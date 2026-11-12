EQS-News: Verbio SE: Verbio erwartet nach starkem Jahresauftakt EBITDA am oberen Ende der Jahresprognose

EQS-News: Verbio SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Verbio SE: Verbio erwartet nach starkem Jahresauftakt EBITDA am oberen Ende der Jahresprognose



12.11.2026 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Verbio erwartet nach starkem Jahresauftakt EBITDA am oberen Ende der Jahresprognose

EBITDA steigt im Vorjahresvergleich auf EUR 76,1 Mio. dank der starken Entwicklung von Biodiesel und Bioethanol/Biomethan

Positiver Free Cashflow von EUR 13,5 Mio. unterstützt Abbau der Nettofinanzverschuldung auf EUR 83,1 Mio.

EBITDA für das GJ 2026/27 am oberen Ende der Prognosespanne von EUR 210 Mio. bis EUR 250 Mio. erwartet

Strengere Regeln gegen falsch deklarierte Biokraftstoffe stärken fairen Wettbewerb

Steigende Zulassungszahlen bei Gas-Lkw lassen eine höhere Nachfrage nach BioCNG und BioLNG erwarten

Leipzig, 12. November 2026 – Verbio startete mit einem starken Ergebnis in das Geschäftsjahr 2026/27. Der Umsatz stieg im ersten Quartal 2026/27 auf EUR 533,6 Mio. (Q1 2025/26: EUR 438,2 Mio.; Q4 2025/26: EUR 531,9 Mio.). Das EBITDA verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresquartal deutlich auf EUR 76,1 Mio. (Q1 2025/26: EUR 15,4 Mio.). Wesentliche Treiber waren die positive Margenentwicklung bei Biodiesel und Bioethanol in Europa, die Entwicklung des nordamerikanischen Biodieselgeschäfts sowie ein höherer Ergebnisbeitrag aus dem THG-Quotengeschäft. Auch gegenüber dem vierten Quartal 2025/26 (EUR 88,2 Mio.) lag das EBITDA mit EUR 76,1 Mio. über dem um den positiven Bewertungseffekt von EUR 19,1 Mio. im Biomethangeschäft bereinigten Vergleichswert von EUR 69,1 Mio.

Das EBIT betrug EUR 59,0 Mio. (Q1 2025/26: EUR 0,1 Mio.). Das Periodenergebnis verbesserte sich auf EUR 36,0 Mio. (Q1 2025/26: EUR -4,0 Mio.), entsprechend einem Ergebnis je Aktie von EUR 0,56 (Q1 2025/26: EUR -0,06).

Der operative Cashflow erhöhte sich deutlich auf EUR 34,1 Mio. nach EUR -17,3 Mio. im Vorjahresquartal. Bei einem mit dem Vorjahresquartal vergleichbaren Investitionsniveau von rund EUR 20 Mio. führte dies zu einem positiven Free Cashflow von EUR 13,5 Mio. nach EUR -37,8 Mio. im Vorjahresquartal. Die Investitionen betrafen insbesondere Projekte im Zusammenhang mit der Ethenolyse zur Produktion biobasierter Spezialchemikalien, die Biogasproduktion in South Bend, Indiana, sowie weitere Effizienzmassnahmen. Die positive Cashflow-Entwicklung trug dazu bei, die Nettofinanzverschuldung von EUR 91,5 Mio. zum 30. Juni 2026 auf EUR 83,1 Mio. zum 30. September 2026 zu reduzieren.

Biodiesel mit starker Ergebnisdynamik; Bioethanol/Biomethan deutlich über Vorjahr

Im Segment Biodiesel stieg der Umsatz im ersten Quartal 2026/27 auf EUR 306,3 Mio. (Q1 2025/26: EUR 244,1 Mio.; Q4 2025/26: EUR 280,4 Mio.). Gegenüber dem Vorjahr wurde die Entwicklung insbesondere durch höhere Biodieselpreise sowie gestiegene Produktions- und Absatzmengen getragen. Gegenüber dem Vorquartal legte der Umsatz vor allem preisbedingt zu, während die Absatzmengen nahezu stabil blieben.

Das EBITDA erhöhte sich auf EUR 51,2 Mio. (Q1 2025/26: EUR 22,6 Mio.; Q4 2025/26: EUR 32,8 Mio.). Die höheren Biodieselpreise konnten die gestiegenen Materialeinsatzkosten sowohl gegenüber dem Vorjahres- als auch dem Vorquartal mehr als ausgleichen. Verbio beschaffte Rohstoffe zu Preisen unterhalb des Marktniveaus im Berichtsquartal. Dies trug dazu bei, dass die realisierten Margen über den Markt-Spreads1 lagen. Auch das nordamerikanische Biodieselgeschäft entwickelte sich positiv. Ein höherer Beitrag aus dem THG-Quotengeschäft unterstützte zudem den Ergebnisanstieg im Vorjahresvergleich.

Im Segment Bioethanol/Biomethan belief sich der Umsatz im ersten Quartal 2026/27 auf EUR 221,6 Mio. (Q1 2025/26: EUR 191,2 Mio.; Q4 2025/26: EUR 243,5 Mio.). Gegenüber dem Vorjahr stieg der Umsatz aufgrund höherer Ethanolpreise und eines stärkeren Beitrags aus dem THG-Quotengeschäft. Diese Effekte überkompensierten rückläufige Absatzmengen, die insbesondere aus einer gezielten Reduzierung der Handelsvolumina resultierten. Der Umsatzrückgang gegenüber dem starken vierten Quartal 2025/26 war dagegen vor allem auf Nordamerika zurückzuführen und spiegelte dort unter anderem vorübergehende produktionstechnische Effekte wider.

Das EBITDA des Segments verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresquartal deutlich auf EUR 19,7 Mio. (Q1 2025/26: EUR -9,5 Mio.). Die Verbesserung wurde massgeblich von den europäischen Bioethanolaktivitäten getragen. Höhere Ethanolpreise unterstützten die Margenentwicklung. Gleichzeitig hielt Verbio die Einstandspreise für Getreide trotz deutlich gestiegener Marktpreise weitgehend auf Vorjahresniveau. Auch das THG-Quotengeschäft leistete einen höheren Ergebnisbeitrag als im Vorjahresquartal. Gegenüber dem vierten Quartal 2025/26 (EUR 55,0 Mio.) ging das EBITDA dagegen zurück. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Vorquartal einen positiven Bewertungseffekt von EUR 19,1 Mio. im Biomethangeschäft enthielt und die Marktmargen im europäischen Bioethanolgeschäft gegenüber dem hohen Niveau des Schlussquartals niedriger ausfielen. In Nordamerika kompensierten höhere realisierte Margen die Auswirkungen geringerer Produktions- und Absatzmengen weitgehend.

Das Segment Übrige, das Verbios Logistik- und Handelsaktivitäten umfasst, erzielte ein EBITDA von EUR 5,2 Mio. (Q1 2025/26: EUR 2,3 Mio.; Q4 2025/26: EUR 0,3 Mio.). Die Verbesserung spiegelte massgeblich die positive Entwicklung der Warentermingeschäfte wider.

Ausblick: EBITDA am oberen Ende der Prognosespanne erwartet

Angesichts des besser als erwarteten ersten Quartals und der auch weiterhin starken Biodiesel-Spreads1 in Europa und Nordamerika erwartet Verbio für das Geschäftsjahr 2026/27 ein Konzern-EBITDA am oberen Ende der Prognosespanne von EUR 210 Mio. bis EUR 250 Mio. Die Prognose berücksichtigt unverändert die bereits in der ursprünglichen Jahresplanung unterstellte Saisonalität des Geschäfts. Zudem wird erwartet, dass die verbesserte Ergebnisentwicklung und geringere Investitionen zu einer weiteren deutlichen Reduktion der Nettofinanzverschuldung gegenüber dem Vorjahr führen.

Weitere Impulse erwartet Verbio von den jüngsten regulatorischen Entscheidungen im deutschen Biokraftstoffmarkt. Der Kabinettsbeschluss zur Novellierung der Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung greift mit der Reform des Vertrauensschutzes eine zentrale Forderung von Verbio auf und stärkt die Regeln gegen falsch deklarierte Biokraftstoffe. Zusammen mit den bereits beschlossenen Massnahmen zur Umsetzung der RED III festigt dies die Rahmenbedingungen für nachhaltig und regelkonform produzierte Biokraftstoffe und eröffnet Verbio zusätzliche Marktchancen.

Zusätzliche Dynamik entsteht aus den veränderten Rahmenbedingungen im Kraftstoffmarkt. Hohe Kraftstoffpreise und fragile geopolitische Lieferketten haben eine Entwicklung hin zu einer breiteren Nutzung erneuerbarer Kraftstoffalternativen beschleunigt. Vor diesem Hintergrund gewinnt Biomethan im Schwerlastverkehr an Bedeutung: Nach den uns vorliegenden Informationen sind die Zulassungszahlen für CNG- und LNG-Lkw zuletzt gestiegen. In den kommenden Monaten ist daher mit einer höheren Nachfrage nach Biomethan im Verkehrssektor zu rechnen.

Verbio Kennzahlen

in Mio. EUR Q1 25/26 Q1 26/27 yoy Q4 25/26 qoq Produktion Biodiesel (t) 166.7632 178.533 7,1 % 172.411 3,6 % Bioethanol (t) 153.714 146.923 -4,4 % 159.889 -8,1 % Biomethan (MWh) 336.4612 358.718 6,6 % 370.195 -3,1 % Umsatz 438,2 533,6 21,8 % 531,9 0,3 % Segment Biodiesel 244,1 306,3 25,5 % 280,4 9,3 % Segment Bioethanol/Biomethan 191,2 221,6 15,9 % 243,5 -9,0 % Segment Übrige 8,2 10,7 30,0 % 12,2 -12,5 % EBITDA 15,4 76,1 395,4 % 88,2 -13,7 % Segment Biodiesel 22,6 51,2 126,3 % 32,8 56,0 % Segment Bioethanol/Biomethan -9,5 19,7 n.a. 55,0 -64,2 % Segment Übrige 2,3 5,2 131,0 % 0,3 1.475,4 %

2 Werte des Vorjahresquartals Q1 2025/26 angepasst.

in Mio. EUR 30.06.2026 30.09.2026 +/- Nettofinanzverschuldung 91,5 83,1 -9,2 % Eigenkapitalquote 59,7 % 60,0 % +0,3 pp

Ausführliche Informationen über die Geschäftsentwicklung in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2026/27 finden Sie in der Quartalsmitteilung zum 30. September 2026, die ab 08:30 Uhr (MEZ) unter www.verbio.de/finanzberichte abrufbar ist.

1 Der Markt-Spread bezeichnet die Differenz zwischen dem Preis des fertigen Biokraftstoffs und den Preisen der hierfür eingesetzten Hauptrohstoffe, ausgedrückt je Tonne Biokraftstoff.



Über Verbio

Wir bei Verbio machen mehr aus Biomasse: In Europa, Nordamerika und Asien verarbeiten wir lokal verfügbare Biomasse zu nachhaltigen Kraftstoffen und biobasierten Produkten für Chemie und Industrie. „Pioneering green solutions“ fasst zusammen, was unser internationales Team antreibt: Wir entwickeln innovative Technologien und überführen sie in wirtschaftlich tragfähige industrielle Lösungen. Nachhaltigkeit ist dabei ein zentraler Bestandteil unseres Geschäftsmodells. Im Mittelpunkt unseres Bioraffineriekonzepts steht deshalb die konsequente Mehrfachnutzung der eingesetzten Biomasse.

Als ein führendes Bioökonomieunternehmen stellen wir erneuerbare Moleküle bereit, die für den zunehmenden Ersatz fossiler Rohstoffe und die Erreichung der Klimaziele gebraucht werden. Der Einsatz regionaler Biomasse stärkt die Unabhängigkeit von globalen Lieferketten, schafft Wertschöpfung im ländlichen Raum und unterstützt eine sichere und kosteneffiziente Energie- und Rohstoffversorgung.

Die Verbio-Aktie (ISIN DE000A0JL9W6 / WKN A0JL9W) ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Unser Hauptsitz ist Zörbig, Deutschland.

www.verbio.de | www.verbiogas.de | www.strohklug.de | www.verbiolifechemicals.com

Facebook & Instagram: @verbio.se | LinkedIn: @verbio-se | LinkedIn: @claussauter



Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf gegenwärtigen Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Verbio SE beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können unter anderem die Veränderung der Finanz- und Vermögenslage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft, der gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen in Deutschland und der EU sowie Veränderungen in der Branche gehören. Es ist weder beabsichtigt noch übernimmt Verbio eine gesonderte Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.



Kontakt:

Verbio SERitterstrasse 23 (Oelssner's Hof)04109 LeipzigAlina Köhler (IR)Ulrike Kurze (PR)Tel: +49(0)341/308530-299E-Mail: ir@verbio.de/pr@verbio.de