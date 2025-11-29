United Labels Aktie 1077775 / DE0005489561
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
29.11.2025 17:14:25
EQS-News: United Labels erwartet ein starkes Weihnachtsgeschäft und eine positive Entwicklung im Gesamtjahr
|
EQS-News: United Labels AG
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartalsergebnis
Corporate News 29.11.2025 United Labels AG, ISIN: DE 0005489561
United Labels erwartet ein starkes Weihnachtsgeschäft und eine positive Entwicklung im Gesamtjahr
Münster, 29.11.2025. Die United Labels AG (ISIN: DE 0005489561), einer der führenden europäischen Markenhersteller im Bereich Medien/Entertainment erwartet im Geschäftsjahr 2025 ein gutes Weihnachtsgeschäft und damit ein Übertreffen der Vorjahresergebnisse.
In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 betrug der Konzernumsatz der United Labels AG EUR 11,9 Mio. (Vj: EUR 14,7 Mio.). Das Konzernergebnis vor Steuern, Abschreibungen und Zinsen (EBITDA) belief sich auf EUR 0,9 Mio. (Vj: EUR 1,3 Mio.). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug EUR 0,7 Mio. (Vj: EUR 1,1 Mio.), der Konzernjahresüberschuss lag bei EUR 0,2 Mio. (Vj: EUR 0,4 Mio.), was einer Umsatzrendite von 1,7% entspricht.
Besonders für das vierte Quartal liegen deutlich mehr Grosskunden-Weihnachtsaktionen als im Vorjahr vor, wobei einige Aktionen auch vom dritten in das vierte Quartal verschoben wurden.
Das Online-Geschäft der Elfen Service GmbH behauptete sich auf dem hohen Vorjahresniveau und lag bei EUR 1,6 Mio. Für das diesjährige Weihnachtsgeschäft ist jetzt noch eine weitere grosse E-Commerce Plattform als Partner hinzugekommen.
Der Auftragsbestand zum Stichtag 30.09.2025 stieg auf EUR 11,8 Mio. (Vj: EUR 11,4) wobei zahlreiche Kundenaufträge, im Vergleich zu den Vorjahren, immer später platziert werden.
Der vollständige 9-Monatsbericht einschliesslich weiterer Erläuterungen erfolgt im November unter: http://www.unitedlabels.com/investor-relations/finanzberichte
Über United Labels:
Die United Labels AG ist ein börsennotiertes mittelständisches Familienunternehmen und im Prime Standard gelistet. Mit über 40 Lizenzverträgen entwickelt, produziert und vertreibt United Labels Bekleidung, Heimtextilien und Geschenkartikel mit Marken wie Paw Patrol, Peppa Pig, Snoopy oder Harry Potter. Als eines der führenden deutschen Markenherstellern im Bereich Medien/Entertainment sind Partner des unabhängigen Unternehmens weltweit bedeutende Media & Entertainment-Unternehmen sowie namhafte Handelspartner aus den Bereichen Filialisten, Fachhandel, Discountern und dem Online-Handel.
Kontakt:
Investor Relations & Finanzmedien:
Meister Consulting GmbH, Tobias Meister, Tel. +49 (0) 2983 908121, Mobil +49 (0) 170 2939080, meister@meisterconsult.com
29.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|United Labels AG
|Gildenstr. 6
|48157 Münster
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)25 132 21-0
|E-Mail:
|info@unitedlabels.com
|Internet:
|www.unitedlabels.com
|ISIN:
|DE0005489561
|WKN:
|548956
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2237712
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2237712 29.11.2025 CET/CEST