Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’634 0.6%  SPI 20’586 0.4%  Dow 53’904 -0.3%  DAX 26’324 0.0%  Euro 0.9350 0.2%  EStoxx50 6’536 0.2%  Gold 4’361 0.4%  Bitcoin 51’737 -1.2%  Dollar 0.8099 0.3%  Öl 87.1 4.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Amrize143013422Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Sika41879292Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin im Blick: Standard Chartered bleibt bei 100'000-Dollar-Prognose
ABB-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli
ASML & Co.: BofA sieht nach dem Chipausverkauf Chancen bei diesen Techaktien
Ausblick: Plug Power präsentiert Quartalsergebnisse
Ausblick: Salzgitter legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Suche...
ETF Sparplan

Viromed Medical Aktie 151791634 / DE000A40ZVN7

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.08.2026 15:56:13

EQS-News: Viromed Medical AG schliesst Vertriebskooperationen für ViroCAP® in sechs weiteren Märkten

Viromed Medical
7.60 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Kooperation
Viromed Medical AG schliesst Vertriebskooperationen für ViroCAP® in sechs weiteren Märkten

10.08.2026 / 15:56 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

CORPORATE NEWS

Viromed Medical AG schliesst Vertriebskooperationen für ViroCAP® in sechs weiteren Märkten

Rellingen, 10. August 2026 – Die Viromed Medical AG („Viromed“; ISIN: DE000A3MQR65), ein Medizintechnikunternehmen und Pionier der Kaltplasmatechnologie, hat mehrere neue Vertriebskooperationen für das Produkt ViroCAP® geschlossen. Die Vereinbarungen sehen den Vertrieb in Spanien, Portugal, Griechenland, der Balkanregion, Rumänien sowie in Saudi-Arabien vor und erweitern die internationale Präsenz des Unternehmens deutlich. Die Vereinbarungen wurden mit sechs separaten Firmen geschlossen und beziehen sich jeweils auf einzelne Märkte. Im Rahmen der Kooperationen wurden jeweils Mindestabnahmen vereinbart. Auf Basis dieser Verträge rechnet Viromed mit einem zusätzlichen Absatz von mindestens 3.000 Geräten pro Jahr.

Bei ViroCAP® handelt es sich um ein mobiles Medizingerät zur Behandlung von Hauterkrankungen mithilfe von kaltem atmosphärischem Plasma. Es richtet sich an Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte sowie an chirurgisch tätige Fachmediziner.

Uwe Perbandt, Vorstandsvorsitzender der Viromed Medical AG: „Mit den neuen Vertriebspartnern erschliessen wir gleich mehrere attraktive Märkte in Süd- und Südosteuropa sowie im Nahen Osten. Das hohe Interesse der Vertriebspartner unterstreicht die grosse Nachfrage nach unserer Kaltplasmatechnologie. Die neuen Vertriebskooperationen sind ein weiterer wichtiger Schritt in der Umsetzung unserer dynamischen Wachstumsphase. Kooperationen für weitere Länder sind in der Anbahnung und werden voraussichtlich in den nächsten vier bis sechs Wochen unterzeichnet.“

Mit den neuen Vereinbarungen baut Viromed sein internationales Vertriebsnetz weiter aus. Das Unternehmen verfügt bereits über zahlreiche Vertriebs- und Marketingkooperationen. Hierzu zählen unter anderem der exklusive Vertriebsvertrag mit dem koreanischen Unternehmen UMECO, der zehn asiatischen Länder umfasst, sowie eine Vertriebskooperation mit der TriPart TITAN GmbH & Co. KG für die Märkte in der Türkei.

Über die Viromed Medical AG

Die Viromed Medical AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft des seit Oktober 2022 börsennotierten Unternehmens konzentriert sich über die 100 %-ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH auf die Verbreitung der innovativen Kaltplasmatechnologie (KAP) für medizinische Anwendungen. Dabei kann Viromed auf eine breite Kundenbasis in der DACH-Region und darüber hinaus zurückgreifen. Die Viromed Medical AG verfolgt das Ziel, den Einsatz von KAP in der Medizin in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und entsprechende Wachstumspotenziale zu realisieren.

www.viromed-medical-ag.de

Kontakt Viromed

E-Mail: kontakt@viromed-medical.de

Pressekontakt

E-Mail: viromed@kirchhoff.de


10.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Viromed Medical AG
Hauptstrasse 105
25462 Rellingen
Deutschland
E-Mail: kontakt@viromed-medical.de
Internet: https://www.viromed-medical-ag.de/
ISIN: DE000A40ZVN7
WKN: A40ZVN
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Tradegate BSX
LEI Code: 894500XR05MYCVCCR171
EQS News ID: 2380184

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2380184  10.08.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Viromed Medical AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Viromed Medical AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

18:05 Logo WHS Nasdaq vor 30.000! Nvidia & Palantir starten die nächste KI-Rallye
12:55 UBS Logo UBS KeyInvest: Die Hausse erhält neue Nahrung
10:16 Marktüberblick: Softwareaktien und Technologiewerte gesucht
09:27 Europas strategische Autonomie
08:55 Kein Sommerloch in Sicht
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
07.08.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Broadcom, Qualcomm
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
06.08.26 Julius Bär: 16.22% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (54.25%) auf Amrize Ltd, Accelleron Industries Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’147.73 19.92 S0BE8U
Short 15’478.65 13.72 SJDBFU
Short 16’045.60 8.92 S5SB6U
SMI-Kurs: 14’633.70 10.08.2026 17:30:27
Long 13’974.24 19.92 SPBMIU
Long 13’661.19 13.99 SMB1YU
Long 13’057.30 8.87 S5BOUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
MÄRKTE USA/Etwas fester - Schwache Payrolls lindern Zinssorgen
Finma stockt UBS-Aufsicht offenbar kräftig auf - Aktie fester
Micron-Aktie im Fokus: Wie Amazons Milliarden-Offensive dem Speicherchip-Hersteller Rückenwind geben könnte
Trump gegen Big Oil: ExxonMobil und Chevron sollen Gewinne zurückgeben
ARYZTA-Aktie bricht zweistellig ein: Konzern überprüft nach Absatzrückgang im Halbjahr Deutschland-Geschäft
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Bernstein erhöht Kursziel trotz Underperform-Rating
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Ausblick: Super Micro Computer präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Deutsche Telekom-Aktie deutlich höher: Konzern greift nach operativem Gewinnplus tief in die Kasse - Milliarden für eigene Aktien

Top-Rankings

Maksim Kabakou / Shutterstock.com
https://images.finanzen.net/mediacenter/unsortiert/smi-EDDY-79x79-maksim-kabakou-shutterstock.jpg
Bildquelle: /nachrichten/aktien/kw-32-das-waren-die-tops-und-flops-der-smi-aktien-in-der-vergangenen-woche-1036404844
Maksim Kabakou / Shutterstock.com
https://images.finanzen.net/mediacenter/unsortiert/dax-EDDY-79x79-maksim-kabakou-shutterstock.jpg
Bildquelle: /nachrichten/aktien/kw-32-das-waren-die-gewinner-und-verlierer-im-dax-1036404845
Wit Olszewski / Shutterstock.com
https://images.finanzen.net/mediacenter/unsortiert/krypto-wit-olszewski-79-7451.jpg
Bildquelle: /nachrichten/devisen/die-performance-der-kryptowahrungen-in-kw-32-das-hat-sich-bei-bitcoin-ether-&-co-getan-1036404846
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.