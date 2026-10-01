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01.10.2026 13:20:43

EQS-News: Vertrag von Sascha Zaps als Vorstand für Bearings & Industrial Solutions bei Schaeffler verlängert

Schaeffler
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EQS-News: Schaeffler AG / Schlagwort(e): Personalie
Vertrag von Sascha Zaps als Vorstand für Bearings & Industrial Solutions bei Schaeffler verlängert

01.10.2026 / 13:20 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Vertrag von Sascha Zaps als Vorstand für Bearings & Industrial Solutions bei Schaeffler verlängert

Herzogenaurach | 1. Oktober 2026 | Der Aufsichtsrat der Schaeffler AG hat in seiner Sitzung am 1. Oktober 2026 beschlossen, den Vertrag von Sascha Zaps, Vorstand Bearings & Industrial Solutions, vorzeitig um weitere fünf Jahre zu verlängern.

Sascha Zaps gehört dem Vorstand der Schaeffler AG seit dem 1. Mai 2024 an. Zuvor war er bereits seit September 2021 als Regional CEO Europa Mitglied des Executive Board der Schaeffler AG, dem um die vier regionalen CEOs erweiterten Vorstand. Mit der Verlängerung setzt Schaeffler auf Kontinuität und die erfolgreiche Weiterentwicklung des Geschäfts mit Lagerlösungen und Produkten für industrielle Anwendungen.

Georg F. W. Schaeffler, Familiengesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der Schaeffler AG: „Sascha Zaps hat in den vergangenen Jahren wichtige Impulse für die Weiterentwicklung des Industriegeschäfts gesetzt. Mit seiner umfassenden Markt- und Technologiekompetenz sowie seinem ausgeprägten Verständnis für die Anforderungen unserer Kunden hat er gemeinsam mit seinem Führungsteam Massnahmen definiert, um die Sparte in einem schwierigen Umfeld auf einen nachhaltigen Wachstumspfad zu führen. Der Aufsichtsrat freut sich daher, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit ihm fortzusetzen.“

Hier finden Sie Fotos der Vorstände:

www.schaeffler.com/de/konzern/executive-board


Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäss mit einer Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen können sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen durch öffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ändern. Die Empfänger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverhältnismässiger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschliesslich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen über Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen dahingehend betrachtet werden, dass sich diese Trends und Entwicklungen in der Zukunft fortsetzen. Die vorstehend aufgeführten Warnhinweise sind im Zusammenhang mit späteren mündlichen oder schriftlichen zukunftsgerichteten Aussagen von Schaeffler oder in deren Namen handelnden Personen zu betrachten.

Schaeffler Gruppe – We pioneer motion

Seit 80 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen im Bereich Motion Technology voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität, CO2-effiziente Antriebe, Fahrwerkslösungen und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen – und das über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Anhand von acht Produktfamilien beschreibt Schaeffler sein ganzheitliches Produkt- und Serviceangebot: von Lagerlösungen und Linearführungen aller Art bis hin zu Reparatur- und Monitoring-Services. Schaeffler ist mit rund 110.000 Mitarbeitenden an mehr als 250 Standorten in 55 Ländern eines der weltweit grössten Familienunternehmen und gehört zu den innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands.

Ansprechpartner

Dr. Axel Lüdeke
Leiter Konzernkommunikation & Public Affairs 
Schaeffler AG, Herzogenaurach,
+49 9132 82 8901
axel.luedeke@schaeffler.com		 Heiko Eber
Head of Investor Relations
Schaeffler AG, Herzogenaurach,
+49 9132 82 88125
heiko.eber@schaeffler.com

01.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Schaeffler AG
Industriestr. 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Telefon: 09132 - 82 0
E-Mail: ir@schaeffler.com
Internet: www.schaeffler.com
ISIN: DE000SHA0100
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Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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