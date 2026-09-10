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10.09.2026 13:50:03
EQS-News: Unabhängige britische Cavendish-Studie erkennt die technischen Vorteile von Epanko an
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EQS-News: EcoGraf Limited
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Pressemitteilung, 10. September 2026
EcoGraf Limited (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX: EGR; Frankfurt: FMK) freut sich, den aktuellen Forschungsbericht des britischen Brokers Cavendish Capital Markets zum Graphitsektor mit dem Titel „Graphit – Die Projekte mit den besten Voraussetzungen für Wertschöpfung“ zur Verfügung zu stellen. Der technisch ausgerichtete Bericht untersucht die wirtschaftlichen und technischen Merkmale, die Graphitprojekte weltweit voneinander unterscheiden.
Der Bericht hebt die wichtigsten Treiber für den Wert von Graphitprojekten hervor, darunter Flockengrössenverteilung, Betriebskosten, Kapitaleffizienz, Downstream-Verarbeitungsmöglichkeiten sowie Flexibilität des Projekts. Cavendish kommt zu dem Schluss, dass die stärksten Projekte mehrere Wettbewerbsvorteile vereinen und gleichzeitig sowohl den Industrie- als auch den Batteriematerialmarkt bedienen.
Bemerkenswert ist, dass Cavendish das Epanko-Graphitprojekt von EcoGraf als eines der weltweit führenden Graphit-Entwicklungsprojekte identifiziert und dabei dessen günstige Flockengrössenverteilung, die starke Wirtschaftlichkeit des Konzentrats, die niedrigen Betriebskosten, die Kapitaleffizienz sowie die Fähigkeit hervorhebt, eine Doppelstrategie durch den Verkauf von hochwertigen Grobflocken und die nachgelagerte Produktion von Batterieanodenmaterial zu unterstützen.
Der Bericht zeigt, dass Projekte mit dem Flockenprofil von Epanko deutlich höhere Konzentratmargen erzielt hätten als viele konkurrierende Betriebe, und würdigt die HFfree®-Reinigungstechnologie von EcoGraf als entscheidendes Unterscheidungsmerkmal beim Aufbau eines nachhaltigen, vertikal integrierten Graphitgeschäfts ausserhalb Chinas.
In seiner Vergleichsanalyse stuft Cavendish Epanko als eines der Projekte ein, die am besten für die Wertschöpfung positioniert sind – gestützt durch attraktive Kosten- und Kapitalintensitätskennzahlen sowie einen Entwicklungsweg, der auf die wachsende Nachfrage nach sicheren Graphit-Lieferketten ausserhalb Chinas abgestimmt ist.
Der Bericht „Graphite – The Projects Best Positioned for Value Creation“ ist über das folgende Portal verfügbar. Erstellen Sie ein kostenloses Konto oder melden Sie sich an, um Zugriff zu erhalten:
https://www.research-tree.com/portal/cavendish/research/129_fc8d13c8-2121-4ab7-8b58-763f7ef9f8cd
10.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
2397090 10.09.2026 CET/CEST
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