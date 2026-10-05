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05.10.2026 10:52:23

EQS-News: Veveus: Neue Marke von Vonovia bietet Dienstleistungen rund um die Immobilie – Markteinführung auf Expo Real 

Vonovia
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EQS-News: Vonovia SE / Schlagwort(e): Markteinführung
Veveus: Neue Marke von Vonovia bietet Dienstleistungen rund um die Immobilie – Markteinführung auf Expo Real 

05.10.2026 / 10:52 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

2026_Veveus_Mockup_jpg

Veveus: Neue Marke von Vonovia bietet Investment-, Asset-, Property- und Facility-Management aus einer Hand – Markteinführung auf der Expo Real 
  • Veveus bündelt das Dienstleistungsangebot von Vonovia für institutionelle Eigentümer und Investoren
  • Rund 75.000 Wohnungen werden bereits heute im Auftrag Dritter bewirtschaftet

Bochum, 05. Oktober 2026 – Vonovia stellt auf der EXPO REAL 2026 seine neue Marke Veveus vor. Veveus richtet sich an institutionelle Eigentümer und Investoren und bietet ihnen Leistungen aus Investment Management, Asset Management, Property Management und Facility Management aus einer Hand. Mit der neuen Marke baut Vonovia zugleich sein Geschäft ausserhalb der klassischen Vermietung weiter aus.

Mit mehr als 100 Jahren Praxis in allen Bereichen rund um die Immobilie verfügt Vonovia über umfassende operative Kompetenz und erprobte Strukturen. Bereits heute bewirtschaftet das Unternehmen rund 75.000 Wohnungen im Auftrag Dritter. Dieses Know-how wird künftig unter Veveus gebündelt und weiteren institutionellen Eigentümern und Investoren zugänglich gemacht. Ziel ist eine durchgängige Lösung über den vollständigen Lebenszyklus einer Immobilie. Während die Marke Vonovia weiterhin für das Vermietungsgeschäft steht, adressiert Veveus gezielt die Anforderungen professioneller Marktteilnehmer.

„Mit einem Zuhause für rund 1 Mio. Menschen verfügen wir über umfassende Kompetenzen entlang der immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungskette. Mit Veveus machen wir diese Erfahrung, etablierte Prozesse und Skalenvorteile künftig auch institutionellen Eigentümern und Investoren zugänglich. So schaffen wir die Grundlage für langfristiges Wachstum ausserhalb des klassischen Vermietungsgeschäfts“, sagt Luka Mucic, Vorstandsvorsitzender von Vonovia.

Bereits heute sind einzelne Unternehmensbereiche erfolgreich am Drittmarkt aktiv. Im ersten Halbjahr 2026 erzielte Vonovia im Segment Value-add externe Erlöse von 79,2 Mio. Euro – 13,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Neu ist die Bündelung der Kompetenzen unter einer gemeinsamen Marke und einem einheitlichen Marktauftritt. Veveus vereint Leistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette und reduziert Schnittstellen sowie Komplexität für Kunden. Das Geschäft unterstützt zugleich das strategische Ziel von Vonovia, den Anteil der gesamten Non-Rental-Aktivitäten bis 2028 auf 20 bis 25 Prozent des Adjusted EBITDA Total auszubauen; für Value-add ist ein Anteil von 9 bis 12 Prozent vorgesehen.

„Mit Veveus bieten wir alle immobilienwirtschaftlichen Kompetenzen aus einer Hand. Bisher waren diese Leistungen am Markt häufig auf viele verschiedene Dienstleister verteilt. Unsere Kunden profitieren von klaren Verantwortlichkeiten, lokalen Umsetzungskompetenzen und den Effizienzvorteilen einer integrierten Wertschöpfungskette“, sagt Olaf Weber, Bereichsleiter B2B Go to Market von Vonovia.

 

Über Veveus

Veveus ist die neue B2B-Marke der Vonovia SE. Unter der Marke werden die Leistungen aus Investment Management, Asset Management, Property Management und Facility Management in einem integrierten, ganzheitlichen Angebot zusammengeführt.

Über Vonovia

Die Vonovia SE ist Europas führendes Wohnimmobilienunternehmen. Mit mehr als 528.000 Wohneinheiten in Deutschland, Schweden und Österreich liegt der Schwerpunkt auf der Vermietung und Entwicklung moderner und energieeffizienter Wohnungen. Mit einer durchschnittlichen Miete von 8,51 €/m²/Monat (8,32 € in Deutschland) ist das Unternehmen im Segment des bezahlbaren Wohnens tätig. Im Jahr 2025 investierte Vonovia rund 1,2 Mrd. € in sein Wohnungsportfolio und den Neubau von Wohnungen.

Vonovia möchte seinen Aktionärinnen und Aktionären attraktive risikobereinigte Renditen, seinen Mieterinnen und Mietern ein Zuhause mit hoher Wohnqualität und exzellentem Service und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein modernes, herausforderndes und lohnendes Arbeitsumfeld bieten.

Das in Bochum ansässige Unternehmen ist seit 2013 an der Börse notiert. Seit September 2015 ist Vonovia im DAX40 vertreten. Die Vonovia SE ist ausserdem Bestandteil weiterer nationaler und internationaler Indizes, darunter Dax 50 ESG, Dow Jones Best-in-Class Europe Index, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 13.100 Mitarbeiter.


05.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Vonovia SE
Universitätsstrasse 133
44803 Bochum
Deutschland
Telefon: +49 234 314 1609
Fax: +49 234 314 2995
E-Mail: investorrelations@vonovia.de
Internet: www.vonovia.de
ISIN: DE000A1ML7J1
WKN: A1ML7J
Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 5299005A2ZEP6AP7KM81
EQS News ID: 2410238

 
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