Vedere Holdings Aktie 150607565 / GB00BRJS8211
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02.10.2026 13:30:03
EQS-News: Vedere Holdings plc
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EQS-News: Vedere Holdings PLC
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Vedere Holdings plc gibt Liquidation der Acacia Training Limited bekannt
Düsseldorf, 2. Oktober 2026 – Vedere Holdings plc („Vedere“), eine Investmentgesellschaft mit Schwerpunkt auf den Bereichen Bildung und Gesundheitswesen, gibt heute bekannt, dass die Acacia Training Limited („Acacia“) am 17. Dezember 2025 in die freiwillige Liquidation durch die Gläubiger eingetreten ist. Infolgedessen ist Acacia keine Tochtergesellschaft der Vedere Holdings plc mehr.
Über Vedere Holdings plc
Vedere Holdings plc wurde 2024 gegründet und verfolgt das Ziel, Unternehmen im Bildungs- und Gesundheitssektor zu gründen und zu erwerben, die mit ihren Kernprinzipien der menschenzentrierten Innovation, des verantwortungsvollen Umgangs mit der Umwelt und des wirtschaftlichen Wohlstands im Einklang stehen. Vedere unterstützt Gründer und Unternehmer, die sich einem skalierbaren, werteorientierten Wachstum verschrieben haben.
Kontakte für Investor-Relations- und Medienanfragen:
Franziska Grobler
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02.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Vedere Holdings PLC
|Acacia House, Trentham Business Quarter, Bellringer Road
|ST4 8GB Stoke on Trent
|Grossbritannien
|Telefon:
|+44 7595220470
|Internet:
|vederegroup.com
|ISIN:
|GB00BRJS8211
|WKN:
|A419EU
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt)
|LEI Code:
|213800OKXXVN1E6HSP25
|EQS News ID:
|2409642
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2409642 02.10.2026 CET/CEST
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