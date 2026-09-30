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30.09.2026 07:00:04

EQS-News: VIB Vermögen AG: Mit Tilgung aller 2026 fälliger Schuldscheine verlässlich auf Kurs

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EQS-News: VIB Vermögen AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges
VIB Vermögen AG: Mit Tilgung aller 2026 fälliger Schuldscheine verlässlich auf Kurs

30.09.2026 / 07:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

VIB Vermögen AG: Mit Tilgung aller 2026 fälliger Schuldscheine verlässlich auf Kurs

Neuburg a.d. Donau, 30. September 2026

Presseinformation

 

VIB Vermögen AG: Mit Tilgung aller 2026 fälliger Schuldscheine verlässlich auf Kurs

 

  • 43,5 Mio. Euro Schuldscheindarlehen zum Stichtag zurückgeführt
  • Sämtliche 2021 ausgegebenen Schuldscheine getilgt
  • Dynamik auf Basis von marktgerechtem Portfolio und solider Bilanz

Neuburg a.d. Donau, 30.09.2026 – Die VIB Vermögen AG („VIB"), ISIN: DE000A2YPDD0, hat die Ende September fälligen Schuldscheindarlehen in einer Gesamthöhe von 43,5 Mio. Euro vollständig zurückgeführt. Damit sind sämtliche 2021 ausgegebenen Schuldscheine getilgt. Nächste zur Tilgung anstehende Schuldscheine in Höhe von 14,5 Mio. Euro werden im März 2027 fällig und sind bereits refinanziert. 

Nach der ebenfalls im September gemeldeten Vollvermietung des Leuchtturmprojekts GreenBiz Park in Erding und weiterer grösserer Vermietungen u.a. im HCC/Dortmund schliesst die VIB mit der jetzigen Tilgung aller fälligen Schuldscheine an den planmässigen Verlauf des ersten Halbjahres 2026 an. Mit der zum Halbjahr berichteten Eigenkapitalquote von 49,4% und einem LtV von 41,2% verfügt die VIB über eine ausserordentlich solide Bilanz und mit ihrem Geschäftsmodell als Bestandshalter eigener Immobilien, als Manager von Immobilien im Auftrag institutioneller Investoren und als Projektentwickler über kontinuierliche Ertragsströme.

Voller Fokus liegt nach der erfolgreichen Refinanzierung der in 2026 und 2027 fälligen Schuldscheindarlehen auf dem operativen Geschäft im Rahmen des 360 Grad Ansatzes der VIB. Kernelemente dabei sind die weitere Projektentwicklung GreenBiz Park in Erding, das Joint Venture mit Tristan Capital mit dem bereits konkret definierten Start erster Projekte sowie die kontinuierliche Wertschöpfung im Segment Institutional Business und Commercial Portfolio. 

Dirk Oehme, Sprecher des Vorstands der VIB: „Betrachtet man die Veränderung der VIB über den Fünfjahreszeitraum von Ausgabe der jetzt getilgten Schuldscheine bis heute, zeigt sich neben der deutlichen Verbreiterung unseres Geschäftsmodells eine umfassende Weiterentwicklung und kontinuierliche Optimierung unseres Portfolios: vom regional auf den Süden Deutschlands und auf Logistik konzentrierten Nischenanbieter zu einem bundesweit in wirtschaftlich erfolgreichen Regionen und gefragten Asset-Klassen operierenden Unternehmen neuer Grösse. Als führendes Investmenthouse für Gewerbeimmobilien bieten wir Anlegern, Mietern und allen weiteren Stakeholdern neben umfassender Expertise ein hohes Mass an Resilienz und Dynamik und damit solide Substanz für Verlässlichkeit und Wertschaffung.“

 

Über die VIB Vermögen AG: 
Die VIB Vermögen AG ist eine auf die Entwicklung, den Erwerb und die Verwaltung von modernen und nachhaltig profitablen Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit mehr als 30 Jahren erfolgreich am Markt tätig ist. Der Fokus liegt dabei auf Immobilien aus den Assetklassen Logistik & Light Industrial sowie Büro. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market).

 

Das breit angelegte Geschäftsmodell der VIB umfasst neben Direkterwerben auch das komplette Spektrum von Eigenentwicklungen und Nachverdichtungen, im Rahmen eines 360 Grad Ansatzes: Zum einen erwirbt die VIB Vermögen AG bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Gleichzeitig gehören Verkäufe zur Gesamtstrategie. Zudem bietet die VIB umfassende Dienstleistungen und Lösungen im Bereich des Immobilienmanagements für institutionelle Investoren an und ist an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt.

 

Weitere Informationen unter www.vib-ag.de

IR-Kontakt VIB Vermögen AG:
Tilly-Park 1
86633 Neuburg/Donau
Tel.: + 49 (0)8431 9077-949
ir@vib-ag.de

 


30.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: VIB Vermögen AG
Tilly-Park 1
86633 Neuburg/Donau
Deutschland
Telefon: +49 (0)8431 / 9077 949
Fax: +49 (0)8431 / 9077 1949
E-Mail: ir@vib-ag.de
Internet: www.vib-ag.de
ISIN: DE000A2YPDD0
WKN: A2YPDD
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900NFW9IP8LMOFM33
EQS News ID: 2407382

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2407382  30.09.2026 CET/CEST

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