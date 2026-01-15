Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Fonterelli SPAC 2 Aktie 118813979 / DE000A3MQR65

15.01.2026 09:48:43

EQS-News: Viromed Medical AG stellt auf Namensaktien um

EQS-News: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Viromed Medical AG stellt auf Namensaktien um

15.01.2026 / 09:48 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Viromed Medical AG stellt auf Namensaktien um

  • Depotmässige Umstellung erfolgt abends am 16. Januar 2026
  • Börsenhandel bereits ab dem 15. Januar 2026 unter neuer ISIN DE000A40ZVN7
  • Erhöhte Transparenz und direkte Kommunikation mit Aktionären möglich

Rellingen, 15. Januar 2026 – Die Viromed Medical AG („Viromed“; ISIN: DE000A40ZVN7), ein Medizintechnikunternehmen und Pionier der Kaltplasmatechnologie, stellt in Folge des Beschlusses der Hauptversammlung vom 29. Juli 2025 die bisherige Einteilung des Grundkapitals von auf den Inhaber lautenden Stückaktien („Inhaberaktien“) in auf den Namen lautende Stückaktien („Namensaktien“) um. Der Beschluss der Hauptversammlung mit den entsprechenden Satzungsänderungen wurde am 8. August 2025 in das Handelsregister der Gesellschaft eingetragen und damit wirksam.

Im Rahmen der Umstellung werden am Abend des 16. Januar 2026 („Record Day“) sämtliche 21.250.000 girosammelverwahrten Inhaberaktien (ISIN DE000A3MQR65) von den depotführenden Instituten und der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, ausgebucht. Für jede bisherige Inhaberaktie erhalten die Aktionäre eine neue Namensaktie mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1,00 Euro und der neuen ISIN DE000A40VZN7. Der Anspruch auf Einzelverbriefung ist satzungsgemäss ausgeschlossen; das Grundkapital ist in einer Globalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG hinterlegt ist.

Die bisherigen Inhaberaktien wurden letztmalig am 14. Januar 2026 an der Börse gehandelt. Die neuen Namensaktien sind ab dem 15. Januar 2026 erstmals im Börsenhandel unter der neuen ISIN notiert. Der Anteil jedes Aktionärs am Grundkapital bleibt durch die Umstellung ebenso unverändert wie die mit den Aktien verbundenen Rechte. Auch wird das Recht der Aktionäre zur Veräusserung ihrer Aktien nicht eingeschränkt oder erschwert, denn die Übertragung der Namensaktie bedarf nicht der Zustimmung der Gesellschaft.

Über die Viromed Medical AG

Die Viromed Medical AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft des seit Oktober 2022 börsennotierten Unternehmens konzentriert sich über die 100 %ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH auf die Verbreitung der innovativen Kaltplasmatechnologie (KAP) für medizinische Anwendungen. Dabei kann Viromed auf eine breite Kundenbasis in der DACH-Region und darüber hinaus zurückgreifen. Die Viromed Medical AG verfolgt das Ziel, den Einsatz von KAP in der Medizin in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und entsprechende Wachstumspotenziale zu realisieren.

www.viromed-medical-ag.de


Kontakt Viromed

E-Mail: kontakt@viromed-medical.de
 

Pressekontakt

E-Mail: viromed@kirchhoff.de


15.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Viromed Medical AG
Hauptstrasse 105
25462 Rellingen
Deutschland
E-Mail: kontakt@viromed-medical.de
Internet: https://www.viromed-medical-ag.de/
ISIN: DE000A3MQR65
WKN: A3MQR6
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2260602

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2260602  15.01.2026 CET/CEST