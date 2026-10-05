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05.10.2026 21:10:03

EQS-News: Verwaltungsrat der Shelly Group hält Angebotspreis von EUR 70,00 für fair und unterstützt das freiwillige öffentliche Erwerbsangebot von Schneider Electric

Shelly
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EQS-News: Shelly Group SE / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Verwaltungsrat der Shelly Group hält Angebotspreis von EUR 70,00 für fair und unterstützt das freiwillige öffentliche Erwerbsangebot von Schneider Electric

05.10.2026 / 21:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Verwaltungsrat der Shelly Group hält Angebotspreis von EUR 70,00 für fair und unterstützt das freiwillige öffentliche Erwerbsangebot von Schneider Electric
 

  • Unabhängige Fairness Opinion von Freitag & Co. kommt zu dem Ergebnis, dass der Angebotspreis aus finanzieller Sicht angemessen ist
  • Angebotspreis entspricht einer Prämie von rund 27 % auf den unbeeinflussten volumengewichteten XETRA-Sechsmonats-Durchschnittskurs (VWAP)
  • Der Verwaltungsrat sieht in Schneider Electric einen starken strategischen Partner für die nächste Wachstumsphase der Shelly Group


Sofia / München, 5. Oktober 2026 – Der Verwaltungsrat der Shelly Group SE (Ticker: SLYG / ISIN: BG1100003166) („Shelly Group“), einem Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, hat die Beurteilung des angekündigten freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots der SE 2026 A SAS, einer mittelbaren hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Schneider Electric SE, abgeschlossen. Der Verwaltungsrat hält den Angebotspreis von EUR 70,00 je Aktie in bar für fair und angemessen. Seine Beurteilung des Angebotspreises wird durch eine unabhängige Fairness Opinion der Freitag & Co. GmbH gestützt, die zu dem Ergebnis kommt, dass der Angebotspreis aus finanzieller Sicht angemessen ist. Der Verwaltungsrat sieht in Schneider Electric einen starken strategischen Partner für die nächste Phase des internationalen Wachstums der Shelly Group unter Wahrung der unternehmerischen Kultur, der Organisation und der Belegschaft der Gesellschaft.

Fairness Opinion bestätigt finanzielle Angemessenheit des Angebotspreises

Bei der Beurteilung des Angebots hat der Verwaltungsrat eine unabhängige Fairness Opinion der Freitag & Co. GmbH („Freitag“) vom 2. Oktober 2026 berücksichtigt, die vom Verwaltungsrat freiwillig beauftragt wurde. Freitag kommt zu dem Ergebnis, dass der Angebotspreis von EUR 70,00 je Aktie in bar für die Aktionäre der Shelly Group aus finanzieller Sicht angemessen ist.

Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von rund 27 % auf den volumengewichteten XETRA-Durchschnittskurs der Shelly Group der letzten sechs Monate von EUR 55,16 je Aktie zum 28. Juli 2026, dem letzten Handelstag vor der öffentlichen Bekanntgabe der Gespräche zwischen Shelly Group und Schneider Electric.

Für ihre Beurteilung hat Freitag marktübliche Bewertungsmethoden herangezogen, darunter eine Analyse der historischen Börsenkurse, ein Discounted-Cash-Flow-Verfahren, einen Vergleich mit börsennotierten Unternehmen und Vergleichstransaktionen, eine Prämienanalyse auf Basis vergleichbarer öffentlicher Übernahmeangebote sowie die verfügbaren Kursziele von Aktienanalysten. Keiner Methode wurde eine bestimmte mathematische Gewichtung zugewiesen.

Die Fairness Opinion befasst sich mit der Angemessenheit des Angebotspreises aus finanzieller Sicht und stellt keine Empfehlung an die Aktionäre dar, ob sie ihre Aktien in das Angebot andienen sollten. Eine Zusammenfassung der Fairness Opinion wird unter https://corporate.shelly.com/uploads/pages/Shelly_Opinion_Letter-efc356.pdf abrufbar sein.

Strategische Perspektive und Kontinuität

Der Verwaltungsrat hat bei seiner Beurteilung auch die strategische Perspektive berücksichtigt, die sich aus der geplanten Partnerschaft mit Schneider Electric ergibt. Im Einklang mit dem am 24. September 2026 bekannt gegebenen Investment Agreement spiegelt das registrierte Angebot die Absicht der SE 2026 A SAS wider, den Hauptsitz der Shelly Group in Bulgarien sowie ihre Organisation und Belegschaft, einschliesslich der Bereiche Forschung und Entwicklung, Engineering, Vertrieb, Operations und Management, für mindestens drei Jahre nach Vollzug des Angebots zu erhalten.

Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass die Verbindung der innovativen IoT- und Smart-Building-Technologie, der unternehmerischen Kultur und der starken Marktposition der Shelly Group mit der globalen Reichweite und den Fähigkeiten von Schneider Electric erhebliche Chancen für die weitere Entwicklung und internationale Expansion der Gesellschaft eröffnen würde.

Christoph Vilanek, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Shelly Group SE, sagt: „Das Angebot von Schneider Electric ist zuallererst eine einzigartige Anerkennung der Leistungen aller Mitarbeitenden und des Managements von Shelly. Dieses Team hat sehr viel erreicht, und der kontinuierliche jährliche Anstieg des Shelly-Aktienkurses in vier aufeinanderfolgenden Jahren belegt diesen Erfolg, und das nicht nur für Shelly, sondern auch für die Leistungsfähigkeit und das Potenzial der gesamten bulgarischen Software- und Elektronikbranche. Auf persönlicher Ebene freue ich mich sehr, dass ein weltweit erfolgreicher Konzern wie Schneider auf Shelly aufmerksam geworden ist und nun ein Angebot zum Erwerb des Unternehmens abgibt.“

Nächste Schritte

Die begründete Stellungnahme wird zusammen mit dem Angebotsdokument nach dessen Genehmigung durch die bulgarische Finanzaufsichtskommission („FSC“) veröffentlicht.

Das Angebot steht weiterhin unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die FSC, und die Annahmefrist beginnt erst mit der Veröffentlichung des genehmigten Angebotsdokuments. Die Mindestannahmeschwelle von 95 % ist unverändert. Aktionäre müssen derzeit nichts veranlassen.

Über Shelly Group

Die Shelly Group SE entwickelt, konstruiert und vermarktet IoT- und Smart-Building-Lösungen für DIY-Anwender und professionelle Nutzer und bietet fortschrittliche Technologie, nahtlose Interoperabilität und ein hohes Mass an technologischer Flexibilität. Shelly-Produkte ermöglichen die Remote-Kontrolle und -Automatisierung sowie das Energiemanagement von elektrischen Geräten und Smart-Building-Lösungen über Mobiltelefone, PCs oder Hausautomatisierungssysteme von Drittanbietern.

Zusätzlich zum Verkauf von Geräten erzielt die Shelly Group Umsatzerlöse mit ihren Cloud-Anwendungen. Die Shelly Group profitiert von einer geringen Kapitalbindung durch die Herstellung der Produkte bei Auftragsfertigern. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz im deutschsprachigen Raum und ist mit seinen Produkten in mehr als 100 Ländern vertreten. Mit Vertriebsorganisationen in den Regionen DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz), BeNeLux (Belgien, Niederlande, Luxemburg), Nordics (Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland) und Iberia (Spanien und Portugal) sowie in Polen, Italien, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Bulgarien, Slowenien, den USA und China ist die Shelly Group international breit aufgestellt.

Die Shelly Group SE (ISIN: BG1100003166) ist an der Bulgarischen Wertpapierbörse sowie im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA: SLYG) notiert und Bestandteil des SDAX.

Ansprechpartner Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH
Sven Pauly
Telefon: +49 89 125 09 0331
E-Mail: sp@crossalliance.de
www.crossalliance.de

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren der Shelly Group dar. Das Angebot wird ausschliesslich auf Grundlage des Angebotsdokuments nach dessen Freigabe durch die FSC unterbreitet. Aktionären wird empfohlen, das Angebotsdokument und die begründete Stellungnahme des Verwaltungsrats der Shelly Group sorgfältig zu lesen, sobald sie verfügbar sind.

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.


05.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Shelly Group SE
51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3
1407 Sofia
Bulgarien
E-Mail: investors@shelly.com
Internet: www.corporate.shelly.com
ISIN: BG1100003166
WKN: A2DGX9
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 8945007IDGKD0KZ4HD95
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