EQS-News: Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichtes 2026

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Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichtes 2026



28.09.2026 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



CORPORATE NEWS | LIBERO football finance AG Frankfurt am Main, 28.09.2026 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichtes 2026 Die LIBERO football finance AG informiert über die Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichtes 2026: Die LIBERO football finance AG hat das 1. Halbjahr 2026 mit einem Ergebnis von -310,9 TEUR (-346,8 TEUR im 1. Halbjahr 2025) abgeschlossen. Für das Gesamtjahr 2026 wird mit einem Ergebnis in der Spanne -50 TEUR bis -600 TEUR gerechnet. Aufgrund aktuell noch bestehender Unsicherheiten hinsichtlich einzelner Projekte ist eine Präzisierung aktuell nicht möglich. Im Jahr 2025 betrug der Jahresfehlbetrag aufgrund nur marginaler Umsätze noch -886 TEUR. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 wird die Gesellschaft weiterhin ihre neu ausgerichtete Unternehmensstrategie als internationaler Spezialist und Innovator für den Betrieb eines Marktplatzes für Fussballfinanzierungen und sonstige Dienstleistungen für Fussballvereine sowie als Investor im Bereich von Fussballunternehmen umsetzen, um eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes zu erzielen und so wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Der Halbjahresbericht 2026 steht auf der Homepage der Gesellschaft ab ca. 09:00 Uhr zum Download zur Verfügung. Ort: https://libero-football-finance.com/de/investors/ Kontakt: Dr. Dirk Rogowski, Vorstand, dr@lff.ag Über die LIBERO football finance AG Die im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse notierte

LIBERO football finance AG (ISIN: DE000A161N22) hat sich auf die ganzheitliche Betreuung von Fussballvereinen in allen Finanzierungs- und Rentabilita¨tsfragen spezialisiert und bietet umfassende Beratungsleistungen rund um alle wirtschaftlichen Belange von Profifussballvereinen. Disclaimer

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Dabei handelt es sich um Aussagen, die keine Tatsachen der Vergangenheit beschreiben. Solche Aussagen in dieser Mitteilung betreffen unter anderem die erwartete zukünftige Geschäftsentwicklung der LIBERO, erwartete Effizienzgewinne und Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine Wertsteigerung der LIBERO sowie die erwarteten zukünftigen finanziellen Ergebnisse, Restrukturierungskosten und sonstige Finanzentwicklungen und -angaben. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Planungen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands. Sie sind von einer Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren sind unter anderem die Verfassung der Finanzmärkte in Deutschland, Europa, den USA und in anderen Regionen, in denen die LIBERO einen erheblichen Teil ihrer Erträge erzielt und einen erheblichen Teil ihrer Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von Vermögenswerten und Entwicklung von Marktvolatilitäten, die Umsetzung ihrer strategischen Initiativen zur Verbesserung des Geschäftsmodells, die Verlässlichkeit ihrer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum Risikomanagement , Risiken aufgrund gesetzlicher Änderungen sowie andere Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Die LIBERO ist nicht verpflichtet, die in dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.

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Dr. Dirk Rogowski

dr@Libero-football-finance.com Kontakt:Dr. Dirk Rogowskidr@Libero-football-finance.com

28.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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