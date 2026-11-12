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12.11.2026 07:30:14

EQS-News: United Internet mit erfolgreichen ersten 9 Monaten 2026

United Internet
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EQS-News: United Internet AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
United Internet mit erfolgreichen ersten 9 Monaten 2026

12.11.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

  • Kundenverträge: + 770.000 auf 30,49 Mio. Verträge
  • Umsatz: + 3,0 % auf 4,638 Mrd. EUR
  • EBITDA: + 10,0 % auf 1,063 Mrd. EUR
  • EBIT: + 25,4 % auf 555,7 Mio. EUR
  • Prognose 2026 bestätigt
     

Montabaur, 12. November 2026. Die United Internet AG blickt auf erfolgreiche erste 9 Monate 2026 zurück. Auch in der aktuellen Berichtsperiode hat die Gesellschaft in neue Kundenverträge sowie die Entwicklung bestehender Kundenbeziehungen und damit in nachhaltiges Wachstum investiert.

Insgesamt konnte die Zahl der kostenpflichtigen Kundenverträge um 770.000 auf 30,49 Mio. Verträge gesteigert werden. Dabei kamen im Segment „IONOS“ 690.000 und im Segment „Mail & Media“ 300.000 kostenpflichtige Verträge hinzu. Die Zahl der Verträge im Segment „1&1“ ging hingegen um 220.000 Verträge zurück. Ursächlich hierfür war eine im April erfolgte Neuausrichtung des Discount-Tarifportfolios. Diese umfasste die Einstellung der Vermarktung besonders niedrigpreisiger Tarife sowie die Reduktion inkludierter Datenvolumina bei leistungsstarken Tarifen. Infolge der Massnahmen verringerte sich die Zahl der Mobilfunkverträge im 2. Quartal um rund 150.000 und im 3. Quartal um rund 90.000. Breitband-Anschlüsse stiegen im Berichtszeitraum um 20.000 Verträge.

Der Konzernumsatz stieg in den ersten 9 Monaten 2026 um 3,0 % auf 4.638,3 Mio. EUR (vergleichbarer Vorjahreswert: 4.502,2 Mio. EUR).

Die Ergebniszahlen wurden im 3. Quartal 2026 von einmaligen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 61,3 Mio. EUR aus Transformations- und Restrukturierungsprogrammen bei 1&1 Versatel und IONOS belastet. Bereinigt um diese einmaligen Aufwendungen entwickelten sich die Ergebniszahlen von United Internet in den ersten 9 Monaten 2026 wie folgt:

Das operative EBITDA verbesserte sich um 10,0 % auf 1.062,8 Mio. EUR (vergleichbarer Vorjahreswert: 966,4 Mio. EUR).

Das operative EBIT stieg um 25,4 % auf 555,7 Mio. EUR (vergleichbarer Vorjahreswert: 443,2 Mio. EUR). Ursächlich für den starken Anstieg waren neben dem erhöhten EBITDA gesunkene Abschreibungen. Dabei standen gestiegenen Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen gegenläufig geringere PPA-Abschreibungen gegenüber.

Das operative Ergebnis je Aktie (EPS) aus fortgeführten Geschäftsbereichen verbesserte sich auch aufgrund geringerer Steueraufwendungen auf 1,26 EUR (vergleichbarer Vorjahreswert: 0,75 EUR) bzw. auf 1,04 EUR unter Berücksichtigung der Kosten aus Transformations- und Restrukturierungsprogrammen. 

Der Cash-Capex belief sich in den ersten 9 Monaten 2026 auf -453,8 Mio. EUR (Vorjahr: -488,0 Mio. EUR).
 

Ausblick 2026

Nach Abschluss der ersten 9 Monate bestätigt die United Internet AG ihre Prognose für das Gesamtjahr 2026 und erwartet unverändert einen Umsatzanstieg auf ca. 6,25 Mrd. EUR (2025: 6,104 Mrd. EUR) sowie einen Anstieg des operativen EBITDA auf ca. 1,45 Mrd. EUR (2025: 1,282 Mrd. EUR). Der Cash-Capex soll sich auf 600 - 650 Mio. EUR belaufen (2025: 730,8 Mio. EUR).

Eine Kennzahlen-Übersicht sowie die Quartalsmitteilung Q3 2026 stehen unter www.united-internet.de im Bereich Investor Relations zur Verfügung.

 

Über United Internet

Die United Internet AG ist mit über 30 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen sowie über 38 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige „Internet-Fabrik“ mit rund 10.200 Mitarbeitenden. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, IONOS, STRATO, GMX und WEB.DE steht United Internet für herausragende Operational Excellence.

 

Presse

United Internet AG

Lisa Pleiss

Phone +49 2602 96-1616

presse@united-internet.de

 

Investor Relations

United Internet AG

Dominic Grossmann

Phone +49 2602 96-1671

investor-relations@united-internet.de

 

Hinweis

Im Sinne einer klaren und transparenten Darstellung werden in den Jahres- und Zwischenabschlüssen der United Internet AG sowie in Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR – neben den nach International Financial Reporting Standards (IFRS) geforderten Angaben – weitere finanzielle Kennzahlen wie z. B. EBITDA, EBITDA-Marge, EBIT, EBIT-Marge oder Free Cashflow angegeben. Informationen zur Verwendung, Definition und Berechnung dieser Kennzahlen stehen im Geschäftsbericht 2025 der United Internet AG auf Seite 58 zur Verfügung.


12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: United Internet AG
Elgendorfer Strasse 57
56410 Montabaur
Deutschland
Telefon: +49 (0)2602 / 96 - 1100
Fax: +49 (0)2602 / 96 - 1013
E-Mail: info@united-internet.de
Internet: www.united-internet.de
ISIN: DE0005089031
WKN: 508903
Indizes: MDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Tradegate BSX; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart
LEI Code: 3VEKWPJHTD4NKMBVG947
EQS News ID: 2433190

 
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2433190  12.11.2026 CET/CEST

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