EQS-News: Viromed Medical AG schliesst Vertriebskooperationen für ViroCAP® in sechs weiteren Märkten

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Viromed Medical AG schliesst Vertriebskooperationen für ViroCAP® in sechs weiteren Märkten



10.08.2026 / 15:56 CET/CEST

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CORPORATE NEWS

Viromed Medical AG schliesst Vertriebskooperationen für ViroCAP® in sechs weiteren Märkten

Rellingen, 10. August 2026 – Die Viromed Medical AG („Viromed“; ISIN: DE000A3MQR65), ein Medizintechnikunternehmen und Pionier der Kaltplasmatechnologie, hat mehrere neue Vertriebskooperationen für das Produkt ViroCAP® geschlossen. Die Vereinbarungen sehen den Vertrieb in Spanien, Portugal, Griechenland, der Balkanregion, Rumänien sowie in Saudi-Arabien vor und erweitern die internationale Präsenz des Unternehmens deutlich. Die Vereinbarungen wurden mit sechs separaten Firmen geschlossen und beziehen sich jeweils auf einzelne Märkte. Im Rahmen der Kooperationen wurden jeweils Mindestabnahmen vereinbart. Auf Basis dieser Verträge rechnet Viromed mit einem zusätzlichen Absatz von mindestens 3.000 Geräten pro Jahr.

Bei ViroCAP® handelt es sich um ein mobiles Medizingerät zur Behandlung von Hauterkrankungen mithilfe von kaltem atmosphärischem Plasma. Es richtet sich an Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte sowie an chirurgisch tätige Fachmediziner.

Uwe Perbandt, Vorstandsvorsitzender der Viromed Medical AG: „Mit den neuen Vertriebspartnern erschliessen wir gleich mehrere attraktive Märkte in Süd- und Südosteuropa sowie im Nahen Osten. Das hohe Interesse der Vertriebspartner unterstreicht die grosse Nachfrage nach unserer Kaltplasmatechnologie. Die neuen Vertriebskooperationen sind ein weiterer wichtiger Schritt in der Umsetzung unserer dynamischen Wachstumsphase. Kooperationen für weitere Länder sind in der Anbahnung und werden voraussichtlich in den nächsten vier bis sechs Wochen unterzeichnet.“

Mit den neuen Vereinbarungen baut Viromed sein internationales Vertriebsnetz weiter aus. Das Unternehmen verfügt bereits über zahlreiche Vertriebs- und Marketingkooperationen. Hierzu zählen unter anderem der exklusive Vertriebsvertrag mit dem koreanischen Unternehmen UMECO, der zehn asiatischen Länder umfasst, sowie eine Vertriebskooperation mit der TriPart TITAN GmbH & Co. KG für die Märkte in der Türkei.



Über die Viromed Medical AG

Die Viromed Medical AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft des seit Oktober 2022 börsennotierten Unternehmens konzentriert sich über die 100 %-ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH auf die Verbreitung der innovativen Kaltplasmatechnologie (KAP) für medizinische Anwendungen. Dabei kann Viromed auf eine breite Kundenbasis in der DACH-Region und darüber hinaus zurückgreifen. Die Viromed Medical AG verfolgt das Ziel, den Einsatz von KAP in der Medizin in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und entsprechende Wachstumspotenziale zu realisieren.

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