EQS-News: Verschmelzung der botario GmbH vollzogen

EQS-News: NFON AG / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss

Verschmelzung der botario GmbH vollzogen



11.08.2026 / 16:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Verschmelzung der botario GmbH vollzogen



München, 11. August 2026 – Die NFON AG, ein führender europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation mit Fokus auf KI-gestützten Anwendungen, informiert darüber, dass die Ende April 2025 initiierte Verschmelzung der botario GmbH auf die NFON AG am 4. August 2026 in das Handelsregister eingetragen wurde. Mit der Eintragung wurde die Verschmelzung rechtswirksam. Gemäss dem Verschmelzungsvertrag erfolgt sie mit wirtschaftlicher Rückwirkung zum 1. Januar 2026. Die NFON AG tritt damit als Gesamtrechtsnachfolgerin in sämtliche Rechte und Pflichten der botario GmbH ein.



Durch die Zusammenführung von KI-Kompetenz, Produktentwicklung und operativen Strukturen innerhalb einer Gesellschaft stärkt NFON die organisatorischen und technologischen Voraussetzungen, künstliche Intelligenz künftig noch konsequenter in die Plattform- und Produktentwicklung zu integrieren. Die engere Verzahnung verkürzt Entscheidungs- und Entwicklungswege und unterstützt die schnellere Umsetzung innovativer KI-gestützter Businesskommunikationslösungen für Kunden und Partner.



Mit der erfolgreichen Integration von botario setzt NFON einen weiteren strategischen Schritt zur Positionierung als europäisches KI-Unternehmen für Businesskommunikation um.

Kontakt Investor Relations

NFON AG

Friederike Thyssen

Vice President Corporate Affairs & Investor Relations

+49 89 45300-449

ir-info@nfon.com

Medienkontakt

NFON AG

Thorsten Wehner

Vice President Public Relations

+49 89 45300-121

thorsten.wehner@nfon.com Über die NFON AG

Die NFON AG ist Europas vertrauenswürdiger Partner für KI-gestützte Businesskommunikation. Gegründet im Jahr 2007 und mit Hauptsitz in München ermöglicht NFON Unternehmen, ihre Kommunikation mithilfe sicherer, skalierbarer und KI-basierter Technologien zu transformieren.



Das integrierte Portfolio vereint Lösungen im Bereich Businesstelefonie, Intelligent Assistant und Kundenengagement, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Gespräche zu steuern, Workflows zu automatisieren und das Kundenerlebnis zu verbessern. Durch die Integration von KI in zentrale Kommunikationsprozesse ermöglicht NFON intelligentere datenbasierte Interaktionen für Organisationen jeder Grösse.



Mit eigenen Tochtergesellschaften in wichtigen europäischen Märkten – darunter Deutschland, Österreich, das Vereinigte Königreich, Italien, Spanien, Frankreich, Polen, Portugal und Kosovo – entwickelt und betreibt NFON seine Lösungen in Europa und gewährleistet damit höchste Standards in Bezug auf Datenschutz , Sicherheit und vollständige DSGVO-Konformität.



Getrieben von der Mission, Businesskommunikation neu zu denken sowie Menschen zu inspirieren und zu vernetzen, um gemeinsam nachhaltig zu wachsen, gestaltet NFON die Zukunft sicherer, intelligenter Businesskommunikation „Made in Europe“.



Weitere Informationen finden Sie unter: https://corporate.nfon.com/en/.

Für Deutschland: https://corporate.nfon.com/de/.

Disclaimer Diese Mitteilung erfolgt ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Die in dieser Mitteilung besprochenen Wertpapiere sind nicht und werden nicht unter dem U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der „U.S. Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder aufgrund einer Ausnahmeregelung unter dem U.S. Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung besprochenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika wird nicht durchgeführt und die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung ist weder zur direkten noch zur indirekten Verbreitung, Veröffentlichung oder Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder anderen Ländern, in denen die Verbreitung dieser Mitteilung rechtswidrig ist, oder an US-Personen bestimmt.

11.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News