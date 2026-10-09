Vincorion Aktie 154528992 / DE000VNC0014
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09.10.2026 14:33:53
EQS-News: VINCORION verbessert sich im EcoVadis-Rating erneut und sichert sich zum dritten Mal in Folge die Bronze-Medaille
|
EQS-News: Vincorion SE
/ Schlagwort(e): Nachhaltigkeit
Wedel, 09. Oktober 2026. Die VINCORION-Gruppe konnte sich in der aktuellen Bewertung der unabhängigen Nachhaltigkeitsplattform EcoVadis von 66 auf 72 Punkte steigern und erhält damit erneut die Bronze-Auszeichnung. Die Bewertung erfolgt extern und stützt sich auf dokumentierte Nachweise in den Bereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung.
Konsequente Weiterentwicklung entlang der eigenen Nachhaltigkeitsstrategie
Die Verbesserung spiegelt aus Sicht von EcoVadis vor allem wider, dass VINCORION die eigene Nachhaltigkeitsstrategie in den vergangenen Monaten konsequent weiterverfolgt hat. „Statt einzelner punktueller Massnahmen wurden bestehende Ziele geschärft, neue Richtlinien verankert und die Zusammenarbeit mit Partnern enger an Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtet“, erläutert Kajetan von Mentzingen, CEO der VINCORION SE die Roadmap des Unternehmens. „Mit unserem Bekenntnis zum UN Global Compact ordnet sich das VINCORION zudem ausdrücklich in den international anerkannten Rahmen für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln ein.“
VINCORION setzt zur Verbesserung auf einen fortlaufenden, von externer Seite bewerteten Prozess
Wir freuen uns über die Verbesserung des Ergebnisses und setzen unsere Bemühungen auch in den kommenden Jahren fort“, führt von Mentzingen weiter aus.
Die Bewertung wird jährlich von EcoVadis auf Basis eingereichter Nachweise erstellt und innerhalb eines Ratings veröffentlicht.
Über VINCORION SE
VINCORION SE ist ein führender Entwickler und Hersteller von Energie- und Mechatroniklösungen für Verteidigungsplattformen und fortschrittliche Luftfahrtsysteme mit Fokus auf innovative Energiesysteme, darunter Generatoren, elektrische Motoren und Antriebe, Aggregate, Leistungselektronik und hybride Energiesysteme. Als Partner der Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie entwickelt und fertigt VINCORION aus einem intensiven Dialog heraus massgeschneiderte Lösungen für die spezifischen Anforderungen seiner Kunden. Ein leistungsfähiger Kundendienst bietet Betreuung und Service für die Nutzung eigener und Produkte dritter Hersteller während des gesamten Produktlebenszyklus.
VINCORION SE beschäftigt rund 1.000 Vollzeitbeschäftigte an Standorten in Deutschland und den USA. Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete das Technologieunternehmen rund 240 Millionen Euro Umsatz.
Weitere Informationen und aktuelle News finden Sie unter www.vincorion.com sowie auf LinkedIn.
Kontakt
VINCORION SE
Feldstrasse 155
22880 Wedel
Frederike Gasa
Head of Communications & Marketing
Tel: 04103-60 3571
E-Mail: media@vincorion.com
Felix Zander
Head of Investor Relations
Tel: 04103-60 2431
E-Mail: felix.zander@vincorion.com
09.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|VINCORION SE
|Feldstrasse 155
|22880 Wedel
|Deutschland
|Telefon:
|+49 4103 60-0
|E-Mail:
|ir@vincorion.com
|Internet:
|https://vincorion.com
|ISIN:
|DE000VNC0014
|WKN:
|VNC001
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
|LEI Code:
|5299001T2RB6WJBIRX15
|EQS News ID:
|2413386
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
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