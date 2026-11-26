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UniCredit verlangt Einberufung einer ausserordentlichen Hauptversammlung zur Neubesetzung des Aufsichtsrats



26.11.2026 / 09:25 CET/CEST

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Commerzbank-Vorstand wird formelle Voraussetzungen für die Einberufung einer ausserordentlichen Hauptversammlung kurzfristig prüfen

Aufsichtsrat wird sich mit vorgeschlagener Agenda einschliesslich der Kandidatenvorschläge für den Aufsichtsrat befassen

UniCredit beabsichtigt Abstimmung über Vertrauensentzug, falls Aufsichtsrat keine Aufhebungsvereinbarung für eine nicht weiter spezifizierte Anzahl von Vorständen präsentiert

Nach Erfüllung aller Bedingungen des UniCredit-Angebots hat die Commerzbank AG von ihrer Aktionärin UniCredit S.p.A. ein Verlangen auf Einberufung einer ausserordentlichen Hauptversammlung erhalten. Das Verlangen sieht die folgenden beiden Tagesordnungspunkte vor: Abberufung von 9 der 10 derzeitigen Anteilseignervertreter des Aufsichtsrats der Commerzbank und Neuwahl von 10 Anteilseignervertretern inklusive Ersatzmitgliedern durch die Hauptversammlung (siehe Kandidaten-Liste im Anhang). Die UniCredit erwartet in der Folge die Wahl von Andrea Orcel zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats.

Der Vorstand der Commerzbank AG wird das Verlangen der UniCredit entsprechend seiner gesetzlichen Pflichten sorgfältig prüfen. Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, wird der Vorstand eine ausserordentliche Hauptversammlung einberufen.



Zudem beabsichtigt die UniCredit eine Abstimmung über den Vertrauensentzug für eine nicht konkretisierte Anzahl an Vorstandsmitgliedern der Commerzbank, falls der Aufsichtsrat keine Aufhebungsvereinbarung für eine aktuell nicht weiter spezifizierte Anzahl von Vorständen präsentiert. Details über die Vorstellungen der UniCredit zur künftigen Zusammensetzung des Vorstands liegen bisher noch nicht vor.



Vorstand und Aufsichtsrat werden sich zur Sicherung der Stabilität der Bank und im Sinne aller Stakeholder der Commerzbank mit den Forderungen der UniCredit eingehend auseinandersetzen.



Die für den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten werden gemäss den etablierten Corporate-Governance-Prinzipien, der Satzung der Commerzbank sowie den regulatorischen Vorgaben für Banken und deutsche börsennotierte Unternehmen formell geprüft.



„Aus Sicht des Aufsichtsrats der Commerzbank ist es entscheidend, dass auch ein neu zusammengesetzter Aufsichtsrat den Anforderungen an die Corporate Governance einer systemrelevanten Bank gerecht wird und die Interessen aller Aktionärinnen und Aktionäre wahrt“, erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende Jens Weidmann . „Der Vorstand hat die Commerzbank in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich geführt. In den ersten neun Monaten dieses Jahres konnte sie das beste Nettoergebnis ihrer 156-jährigen Geschichte erzielen. Mit der Forderung der UniCredit, den Weg für Neubesetzungen im Vorstand frei zu machen, wird sich der Aufsichtsrat auseinandersetzen. In der gegenwärtigen Phase ist es wichtig, die Stabilität der Bank sicherzustellen und die Kunden im Fokus zu behalten.“



„Wir als Vorstand haben uns für einen konstruktiven Dialog mit der UniCredit eingesetzt. Unser Ziel war und ist es, einen verantwortungsvollen und wertschaffenden Weg im Interesse unserer Kunden, Mitarbeitenden und Aktionäre zu finden“, sagte Bettina Orlopp, Vorstandsvorsitzende der Commerzbank. „Die Commerzbank verfügt über engagierte Mitarbeitende, die entschlossen am Erfolg der Bank arbeiten und ihre Kunden sowie die Bedürfnisse des deutschen Mittelstands genau kennen. Durch dieses Erfolgsrezept ist die Commerzbank heute so stark aufgestellt wie nie zuvor und erzielt die besten Ergebnisse ihrer langen Geschichte“, ergänzte sie. „Unabhängig von der personellen Besetzung des Vorstands muss die Bank jederzeit vollständig und umfassend handlungsfähig sein. Uns als Vorstand ist es ein wichtiges Anliegen, einen geordneten Übergang sicherzustellen.“



Die Commerzbank hat in den vergangenen Jahren nachhaltig Wert für ihre Aktionäre geschaffen. Neben Ausschüttungen von insgesamt 7 Milliarden Euro in den vergangenen Jahren hat sich der Aktienkurs seit Oktober 2024 fast verdreifacht. Mit einer Cost-Income-Ratio von 50 Prozent und einer Eigenkapitalrendite (RoTE) von 12,4 Prozent hat die Bank bei Effizienz und Profitabilität ein historisch hohes Niveau erreicht. Mit dem Rekordergebnis der ersten neun Monate für das Geschäftsjahr 2026 hat die Commerzbank den Erfolg ihres strategischen Kurses erneut unter Beweis gestellt und ist auf dem Weg, das beste Geschäftsjahr in ihrer Geschichte zu erreichen.



Anhang:



UniCredit schlägt die nachfolgend genannten Personen zur Wahl in den Aufsichtsrat der Commerzbank als Vertreter der Aktionäre bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2031 vor: Prof. Claudio Cacciamani, Professor für Finanzwirtschaft, Universität Parma Nadine Faruque, Lead Independent Director der Lottomatica Group, Industrial Adviser bei EQT Partners Dr. Michael Gorriz, Bereits Mitglied des Commerzbank-Aufsichtsrats Rita Izzo, Head of Group Legal, UniCredit Ali Khan, Head of Group Digital & Information, UniCredit Marcus Kramer, Mitglied des Verwaltungsrats der Landesbank Saar Thiam Joo Lim, Head of Group Compliance, UniCredit Fiona Melrose, Head of Group People & Culture, UniCredit Andrea Orcel, Group CEO und Head of Italy, UniCredit Stefano Porro, Head of Group Finance, UniCredit

Vorgeschlagene Ersatzmitglieder Dr. Bernd Metzner, CFO der Unternehmensgruppe Theo Müller Stefan Müller, Aufsichtsratsvorsitzender der emmi EMAG AG Amir-Ali Hoveyda, Investor und Senior Advisor Ivan Vlaho, Head of Austria, UniCredit Richard Burton, Head of Group Client Solutions, UniCredit Remo Taricani, Deputy Head of Italy, UniCredit Teodora Petkova, Head of Central and Eastern Europe, UniCredit Angelika Plauk, Aufsichtsratsmitglied der UniCredit Bank GmbH Pressekontakt

Max Hohenberg

Erik Nebel +49 69 9353-45712 Kontakt für Investoren

Investor Relations +49 69 9353-10080

Über die Commerzbank

Mit ihren beiden Geschäftssegmenten – Firmenkunden sowie Privat- und Unternehmerkunden – bietet die Commerzbank als Universalbank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Sie ist die führende Bank im Firmenkundengeschäft in Deutschland und für den deutschen Mittelstand sowie starke Partnerin von rund 24.000 Firmenkundenverbünden und begleitet mit einem Anteil von rund 30 % den deutschen Aussenhandel. Mit einer Präsenz in mehr als 40 Ländern ist die Commerzbank überall dort vertreten, wo ihre Mittelstandskunden, Grossunternehmen sowie institutionelle Kunden sie benötigen. Zudem begleitet die Commerzbank internationale Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland, Österreich oder der Schweiz sowie Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Mit einem angelegten Vermögen von mehr als 400 Mrd. Euro ist die Commerzbank zugleich eine der führenden Banken für Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. Unter der Marke Commerzbank bietet sie mit ihrem Omnikanalansatz ein umfangreiches Leistungs- und Serviceangebot: online und mobil, telefonisch und per Video im Beratungscenter sowie persönlich an ihren rund 400 Standorten bundesweit. Unter der Marke comdirect bietet sie als digitale Hauptbank rund um die Uhr alle Kernleistungen und als Leistungsbroker Lösungen für das Sparen, Anlegen und Handeln mit Wertpapieren. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 6 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei.

Disclaimer Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Dabei handelt es sich um Aussagen, die keine Tatsachen der Vergangenheit beschreiben. Solche Aussagen in dieser Mitteilung betreffen unter anderem die erwartete zukünftige Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne und Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine Wertsteigerung der Commerzbank sowie die erwarteten zukünftigen finanziellen Ergebnisse, Restrukturierungsaufwendungen und sonstige Finanzentwicklungen und -angaben. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Planungen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands. Sie sind von einer Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren sind unter anderem die Verfassung der Finanzmärkte in Deutschland, Europa, den USA und in anderen Regionen, in denen die Commerzbank einen erheblichen Teil ihrer Erträge erzielt und einen erheblichen Teil ihrer Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von Vermögenswerten und Entwicklung von Marktvolatilitäten, der mögliche Ausfall von Kreditnehmern oder Kontrahenten von Handelsgeschäften, die Umsetzung ihrer strategischen Initiativen zur Verbesserung des Geschäftsmodells, die Verlässlichkeit ihrer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum Risikomanagement , Risiken aufgrund regulatorischer Änderungen sowie andere Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Die Commerzbank ist nicht verpflichtet, die in dieser Mitteilung enthaltenen in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.



Der Vorstand der Commerzbank AG wird das Verlangen der UniCredit entsprechend seiner gesetzlichen Pflichten sorgfältig prüfen. Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, wird der Vorstand eine ausserordentliche Hauptversammlung einberufen.Zudem beabsichtigt die UniCredit eine Abstimmung über den Vertrauensentzug für eine nicht konkretisierte Anzahl an Vorstandsmitgliedern der Commerzbank, falls der Aufsichtsrat keine Aufhebungsvereinbarung für eine aktuell nicht weiter spezifizierte Anzahl von Vorständen präsentiert. Details über die Vorstellungen der UniCredit zur künftigen Zusammensetzung des Vorstands liegen bisher noch nicht vor.Vorstand und Aufsichtsrat werden sich zur Sicherung der Stabilität der Bank und im Sinne aller Stakeholder der Commerzbank mit den Forderungen der UniCredit eingehend auseinandersetzen.Die für den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten werden gemäss den etablierten Corporate-Governance-Prinzipien, der Satzung der Commerzbank sowie den regulatorischen Vorgabenfür Banken und deutsche börsennotierte Unternehmen formell geprüft.„Aus Sicht des Aufsichtsrats der Commerzbank ist es entscheidend, dass auch ein neu zusammengesetzter Aufsichtsrat den Anforderungen an die Corporate Governance einer systemrelevanten Bank gerecht wird und die Interessen aller Aktionärinnen und Aktionäre wahrt“, erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende Jens Weidmann . „Der Vorstand hat die Commerzbank in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich geführt. In den ersten neun Monaten dieses Jahres konnte sie das beste Nettoergebnis ihrer 156-jährigen Geschichte erzielen. Mit der Forderung der UniCredit, den Weg für Neubesetzungen im Vorstand frei zu machen, wird sich der Aufsichtsrat auseinandersetzen. In der gegenwärtigen Phase ist es wichtig, die Stabilität der Bank sicherzustellen und die Kunden im Fokus zu behalten.“„Wir als Vorstand haben uns für einen konstruktiven Dialog mit der UniCredit eingesetzt. Unser Ziel war und ist es, einen verantwortungsvollen und wertschaffenden Weg im Interesse unserer Kunden, Mitarbeitenden und Aktionäre zu finden“, sagte Bettina Orlopp, Vorstandsvorsitzende der Commerzbank. „Die Commerzbank verfügt über engagierte Mitarbeitende, die entschlossen am Erfolg der Bank arbeiten und ihre Kunden sowie die Bedürfnisse des deutschen Mittelstands genau kennen. Durch dieses Erfolgsrezept ist die Commerzbank heute so stark aufgestellt wie nie zuvor und erzielt die besten Ergebnisse ihrer langen Geschichte“, ergänzte sie. „Unabhängig von der personellen Besetzung des Vorstands muss die Bank jederzeit vollständig und umfassend handlungsfähig sein. Uns als Vorstand ist es ein wichtiges Anliegen, einen geordneten Übergang sicherzustellen.“Die Commerzbank hat in den vergangenen Jahren nachhaltig Wert für ihre Aktionäre geschaffen. Neben Ausschüttungen von insgesamt 7 Milliarden Euro in den vergangenen Jahren hat sich der Aktienkurs seit Oktober 2024 fast verdreifacht. Mit einer Cost-Income-Ratio von 50 Prozent und einer Eigenkapitalrendite (RoTE) von 12,4 Prozent hat die Bank bei Effizienz und Profitabilität ein historisch hohes Niveau erreicht. Mit dem Rekordergebnis der ersten neun Monate für das Geschäftsjahr 2026 hat die Commerzbank den Erfolg ihres strategischen Kurses erneut unter Beweis gestellt und ist auf dem Weg, das beste Geschäftsjahr in ihrer Geschichte zu erreichen.UniCredit schlägt die nachfolgend genannten Personen zur Wahl in den Aufsichtsrat der Commerzbank als Vertreter der Aktionäre bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2031 vor:Max Hohenberg +49 69 9353-34249 Erik Nebel +49 69 9353-45712Investor Relations +49 69 9353-10080Mit ihren beiden Geschäftssegmenten – Firmenkunden sowie Privat- und Unternehmerkunden – bietet die Commerzbank als Universalbank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Sie ist die führende Bank im Firmenkundengeschäft in Deutschland und für den deutschen Mittelstand sowie starke Partnerin von rund 24.000 Firmenkundenverbünden und begleitet mit einem Anteil von rund 30 % den deutschen Aussenhandel. Mit einer Präsenz in mehr als 40 Ländern ist die Commerzbank überall dort vertreten, wo ihre Mittelstandskunden, Grossunternehmen sowie institutionelle Kunden sie benötigen. Zudem begleitet die Commerzbank internationale Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland, Österreich oder der Schweiz sowie Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Mit einem angelegten Vermögen von mehr als 400 Mrd. Euro ist die Commerzbank zugleich eine der führenden Banken für Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. Unter der Marke Commerzbank bietet sie mit ihrem Omnikanalansatz ein umfangreiches Leistungs- und Serviceangebot: online und mobil, telefonisch und per Video im Beratungscenter sowie persönlich an ihren rund 400 Standorten bundesweit. Unter der Marke comdirect bietet sie als digitale Hauptbank rund um die Uhr alle Kernleistungen und als Leistungsbroker Lösungen für das Sparen, Anlegen und Handeln mit Wertpapieren. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 6 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei.Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Dabei handelt es sich um Aussagen, die keine Tatsachen der Vergangenheit beschreiben. Solche Aussagen in dieser Mitteilung betreffen unter anderem die erwartete zukünftige Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne und Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine Wertsteigerung der Commerzbank sowie die erwarteten zukünftigen finanziellen Ergebnisse, Restrukturierungsaufwendungen und sonstige Finanzentwicklungen und -angaben. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Planungen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands. Sie sind von einer Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren sind unter anderem die Verfassung der Finanzmärkte in Deutschland, Europa, den USA und in anderen Regionen, in denen die Commerzbank einen erheblichen Teil ihrer Erträge erzielt und einen erheblichen Teil ihrer Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von Vermögenswerten und Entwicklung von Marktvolatilitäten, der mögliche Ausfall von Kreditnehmern oder Kontrahenten von Handelsgeschäften, die Umsetzung ihrer strategischen Initiativen zur Verbesserung des Geschäftsmodells, die Verlässlichkeit ihrer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum Risikomanagement , Risiken aufgrund regulatorischer Änderungen sowie andere Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Die Commerzbank ist nicht verpflichtet, die in dieser Mitteilung enthaltenen in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.

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