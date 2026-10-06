EQS-News: Veränderung im Vorstand der Blue Cap AG

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Veränderung im Vorstand der Blue Cap AG



06.10.2026 / 11:56 CET/CEST

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Veränderung im Vorstand der Blue Cap AG

München, 06. Oktober 2026 – Der Aufsichtsrat der Blue Cap AG und der Vorstandsvorsitzende, Dr. Henning von Kottwitz, haben sich heute darauf verständigt, dass Herr Dr. von Kottwitz mit Ablauf des 8. Oktober 2026 aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheidet.

Der Aufsichtsrat dankt Dr. Henning von Kottwitz für seine Tätigkeit und seinen Einsatz für die Blue Cap AG. Die Blue Cap AG ist – insbesondere aufgrund der unter der Verantwortung von Dr. Henning von Kottwitz umgesetzten Transaktionen in den vergangenen Jahren – für die weitere Entwicklung gut aufgestellt.

Aufgrund des Ausscheidens von Dr. Henning von Kottwitz zum 8. Oktober 2026 hat der Aufsichtsrat beschlossen, den Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Dr. Christian Diekmann, mit Wirkung zum 9. Oktober 2026 gemäss § 105 Abs. 2 AktG als Vorstandsmitglied zu entsenden. Er wird dort insbesondere die Bereiche Strategie und Finanzen verantworten. Henning Eschweiler bleibt als COO Mitglied des Vorstands und verantwortet weiterhin das operative Beteiligungsmanagement. Zudem übernimmt er mit Wirkung zum 9. Oktober 2026 zusätzlich die Verantwortung für den Bereich M&A.

Dr. Christian Diekmann ist seit 2024 Vorsitzender des Aufsichtsrats der Blue Cap AG. Er verfügt sowohl über umfangreiche Erfahrungen in der operativen Restrukturierung mittelständischer Unternehmen als auch in der Führung und Weiterentwicklung von mittelständischen Unternehmensgruppen. Unter anderem war er CEO der börsennotierten Max Automation SE und CFO der sich in Familienbesitz befindlichen Zertus Gruppe.

„Wir freuen uns sehr, dass Dr. Christian Diekmann sich dazu bereit erklärt hat, als Vorstand die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells der Blue Cap AG in nächster Zeit voranzutreiben und auf die nächste Stufe zu heben. Als AR-Vorsitzender ist er ein profunder Kenner der Blue Cap und weiss um deren Potenzial als börsennotierte Beteiligungsgesellschaft im Rahmen der erfolgreichen Buy-Transform-Sell-Strategie“, sagt Dr. Michael Schieble, stv. Vorsitzender des Aufsichtsrates.

„Die Blue Cap AG ist als Investor in „Special Situations“ hervorragend aufgestellt, um in der aktuellen wirtschaftlichen Situation zu wachsen. Viele im Kern zukunftsfähige Unternehmen leiden heute verstärkt unter den industriellen Verwerfungen und strukturellen Herausforderungen. Hier wollen wir mit unserem Geschäftsmodell ansetzen, den Industriestandort Deutschland stärken und für unsere Aktionäre Wert schaffen. Ich freue mich in meiner neuen Rolle auf die noch engere Zusammenarbeit mit dem hochqualifizierten Team der Blue Cap AG“, ergänzt Dr. Christian Diekmann.

Über die Blue Cap AG

Die Blue Cap AG ist eine im Jahr 2006 gegründete, kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft erwirbt mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich in Sondersituationen und begleitet sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung, mit dem Ziel sie später gewinnbringend zu verkaufen. Die akquirierten Unternehmen haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz zwischen EUR 20 und 200 Mio. und haben ein nachhaltig stabiles Kerngeschäft. Die Blue Cap hält derzeit meist mehrheitliche Anteile an sechs Unternehmen aus den Branchen Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Pre-Press-Solutions, Life Sciences und Business Services. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 2.000 Mitarbeitende in Deutschland, Europa und Nordamerika und Asien. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de

Kontakt:

Blue Cap AG

Annika Küppers

Corporate Affairs

Tel. +49 89 288909-24

akueppers@blue-cap.de