EQS-News: Verbio SE: Verbio Capital Markets Day 2026: Strukturellen Ausbau in nachhaltige Wertschöpfung überführen

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Verbio SE: Verbio Capital Markets Day 2026: Strukturellen Ausbau in nachhaltige Wertschöpfung überführen



08.10.2026 / 17:52 CET/CEST

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Verbio Capital Markets Day 2026: Strukturellen Ausbau in nachhaltige Wertschöpfung überführen

Leipzig, 8. Oktober 2026 – Im Rahmen des heutigen Capital Markets Day am Produktionsstandort Bitterfeld hat Verbio die nächste Entwicklungsphase des Unternehmens vorgestellt. Mit der Inbetriebnahme der neuen Ethenolyseanlage für biobasierte Spezialchemikalien in Bitterfeld hat der Ausbau der Produktionsplattform für erneuerbare Moleküle und der Bioraffinerien einen wichtigen Meilenstein erreicht. Nach Jahren hoher Investitionen liegt der Schwerpunkt nun zunehmend auf der Nutzung der geschaffenen Kapazitäten, der Optimierung bestehender Anlagen sowie der Steigerung von Erträgen und Cashflow.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die Markt- und Wettbewerbsposition der bestehenden Geschäftsbereiche, die weitere Entwicklung der Geschäftsbasis in den USA und der Markthochlauf der neuen Chemieprodukte. Verbio zeigte auf, wie die Renaissance von Biomasse als Rohstoffbasis den Biokraftstoffmarkt neu belebt und zugleich neue Wertschöpfungspotenziale darüber hinaus eröffnet. Dazu zählen der Ausbau der Handelsaktivitäten, die Erschliessung zusätzlicher Erlöspotenziale aus der Nutzung und Speicherung von biogenem CO2 sowie weitere Wachstumsoptionen, die auf den bestehenden Technologien, Anlagen und Kompetenzen von Verbio aufbauen.

„In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich Verbio von einem Biokraftstoffhersteller zu einer integrierten Plattform für vielfältige erneuerbare Moleküle entwickelt. In wenigen Tagen jährt sich unser Börsengang zum zwanzigsten Mal. Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam aufgebaut haben. Unser heutiges Geschäftsmodell basiert auf den Investitionen, die wir in den vergangenen Jahren getätigt haben, sowie auf Technologien und Kompetenzen, die über viele Jahre entwickelt wurden. Wir sind überzeugt, dass wir damit über eine starke Plattform verfügen, deren Potenzial wir nun zielgerichtet in Wertschöpfung, Cashflow und langfristige Aktionärsrenditen umsetzen werden“, sagte Claus Sauter, Vorstandsvorsitzender von Verbio.

Verbio bekräftigte zudem seinen Anspruch, Kapital diszipliniert einzusetzen und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen profitablem Wachstum, finanzieller Stabilität und nachhaltiger Wertschaffung für Aktionäre sicherzustellen.

Die Präsentationsunterlagen zum Capital Markets Day stehen unter diesem Link zur Verfügung.

Über Verbio

Wir bei Verbio machen mehr aus Biomasse: In Europa, Nordamerika und Asien verarbeiten wir lokal verfügbare Biomasse zu nachhaltigen Kraftstoffen und biobasierten Produkten für Chemie und Industrie. „Pioneering green solutions“ fasst zusammen, was unser internationales Team antreibt: Wir entwickeln innovative Technologien und überführen sie in wirtschaftlich tragfähige industrielle Lösungen. Nachhaltigkeit ist dabei ein zentraler Bestandteil unseres Geschäftsmodells. Im Mittelpunkt unseres Bioraffineriekonzepts steht deshalb die konsequente Mehrfachnutzung der eingesetzten Biomasse.

Als ein führendes Bioökonomieunternehmen stellen wir erneuerbare Moleküle bereit, die für den zunehmenden Ersatz fossiler Rohstoffe und die Erreichung der Klimaziele gebraucht werden. Der Einsatz regionaler Biomasse stärkt die Unabhängigkeit von globalen Lieferketten, schafft Wertschöpfung im ländlichen Raum und unterstützt eine sichere und kosteneffiziente Energie- und Rohstoffversorgung.

Die Verbio-Aktie (ISIN DE000A0JL9W6 / WKN A0JL9W) ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Unser Hauptsitz ist Zörbig, Deutschland.

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Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung enthält verschiedene Prognosen und Erwartungen sowie Aussagen, die die zukünftige Entwicklung des Verbio-Konzerns und der Verbio SE betreffen. Diese Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Annahmen und Schätzungen und können mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten sowie Unwägbarkeiten verbunden sein. Die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse sowie die Finanz- und Vermögenslage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft können daher wesentlich von den geäusserten Erwartungen und Annahmen abweichen. Gründe dafür können, neben anderen Faktoren, unter anderem Marktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktpreise für Rohstoffe sowie der Finanzmärkte und Wechselkurse, Veränderungen nationaler und internationaler Gesetze und Vorschriften, grundsätzliche Veränderungen des wirtschaftlichen und politischen Umfelds, geopolitische Konflikte, Pandemien, Zölle und Embargos, Zinsänderungen oder Änderungen in der Unternehmensstrategie sein. Es ist weder beabsichtigt noch übernimmt Verbio eine gesonderte Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

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