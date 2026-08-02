Raiffeisen Aktie 2115344 / AT0000606306
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03.08.2026 00:05:03
EQS-News: Veröffentlichung des Ergebnisses des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für sämtliche Addiko-Aktien
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EQS-News: Raiffeisen Bank International AG
/ Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Veröffentlichung des Ergebnisses des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für sämtliche Addiko-Aktien
Wien, 3. August 2026. Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) hat am 14. Mai 2026 ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zur Kontrollerlangung gemäss § 25a Übernahmegesetz (ÜbG) an die Aktionäre der Addiko Bank AG (Addiko) zum Erwerb aller ausgegebenen und ausstehenden auf Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien der Addiko (ISIN AT000ADDIKO0) veröffentlicht (das „Angebot“).
Das Angebot konnte vom 14. Mai 2026 bis einschliesslich 29. Juli 2026, 17:00 Uhr MESZ angenommen werden. Das Angebot war unter anderem dadurch bedingt, dass der RBI bis zum Ablauf der Annahmefrist Annahmeerklärungen zugehen, die mehr als 55 Prozent aller angebotsgegenständlichen Addiko-Aktien umfassen („Mindestannahmeschwelle“).
Bis zum Ende der Annahmefrist wurden bei der Annahme- und Zahlstelle insgesamt Annahmeerklärungen bezüglich 10.831.435 Addiko-Aktien eingereicht. Dies entspricht 56,16 Prozent aller angebotsgegenständlichen Addiko-Aktien. Die Mindestannahmeschwelle wurde daher überschritten.
Die RBI weist darauf hin, dass das Angebot weiterhin unter dem Vorbehalt des Eintritts der in Punkt 4.1. der aktualisierten Angebotsunterlage genannten aufschiebenden Vollzugsbedingungen steht. Sämtliche Vollzugsbedingungen müssen bis längstens 14. Mai 2027 erfüllt sein.
Sofern alle aufschiebenden Vollzugsbedingungen erfüllt werden und somit das Angebot verbindlich geworden ist, wird die RBI nach der Abwicklung des Angebots in Summe zumindest 10.831.435 Aktien an Addiko halten; dies entspricht ca. 55,55 Prozent des gesamten derzeitigen Grundkapitals von Addiko. Das Settlement erfolgt gemäss Punkt 5.6 der aktualisierten Angebotsunterlage.
Gemäss § 19 Abs 3 ÜbG verlängert sich die Annahmefrist für jene Addiko-Aktionäre, die das Angebot bisher nicht oder das konkurrierende Angebot angenommen haben, um drei Monate ab Bekanntgabe des Ergebnisses (Nachfrist). Die Nachfrist läuft daher vom 3. August 2026 bis zum 3. November 2026, 17:00 Uhr MEZ. Addiko-Aktionäre, die das Angebot der Nova Ljubljanska banka d.d. angenommen haben, können nunmehr innerhalb der Nachfrist durch schriftliche Erklärung gegenüber ihrer Depotbank das Angebot der RBI annehmen.
Das Ergebnis des Angebots wird auf den Internetseiten der RBI (https://www.rbinternational.com/de/investoren.html), der Zielgesellschaft (www.addiko.at) und der Übernahmekommission (https://www.takeover.at/) sowie über die Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform (EVI) veröffentlicht.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
John P. Carlson, CFA
Head of Group Investor & Media Relations
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Wien, Österreich
ir@rbinternational.com
Telefon +43-1-71 707-2089
www.rbinternational.com
03.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Raiffeisen Bank International AG
|Am Stadtpark 9
|A-1030 Wien
|Österreich
|Telefon:
|+43-1-71707-2089
|E-Mail:
|ir@rbinternational.com
|Internet:
|https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html
|ISIN:
|AT0000606306
|WKN:
|A0D9SU
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg, SIX, Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|LEI Code:
|9ZHRYM6F437SQJ6OUG95
|EQS News ID:
|2375684
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2375684 03.08.2026 CET/CEST
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