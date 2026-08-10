Viromed Medical Aktie 151791634 / DE000A40ZVN7
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
10.08.2026 15:56:13
EQS-News: Viromed Medical AG schliesst Vertriebskooperationen für ViroCAP® in sechs weiteren Märkten
|
EQS-News: Viromed Medical AG
/ Schlagwort(e): Kooperation
CORPORATE NEWS
Viromed Medical AG schliesst Vertriebskooperationen für ViroCAP® in sechs weiteren Märkten
Rellingen, 10. August 2026 – Die Viromed Medical AG („Viromed“; ISIN: DE000A3MQR65), ein Medizintechnikunternehmen und Pionier der Kaltplasmatechnologie, hat mehrere neue Vertriebskooperationen für das Produkt ViroCAP® geschlossen. Die Vereinbarungen sehen den Vertrieb in Spanien, Portugal, Griechenland, der Balkanregion, Rumänien sowie in Saudi-Arabien vor und erweitern die internationale Präsenz des Unternehmens deutlich. Die Vereinbarungen wurden mit sechs separaten Firmen geschlossen und beziehen sich jeweils auf einzelne Märkte. Im Rahmen der Kooperationen wurden jeweils Mindestabnahmen vereinbart. Auf Basis dieser Verträge rechnet Viromed mit einem zusätzlichen Absatz von mindestens 3.000 Geräten pro Jahr.
Bei ViroCAP® handelt es sich um ein mobiles Medizingerät zur Behandlung von Hauterkrankungen mithilfe von kaltem atmosphärischem Plasma. Es richtet sich an Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte sowie an chirurgisch tätige Fachmediziner.
Uwe Perbandt, Vorstandsvorsitzender der Viromed Medical AG: „Mit den neuen Vertriebspartnern erschliessen wir gleich mehrere attraktive Märkte in Süd- und Südosteuropa sowie im Nahen Osten. Das hohe Interesse der Vertriebspartner unterstreicht die grosse Nachfrage nach unserer Kaltplasmatechnologie. Die neuen Vertriebskooperationen sind ein weiterer wichtiger Schritt in der Umsetzung unserer dynamischen Wachstumsphase. Kooperationen für weitere Länder sind in der Anbahnung und werden voraussichtlich in den nächsten vier bis sechs Wochen unterzeichnet.“
Mit den neuen Vereinbarungen baut Viromed sein internationales Vertriebsnetz weiter aus. Das Unternehmen verfügt bereits über zahlreiche Vertriebs- und Marketingkooperationen. Hierzu zählen unter anderem der exklusive Vertriebsvertrag mit dem koreanischen Unternehmen UMECO, der zehn asiatischen Länder umfasst, sowie eine Vertriebskooperation mit der TriPart TITAN GmbH & Co. KG für die Märkte in der Türkei.
Die Viromed Medical AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft des seit Oktober 2022 börsennotierten Unternehmens konzentriert sich über die 100 %-ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH auf die Verbreitung der innovativen Kaltplasmatechnologie (KAP) für medizinische Anwendungen. Dabei kann Viromed auf eine breite Kundenbasis in der DACH-Region und darüber hinaus zurückgreifen. Die Viromed Medical AG verfolgt das Ziel, den Einsatz von KAP in der Medizin in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und entsprechende Wachstumspotenziale zu realisieren.
www.viromed-medical-ag.de
E-Mail: kontakt@viromed-medical.de
E-Mail: viromed@kirchhoff.de
10.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Viromed Medical AG
|Hauptstrasse 105
|25462 Rellingen
|Deutschland
|E-Mail:
|kontakt@viromed-medical.de
|Internet:
|https://www.viromed-medical-ag.de/
|ISIN:
|DE000A40ZVN7
|WKN:
|A40ZVN
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Tradegate BSX
|LEI Code:
|894500XR05MYCVCCR171
|EQS News ID:
|2380184
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2380184 10.08.2026 CET/CEST
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Viromed Medical AG
|
18:10
|EQS-DD: Viromed Medical AG: Uwe Perbandt, Verkauf (EQS Group)
|
18:10
|EQS-DD: Viromed Medical AG: Uwe Perbandt, sell (EQS Group)
|
15:56
|EQS-News: Viromed Medical AG schliesst Vertriebskooperationen für ViroCAP® in sechs weiteren Märkten (EQS Group)
|
15:56
|EQS-News: Viromed Medical AG signs distribution partnerships for ViroCAP® in six additional markets (EQS Group)
|
03.08.26
|EQS-DD: Viromed Medical AG: Heike Perbandt, Verkauf (EQS Group)
|
03.08.26
|EQS-DD: Viromed Medical AG: Heike Perbandt, sell (EQS Group)
|
27.07.26
|EQS-News: Viromed Medical AG: Update zum geplanten Erwerb der relyon plasma GmbH (EQS Group)
|
27.07.26
|EQS-News: Viromed Medical AG: Update on the Planned Acquisition of relyon plasma GmbH (EQS Group)
Analysen zu Viromed Medical AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.