29.11.2025 17:14:25

EQS-News: United Labels erwartet ein starkes Weihnachtsgeschäft und eine positive Entwicklung im Gesamtjahr

United Labels
1.19 EUR -0.83%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: United Labels AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartalsergebnis
United Labels erwartet ein starkes Weihnachtsgeschäft und eine positive Entwicklung im Gesamtjahr

29.11.2025 / 17:14 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News 29.11.2025 United Labels AG, ISIN: DE 0005489561

 

United Labels erwartet ein starkes Weihnachtsgeschäft und eine positive Entwicklung im Gesamtjahr

Münster, 29.11.2025. Die United Labels AG (ISIN: DE 0005489561), einer der führenden europäischen Markenhersteller im Bereich Medien/Entertainment erwartet im Geschäftsjahr 2025 ein gutes Weihnachtsgeschäft und damit ein Übertreffen der Vorjahresergebnisse.

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 betrug der Konzernumsatz der United Labels AG EUR 11,9 Mio. (Vj: EUR 14,7 Mio.). Das Konzernergebnis vor Steuern, Abschreibungen und Zinsen (EBITDA) belief sich auf EUR 0,9 Mio. (Vj: EUR 1,3 Mio.). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug EUR 0,7 Mio. (Vj: EUR 1,1 Mio.), der Konzernjahresüberschuss lag bei EUR 0,2 Mio. (Vj: EUR 0,4 Mio.), was einer Umsatzrendite von 1,7% entspricht.

Besonders für das vierte Quartal liegen deutlich mehr Grosskunden-Weihnachtsaktionen als im Vorjahr vor, wobei einige Aktionen auch vom dritten in das vierte Quartal verschoben wurden.

Das Online-Geschäft der Elfen Service GmbH behauptete sich auf dem hohen Vorjahresniveau und lag bei EUR 1,6 Mio. Für das diesjährige Weihnachtsgeschäft ist jetzt noch eine weitere grosse E-Commerce Plattform als Partner hinzugekommen.

Der Auftragsbestand zum Stichtag 30.09.2025 stieg auf EUR 11,8 Mio. (Vj: EUR 11,4) wobei zahlreiche Kundenaufträge, im Vergleich zu den Vorjahren, immer später platziert werden.

 

Der vollständige 9-Monatsbericht einschliesslich weiterer Erläuterungen erfolgt im November unter: http://www.unitedlabels.com/investor-relations/finanzberichte

Über United Labels:

Die United Labels AG ist ein börsennotiertes mittelständisches Familienunternehmen und im Prime Standard gelistet. Mit über 40 Lizenzverträgen entwickelt, produziert und vertreibt United Labels Bekleidung, Heimtextilien und Geschenkartikel mit Marken wie Paw Patrol, Peppa Pig, Snoopy oder Harry Potter. Als eines der führenden deutschen Markenherstellern im Bereich Medien/Entertainment sind Partner des unabhängigen Unternehmens weltweit bedeutende Media & Entertainment-Unternehmen sowie namhafte Handelspartner aus den Bereichen Filialisten, Fachhandel, Discountern und dem Online-Handel.

Kontakt:
UNITED LABELS AG, Gildenstr. 6, 48157 Münster, Tel.: +49 (0) 251-3221-0, www.unitedlabels.comDiese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

Investor Relations & Finanzmedien:

Meister Consulting GmbH, Tobias Meister, Tel. +49 (0) 2983 908121, Mobil +49 (0) 170 2939080, meister@meisterconsult.com


29.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: United Labels AG
Gildenstr. 6
48157 Münster
Deutschland
Telefon: +49 (0)25 132 21-0
E-Mail: info@unitedlabels.com
Internet: www.unitedlabels.com
ISIN: DE0005489561
WKN: 548956
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2237712

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2237712  29.11.2025 CET/CEST

