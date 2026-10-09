Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’787 1.1%  SPI 19’543 1.1%  Dow 51’748 1.0%  DAX 25’087 1.1%  Euro 0.9296 -0.3%  EStoxx50 6’173 0.8%  Gold 4’199 1.6%  Bitcoin 68’394 0.7%  Dollar 0.8297 -0.2%  Öl 103.8 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Holcim1221405Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Freitagabend entwickeln
KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Token statt Tresor: Wie sich der Goldmarkt neu erfindet
Goldman bleibt bei „Sell“ – schafft der neue Adobe-CEO die Wende?
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Suche...
ETF Sparplan

Vincorion Aktie 154528992 / DE000VNC0014

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.10.2026 14:33:53

EQS-News: VINCORION verbessert sich im EcoVadis-Rating erneut und sichert sich zum dritten Mal in Folge die Bronze-Medaille

Vincorion
17.84 EUR -0.08%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Vincorion SE / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit
VINCORION verbessert sich im EcoVadis-Rating erneut und sichert sich zum dritten Mal in Folge die Bronze-Medaille

09.10.2026 / 14:33 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wedel, 09. Oktober 2026. Die VINCORION-Gruppe konnte sich in der aktuellen Bewertung der unabhängigen Nachhaltigkeitsplattform EcoVadis von 66 auf 72 Punkte steigern und erhält damit erneut die Bronze-Auszeichnung. Die Bewertung erfolgt extern und stützt sich auf dokumentierte Nachweise in den Bereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung.

Konsequente Weiterentwicklung entlang der eigenen Nachhaltigkeitsstrategie

Die Verbesserung spiegelt aus Sicht von EcoVadis vor allem wider, dass VINCORION die eigene Nachhaltigkeitsstrategie in den vergangenen Monaten konsequent weiterverfolgt hat. „Statt einzelner punktueller Massnahmen wurden bestehende Ziele geschärft, neue Richtlinien verankert und die Zusammenarbeit mit Partnern enger an Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtet“, erläutert Kajetan von Mentzingen, CEO der VINCORION SE die Roadmap des Unternehmens. „Mit unserem Bekenntnis zum UN Global Compact ordnet sich das VINCORION zudem ausdrücklich in den international anerkannten Rahmen für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln ein.“

VINCORION setzt zur Verbesserung auf einen fortlaufenden, von externer Seite bewerteten Prozess

Wir freuen uns über die Verbesserung des Ergebnisses und setzen unsere Bemühungen auch in den kommenden Jahren fort“, führt von Mentzingen weiter aus.

Die Bewertung wird jährlich von EcoVadis auf Basis eingereichter Nachweise erstellt und innerhalb eines Ratings veröffentlicht.

Über VINCORION SE 

VINCORION SE ist ein führender Entwickler und Hersteller von Energie- und Mechatroniklösungen für Verteidigungsplattformen und fortschrittliche Luftfahrtsysteme mit Fokus auf innovative Energiesysteme, darunter Generatoren, elektrische Motoren und Antriebe, Aggregate, Leistungselektronik und hybride Energiesysteme. Als Partner der Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie entwickelt und fertigt VINCORION aus einem intensiven Dialog heraus massgeschneiderte Lösungen für die spezifischen Anforderungen seiner Kunden. Ein leistungsfähiger Kundendienst bietet Betreuung und Service für die Nutzung eigener und Produkte dritter Hersteller während des gesamten Produktlebenszyklus.

VINCORION SE beschäftigt rund 1.000 Vollzeitbeschäftigte an Standorten in Deutschland und den USA. Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete das Technologieunternehmen rund 240 Millionen Euro Umsatz.

Weitere Informationen und aktuelle News finden Sie unter www.vincorion.com sowie auf LinkedIn.

 

Kontakt 

VINCORION SE

Feldstrasse 155

22880 Wedel
 

Frederike Gasa

Head of Communications & Marketing

Tel: 04103-60 3571

E-Mail: media@vincorion.com

 

Felix Zander

Head of Investor Relations

Tel: 04103-60 2431

E-Mail: felix.zander@vincorion.com


09.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: VINCORION SE
Feldstrasse 155
22880 Wedel
Deutschland
Telefon: +49 4103 60-0
E-Mail: ir@vincorion.com
Internet: https://vincorion.com
ISIN: DE000VNC0014
WKN: VNC001
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
LEI Code: 5299001T2RB6WJBIRX15
EQS News ID: 2413386

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2413386  09.10.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Vincorion

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Vincorion

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:21 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 Vincorion Buy Deutsche Bank AG
08.10.26 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.09.26 Vincorion Buy Deutsche Bank AG
14.08.26 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS Applied Digital: 322 % mehr Umsatz – warum wächst der Verlust? Oktober 2026
17:11 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - Produktdetails Basiswerte 23.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lam Research, Oracle, Palantir Technologies
11:22 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
09:39 Marktüberblick: Telekomaktien im Fokus
09:09 SMI fällt unter 200-Tage-Linie
08.10.26 Julius Bär: 12.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Interroll Holding AG
08.10.26 Die Branche greift zum Controller
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’361.28 19.76 SCBOJU
Short 14’649.63 13.92 STVB4U
Short 15’187.35 8.97 SXB6GU
SMI-Kurs: 13’787.40 09.10.2026 17:30:13
Long 13’222.94 19.21 S8BFJU
Long 12’940.53 13.77 SRDBIU
Long 12’393.34 8.91 S7SB9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Vincorion 17.84 -0.08% Vincorion

Meistgelesene Nachrichten

ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Partners Group-Aktie klettert: Schweizer Vermögensverwalter baut Private Credit aus
Krypto-Markt im Fokus: Ex-Banker sieht in Chinas Strategie den Superzyklus-Auslöser
UBS-Aktie tiefer: Zürcher FDP-Vertreter lobbyieren anscheinend gegen strenge Eigenkapitalvorschriften
KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Nestlé-Aktie unbeeindruckt: Grossinvestment von 2 Milliarden Dollar in Mexiko beschlossen
Token statt Tresor: Wie sich der Goldmarkt neu erfindet
NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen
VW-Aktie im Blick: Konzern holt mehr als 22'000 Elektroautos in die Werkstatt

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 41/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 41/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.