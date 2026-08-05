Vedere Holdings Aktie 150607565 / GB00BRJS8211
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05.08.2026 14:30:04
EQS-News: Vedere Holdings plc gibt Wechsel im Vorstand und im Amt der Gesellschaftssekretärin bekannt
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EQS-News: Vedere Holdings PLC
/ Schlagwort(e): Personalie
London, 5. August 2026 – Die Vedere Holdings plc („Vedere“), eine auf Investitionen in den Bildungs- und Gesundheitssektor spezialisierte Beteiligungsgesellschaft, gibt heute bekannt, dass Marisa Agrasut von ihren Funktionen als Non-Executive Director und Company Secretary zurückgetreten ist. Zu ihrer Nachfolgerin wurde Claire Reid ernannt.
Der Vorstand möchte Marisa seinen aufrichtigen Dank für ihr Engagement und ihren wertvollen Beitrag während ihrer Tätigkeit für das Unternehmen aussprechen. Mit ihrer Arbeit hat sie Vedere in einer wichtigen Phase der Unternehmensentwicklung unterstützt. Der Vorstand wünscht ihr für ihre zukünftigen beruflichen und persönlichen Vorhaben weiterhin viel Erfolg.
Claire Reid tritt Vedere als Non-Executive Director und Company Secretary bei und verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Investment, Corporate Governance und strategische Unternehmensentwicklung. Dank ihrer Erfahrung in der Unterstützung wachstumsorientierter Unternehmen sowie ihrer Expertise in den Bereichen Kapitalmärkte und Unternehmensstrategie wird sie einen wertvollen Beitrag leisten, während Vedere seine langfristigen Ziele weiterverfolgt.
Victoria Sylvester, CEO der Vedere Holdings plc, kommentierte die Ernennung wie folgt:
„Wir freuen uns sehr, Claire im Vorstand von Vedere willkommen zu heissen. Ihre unternehmerische Perspektive, ihre Expertise im Bereich Corporate Governance sowie ihre Erfahrung in der Zusammenarbeit mit ambitionierten Unternehmen machen sie zu einer ausgezeichneten Verstärkung für Vedere. Wir sind überzeugt, dass ihr Fachwissen und ihre Führungsqualitäten unser Unternehmen weiter stärken und dazu beitragen werden, langfristigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen. Gleichzeitig möchten wir Marisa herzlich für ihren engagierten Einsatz danken und wünschen ihr für ihre zukünftigen Vorhaben alles Gute.“
Über die Vedere Holdings plc
Die 2024 gegründete Vedere Holdings plc verfolgt das Ziel, Unternehmen im Bildungs- und Gesundheitssektor aufzubauen und zu erwerben, die den Grundwerten des Unternehmens entsprechen: menschenzentrierte Innovation, ökologische Verantwortung und nachhaltiger wirtschaftlicher Erfolg. Vedere unterstützt Gründerinnen und Gründer sowie Unternehmerinnen und Unternehmer, die ein skalierbares und werteorientiertes Wachstum anstreben.
Kontakte für Investor Relations und Medienanfragen
E-Mail: pr@financialmedia.group
Franziska Grobler
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05.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Vedere Holdings PLC
|Acacia House, Trentham Business Quarter, Bellringer Road
|ST4 8GB Stoke on Trent
|Grossbritannien
|Telefon:
|+44 7595220470
|Internet:
|vederegroup.com
|ISIN:
|GB00BRJS8211
|WKN:
|A419EU
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt)
|LEI Code:
|213800OKXXVN1E6HSP25
|EQS News ID:
|2378002
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2378002 05.08.2026 CET/CEST
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