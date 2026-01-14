EQS-News: Viertes CDP-Triple-„A“-Rating bekräftigt Lenzings Spitzenstellung im Bereich Nachhaltigkeit

EQS-News: Lenzing AG / Schlagwort(e): Rating/Nachhaltigkeit

Viertes CDP-Triple-„A“-Rating bekräftigt Lenzings Spitzenstellung im Bereich Nachhaltigkeit



Viertes CDP-Triple-„A“-Rating bekräftigt Lenzings Spitzenstellung im Bereich Nachhaltigkeit

Dreifache „A“-Bewertung von Lenzing als eines von nur 23 Unternehmen weltweit

Führende Rolle in den Bereichen Klima, Wald und Wasser erneut bestätigt

CDP als weltweit einziges unabhängiges System zur Offenlegung von Umweltauswirkungen

Lenzing, Januar 14, 2026 – Die Lenzing AG wurde erneut von der globalen gemeinnützigen Organisation CDP für ihre transparente Berichterstattung und ihre Leistungen in den Bereichen Klimawandel, Wälder und Wassersicherheit ausgezeichnet. Damit zählt Lenzing zu den weltweit nur 23 Unternehmen, die es 2025 in allen drei Kategorien auf die „Corporate-A-List“ geschafft haben – unter mehr als 22.000 Unternehmen, die ihre Umweltdaten offengelegt haben. Für die Lenzing AG ist es bereits das vierte Mal, dass sie diese prestigeträchtige Triple-„A“-Bewertung erhält.

„Das erneute Triple-A bestätigt unseren Anspruch, Nachhaltigkeit konsequent und messbar voranzutreiben. Die Verbesserungen im Wasser- und Waldmanagement und die Beibehaltung der Klimabewertung auf dem gleichen Niveau zeigen, wie effektiv unsere Teams an den wichtigsten Hebeln arbeiten. Wir werden diesen Weg entschlossen weitergehen und die Transformation unserer Industrie aktiv mitgestalten“, sagt Georg Kasperkovitz, Vorstandsmitglied der Lenzing AG.

CDP betreibt die weltweit grösste Umweltdatenbank, ist an globalen Offenlegungsstandards wie TCFD ausgerichtet und gilt als Goldstandard der Umweltberichterstattung. Die Bewertungen dienen Investoren und Geschäftspartnern als wichtige Entscheidungsgrundlage und bestätigen die führende Rolle von Lenzing im Bereich Corporate Sustainability.

Lenzing setzt sich im Rahmen ihrer strategischen Säulen und in ihren definierten Kernbereichen wie Dekarbonisierung, nachhaltige Rohstoffbeschaffung und verantwortungsbewusster Umgang mit Wasser ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele. So achtet Lenzing beispielsweise auf eine ausschliesslich nachhaltige Beschaffung von Holz und Faserzellstoff, eine optimale Nutzung ihrer Rohstoffe sowie eine kontinuierliche Verbesserung der Energieeffizienz und Investitionen in Erneuerbare.

Weitere Informationen zu Zielen und Fortschritten finden sich im Nachhaltigkeitsbericht 2024. Der Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2025 erscheint am 19. März 2026.

