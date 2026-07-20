Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’254 -0.6%  SPI 20’033 -0.6%  Dow 51’880 -0.5%  DAX 24’847 0.1%  Euro 0.9246 0.1%  EStoxx50 6’227 -0.1%  Gold 4’016 0.1%  Bitcoin 52’698 0.8%  Dollar 0.8098 0.2%  Öl 89.3 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156ABB1222171Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Warten auf Impulse: Darum bewegt sich der Franken zum Euro und US-Dollar kaum
Umbau bei Ethereum beendet - steht ETH vor dem nächsten Schub?
Gericht verhängt vorläufigen Stopp für milliardenschweren Warner-Deal - Aktien fallen
Gold, Öl, Weizen & Co. am Abend
AMD unter Beobachtung: Investor zweifelt an hoher Bewertung
Suche...
eToro entdecken

KST Beteiligungs Aktie 30348957 / DE000A161309

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.07.2026 21:09:04

EQS-News: Veröffentlichung der Geschäftszahlen nach dem ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 (HGB, untestiert)

KST Beteiligungs
0.90 EUR -2.17%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: KST Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Veröffentlichung der Geschäftszahlen nach dem ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 (HGB, untestiert)

20.07.2026 / 21:09 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

Corporate News

KST Beteiligungs AG

ISIN: DE000A161309 / WKN: A16130

Sindelfingen, den 20. Juli 2026

 

Veröffentlichung der Geschäftszahlen nach dem ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 (HGB, untestiert)

Die KST Beteiligungs AG weist für das erste Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2026 einen Gewinn vor Steuern in Höhe von ca. TEUR 163 (Vorjahresperiode ca. TEUR 200) aus. Der Gewinn aus realisierten Kursdifferenzen aus dem Wertpapiergeschäft belief sich in den ersten sechs Monaten auf ca. TEUR 535 (Vorjahresperiode ca. TEUR 239). Abschreibungen auf das Wertpapierportfolio waren in Höhe von ca. TEUR 361 (Vorjahr ca.  TEUR 49) vorzunehmen. Unter anderem wurden die Aktien der RCM Beteiligungs AG im Wertansatz reduziert, um insbesondere dem durch das erhöhte Zinsniveau reduzierten Ertragswert Rechnung zu tragen.

Die Erträge aus Wertpapieren in Form von Zinsen und Dividenden lagen nach den ersten sechs Monaten mit ca. TEUR 123 leicht unter dem Vorjahresniveau (Vorjahresperiode ca. TEUR 128). Die Zinsaufwendungen der Gesellschaft beliefen sich im ersten Halbjahr auf ca. TEUR 38 und lagen damit auf dem Niveau der Vorjahresperiode (ca. TEUR 39).

Die ordentlichen betrieblichen Aufwendungen der Gesellschaft erreichen, unter anderem aufgrund gestiegener Geschäftsbesorgungsgebühren, nach sechs Monaten ca. TEUR 83 (Vorjahresperiode ca. TEUR 66). Die Personalkosten der Gesellschaft beliefen sich nahezu unverändert auf ca. TEUR 13 (Vorjahresperiode ca. TEUR 14).

Die Bilanzsumme der KST Beteiligungs AG hat sich zum 30.06.2026 weiter auf ca. EUR 8,72 Mio. (31.12.2025: ca. EUR 8,56 Mio.) erhöht. In Höhe von ca. EUR 2,0 Mio. war diese in festverzinslichen Wertpapieren investiert. Der übrige Wertpapierbestand der Gesellschaft erreichte zum 30.06.2026 ca. EUR 5,7 Mio., dies entspricht ca. 65 % der Bilanzsumme.

Der innere Wert pro Aktie der KST Beteiligungs AG, der auch die nicht realisierten Kursdifferenzen des Wertpapierportfolios umfasst, liegt aktuell bei ca. EUR 1,15. Der Wertpapierbestand wird bei der Berechnung des inneren Wertes pro Aktie zu aktuellen Börsenkursen bewertet. Die aus dem Verlustvortrag gebildeten aktiven latenten Steuern (ca. TEUR 432) werden bei der Berechnung des inneren Wertes pro Aktie nicht einbezogen.

Hinsichtlich eines der im Bestand gehaltenen russischen Wertpapiere gibt es aktuelle Neuigkeiten. Die Sberbank-ADR-Position (WKN A1JB8N) wurde infolge der Russland-Sanktionen bereits im Geschäftsjahr 2022 in voller Höhe wertberichtigt. Im Juni 2026 wurde das zugrundeliegende ADR-Programm gekündigt und die Position zwangsweise durch JP Morgan verwertet. Uns sind daraus über zwei der drei Depotverbindungen Erlöse in Höhe von insgesamt ca. TEUR 78 zugeflossen. Da der Buchwert der Position bereits vollständig abgeschrieben war, stellen die Erlöse in voller Höhe einen Ertrag dar.

Für die verbleibenden 12.500 Stück, die über die Consorsbank verwahrt werden, lag uns zum Zeitpunkt dieser Mitteilung noch keine Abrechnung der Depotbank vor. Aus Vorsichtsgründen werden auf diese Position keine Erträge verbucht.

 

KST Beteiligungs AG

Vorstand


Kontakt IR und PR und mitteilende Person:

Reinhard Voss, Vorstand

KST Beteiligungs AG

Fronäckerstrasse 34, 71063 Sindelfingen

Tel.: +49 (0) 7031 – 469 09 60

E-Mail: voss@kst-ag.de

Impressum:

KST Beteiligungs AG, Sitz Stuttgart

Fronäckerstrasse 34, 71063 Sindelfingen

www.kst-ag.de, info@kst-ag.de

Tel.: +49 (0) 7031 469 09 60

HRB-Nr. 19241 AG Stuttgart

Vorstand: Reinhard Voss

Aufsichtsratsvorsitzender: Martin Schmitt

Disclaimer:

Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der KST Beteiligungs AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäss Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Handel in der Aktie der KST Beteiligungs AG dar. Die Aktien der KST Beteiligungs AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder ’U.S. persons‘ (wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der ’Securities Act‘) definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden.


20.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: KST Beteiligungs AG
Fronäckerstasse 34
71063 Sindelfingen
Deutschland
Telefon: +49 7031 4690960
E-Mail: info@kst-ag.de
Internet: www.kst-ag.de
ISIN: DE000A161309
WKN: A16130
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900D7BWFE3K9KJ964
EQS News ID: 2368876

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2368876  20.07.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Sika: Konsolidierung als Chance

Das Umfeld für den Bauchemie- und Spezialmaterialkonzern ist derzeit anspruchsvoll. Doch Marktanteilsgewinne, Effizienzprogramme und die anstehenden Halbjahreszahlen könnten der zuletzt konsolidierenden Aktie neuen Schwung verleihen.

Weiterlesen!