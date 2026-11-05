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05.11.2026 07:58:53

EQS-News: VERBUND AG: Ergebnis der Quartale 1–3/2026 durch historisch niedrige Wasserführung und gesunkene Absatzpreise belastet

Verbund
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EQS-News: Verbund AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/9-Monatszahlen
VERBUND AG: Ergebnis der Quartale 1–3/2026 durch historisch niedrige Wasserführung und gesunkene Absatzpreise belastet

05.11.2026 / 07:58 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Ergebnisentwicklung von VERBUND war in den Quartalen 1–3/2026 wesentlich von der historisch niedrigen Wasserführung und rückläufigen realisierten Absatzpreisen für die Eigenerzeugung aus Wasserkraft geprägt. Das EBITDA verringerte sich gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres um 29,0 % auf 1.498,5 Mio. €. Das Konzernergebnis sank um 43,5 % auf 684,8 Mio. €. Bereinigt um Einmaleffekte betrug das Konzernergebnis 725,0 Mio. € und lag damit um 37,3 % unter dem Vorjahreswert. Höhere Ergebnisbeiträge der Segmente Absatz und Alle sonstigen Segmente konnten die Belastungen teilweise kompensieren.

Wasserkrafterzeugung um 20,2 % unter dem Vorjahresniveau

Der Erzeugungskoeffizient der Laufwasserkraftwerke lag mit 0,61 um 18 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert von 0,79 und um 39 Prozentpunkte unter dem langjährigen Durchschnitt. Die Erzeugung der Jahresspeicherkraftwerke ging gegenüber der Vorjahresberichtsperiode um 10,6 % zurück. Insgesamt verringerte sich die Stromerzeugung aus Wasserkraft um 4.047 GWh bzw. 20,2 % auf 15.984 GWh.

Die Erzeugung aus Windkraft und Photovoltaik stieg hingegen infolge von Inbetriebnahmen um 70 GWh auf 1.622 GWh. Dieser Zuwachs wurde trotz unterplanmässiger Erzeugungsbedingungen erreicht: Der Erzeugungskoeffizient für Windkraft und Photovoltaik lag mit 0,80 um 20 Prozentpunkte unter dem Planwert und um einen Prozentpunkt unter dem Vorjahreswert von 0,81. Bei nahezu unveränderter Erzeugung aus Wärmekraft sank die gesamte Eigenerzeugung von VERBUND um 17,6 % gegenüber dem Vorjahr.

 Realisierter Absatzpreis für Wasserkraft deutlich rückläufig

Zusätzlich zur geringeren Erzeugung belastete der niedrigere durchschnittlich erzielte Absatzpreis für die Eigenerzeugung aus Wasserkraft das Ergebnis. Dieser sank gegenüber der Vergleichsperiode um 33,8 €/MWh auf 79,7 €/MWh.

Der Rückgang spiegelt zwei Effekte wider: In den Quartalen 1–3/2025 hatte VERBUND insbesondere von vorzeitigen Limit-Verkäufen profitiert, die im Jahr 2023 zu hohen Grosshandelspreisen abgeschlossen worden waren. In der aktuellen Berichtsperiode belasteten dagegen umfangreiche Rückkäufe zur Deckung bereits verkaufter, aufgrund der niedrigen Wasserführung jedoch nicht erzeugter Strommengen den realisierten Absatzpreis. Diese Rückkäufe mussten zu stark gestiegenen Spotmarktpreisen erfolgen.

Unterschiedliche Entwicklung der Segmentbeiträge

Im Segment Wasser führten die geringere Erzeugung und die niedrigeren realisierten Absatzpreise zu einem deutlichen Ergebnisrückgang. Auch der Ergebnisbeitrag des Segments Neue Erneuerbare lag aufgrund gesunkener Absatzpreise trotz höherer Erzeugungsmengen unter dem Vorjahresniveau. Das Segment Netz verzeichnete einen leicht rückläufigen Ergebnisbeitrag.

Demgegenüber steigerten die Segmente Absatz und Alle sonstigen Segmente ihre Ergebnisbeiträge deutlich. Im Segment Absatz wirkten insbesondere höhere Beiträge aus dem Endkund:innengeschäft und positive Bewertungseffekte unterstützend. Alle sonstigen Segmente profitierte von einer positiven Entwicklung des thermischen Bereichs infolge hoher Spreads, insbesondere zu Jahresbeginn.

Der Beitrag der Flexibilitätsprodukte ist in den Quartalen 1–3/2026 um 3,1 % auf 241,0 Mio. €. gestiegen.

 Ergebnisausblick für 2026 angepasst

VERBUND konkretisiert seine Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 und erwartet auf Basis der aktuellen Chancen- und Risikolage ein EBITDA von rund 2.120 Mio. €, ein berichtetes Konzernergebnis von rund 1.010 Mio. € und ein bereinigtes Konzernergebnis von rund 1.050 Mio. €. Diese Erwartungswerte ersetzen die bisher veröffentlichten Prognosebandbreiten.

Die aktualisierte Prognose berücksichtigt eine unterdurchschnittliche Wasserführung im Oktober 2026. Für die Monate November und Dezember 2026 wird im Rahmen der Ergebnisprognose eine durchschnittliche Eigenerzeugung aus Wasserkraft, Windkraft und Photovoltaik unterstellt.

VERBUND plant für das Geschäftsjahr 2026 eine Ausschüttungsquote zwischen 45 % und 55 % bezogen auf das um Einmaleffekte bereinigte Konzernergebnis.

 

         
Kennzahlen        
  Einheit Q1–3/2025 Q1–3/2026 Veränderung
Umsatzerlöse Mio. € 5.876,7 5.560,4 –5,4 %
EBITDA Mio. € 2.111,1 1.498,5 –29,0 %
Operatives Ergebnis Mio. € 1.658,6 1.005,6 –39,4 %
Konzernergebnis Mio. € 1.212,2 684,8 –43,5 %
Ergebnis je Aktie 3,49 1,97 –43,5 %
EBIT-Marge % 28,2 18,1
EBITDA-Marge % 35,9 26,9
Cashflow aus operativer Tätigkeit Mio. € 1.653,8 1.216,3 –26,5 %
Free Cashflow vor Dividende Mio. € 755,1 78,0 –89,7 %
Free Cashflow nach Dividende Mio. € –574,3 –1.217,7
Performance der VERBUND-Aktie % –11,6 4,8
Nettoverschuldungsgrad % 22,4 37,9
         

 

Weitere Informationen sowie den Zwischenbericht 1–3/2026 finden Sie auf www.verbund.com > Konzern > Investor Relations > Aktuelles Ergebnis und 5-Jahresvergleich > Aktuelles Ergebnis.

Kontakt:

Mag. Andreas Wollein
Leiter Finanzmanagement und Investor Relations
T.: +43 (0)5 03 13 - 52604
F.: +43 (0)5 03 13 - 52694
mailto:investor-relations@verbund.com

05.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: VERBUND AG
Am Hof 6A
1010 Wien
Österreich
Telefon: 0043-1-53113-52604
Fax: 0043-1-53113-52694
E-Mail: investor-relations@verbund.com
Internet: www.verbund.com
ISIN: AT0000746409
WKN: 877738
Indizes: ATX
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code: 5299006UDSEJCTTEJS30
EQS News ID: 2428768

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2428768  05.11.2026 CET/CEST

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