EQS-News: Vedere Holdings PLC / Schlagwort(e): Sonstiges

Vedere Holdings plc



02.10.2026 / 13:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Vedere Holdings plc gibt Liquidation der Acacia Training Limited bekannt Düsseldorf, 2. Oktober 2026 – Vedere Holdings plc („Vedere“), eine Investmentgesellschaft mit Schwerpunkt auf den Bereichen Bildung und Gesundheitswesen, gibt heute bekannt, dass die Acacia Training Limited („Acacia“) am 17. Dezember 2025 in die freiwillige Liquidation durch die Gläubiger eingetreten ist. Infolgedessen ist Acacia keine Tochtergesellschaft der Vedere Holdings plc mehr. Über Vedere Holdings plc Vedere Holdings plc wurde 2024 gegründet und verfolgt das Ziel, Unternehmen im Bildungs- und Gesundheitssektor zu gründen und zu erwerben, die mit ihren Kernprinzipien der menschenzentrierten Innovation, des verantwortungsvollen Umgangs mit der Umwelt und des wirtschaftlichen Wohlstands im Einklang stehen. Vedere unterstützt Gründer und Unternehmer, die sich einem skalierbaren, werteorientierten Wachstum verschrieben haben. www.vederegroup.com Kontakte für Investor-Relations- und Medienanfragen: pr@financialmedia.group Franziska Grobler

Financial Media This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.

02.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News