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11.08.2026 16:35:53

EQS-News: Verschmelzung der botario GmbH vollzogen

NFON
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EQS-News: NFON AG / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss
Verschmelzung der botario GmbH vollzogen

11.08.2026 / 16:35 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Verschmelzung der botario GmbH vollzogen

München, 11. August 2026 – Die NFON AG, ein führender europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation mit Fokus auf KI-gestützten Anwendungen, informiert darüber, dass die Ende April 2025 initiierte Verschmelzung der botario GmbH auf die NFON AG am 4. August 2026 in das Handelsregister eingetragen wurde. Mit der Eintragung wurde die Verschmelzung rechtswirksam. Gemäss dem Verschmelzungsvertrag erfolgt sie mit wirtschaftlicher Rückwirkung zum 1. Januar 2026. Die NFON AG tritt damit als Gesamtrechtsnachfolgerin in sämtliche Rechte und Pflichten der botario GmbH ein.

Durch die Zusammenführung von KI-Kompetenz, Produktentwicklung und operativen Strukturen innerhalb einer Gesellschaft stärkt NFON die organisatorischen und technologischen Voraussetzungen, künstliche Intelligenz künftig noch konsequenter in die Plattform- und Produktentwicklung zu integrieren. Die engere Verzahnung verkürzt Entscheidungs- und Entwicklungswege und unterstützt die schnellere Umsetzung innovativer KI-gestützter Businesskommunikationslösungen für Kunden und Partner.

Mit der erfolgreichen Integration von botario setzt NFON einen weiteren strategischen Schritt zur Positionierung als europäisches KI-Unternehmen für Businesskommunikation um.
Kontakt Investor Relations
NFON AG
Friederike Thyssen
Vice President Corporate Affairs & Investor Relations
+49 89 45300-449
ir-info@nfon.com


Medienkontakt
NFON AG
Thorsten Wehner
Vice President Public Relations
+49 89 45300-121
thorsten.wehner@nfon.com

 

Über die NFON AG
Die NFON AG ist Europas vertrauenswürdiger Partner für KI-gestützte Businesskommunikation. Gegründet im Jahr 2007 und mit Hauptsitz in München ermöglicht NFON Unternehmen, ihre Kommunikation mithilfe sicherer, skalierbarer und KI-basierter Technologien zu transformieren.

Das integrierte Portfolio vereint Lösungen im Bereich Businesstelefonie, Intelligent Assistant und Kundenengagement, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Gespräche zu steuern, Workflows zu automatisieren und das Kundenerlebnis zu verbessern. Durch die Integration von KI in zentrale Kommunikationsprozesse ermöglicht NFON intelligentere datenbasierte Interaktionen für Organisationen jeder Grösse.

Mit eigenen Tochtergesellschaften in wichtigen europäischen Märkten – darunter Deutschland, Österreich, das Vereinigte Königreich, Italien, Spanien, Frankreich, Polen, Portugal und Kosovo – entwickelt und betreibt NFON seine Lösungen in Europa und gewährleistet damit höchste Standards in Bezug auf Datenschutz, Sicherheit und vollständige DSGVO-Konformität.

Getrieben von der Mission, Businesskommunikation neu zu denken sowie Menschen zu inspirieren und zu vernetzen, um gemeinsam nachhaltig zu wachsen, gestaltet NFON die Zukunft sicherer, intelligenter Businesskommunikation „Made in Europe“.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://corporate.nfon.com/en/.
Für Deutschland: https://corporate.nfon.com/de/.


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Sprache: Deutsch
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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200FZ5TRMIHIK0S97
EQS News ID: 2380874

 
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2380874  11.08.2026 CET/CEST

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