EQS-News: UMT AG firmiert ab sofort als WAYDEAR AG – Umfirmierung im Handelsregister eingetragen

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UMT AG firmiert ab sofort als WAYDEAR AG – Umfirmierung im Handelsregister eingetragen



09.11.2026 / 08:55 CET/CEST

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Neuausrichtung auf Agentic AI auch formal abgeschlossen – ISIN und WKN unverändert – Präsentation auf der Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 11. November



München, 9. November 2026 – Die UMT United Mobility Technology AG firmiert ab sofort als WAYDEAR AG. Die ausserordentliche Hauptversammlung hatte die Änderung der Firma am 21. Oktober 2026 ohne Gegenstimme beschlossen. Sie wurde am 03.11.2026 in das Handelsregister des Amtsgerichts München (HRB 167884) eingetragen und ist damit wirksam.



Der neue Name bildet das Geschäft der Gesellschaft ab. WAYDEAR entwickelt und vertreibt agentenbasierte KI-Lösungen (Agentic AI), die dokumentenintensive und regulatorisch geprägte Geschäftsprozesse im Mittelstand automatisieren. Mit dem Catchflow Agent für EU-Importprozesse (CATCH/TRACES) und UMS Vision AI für Transport und Logistik sind zwei Produktlinien im Markt.

Für die Aktionäre besteht kein Handlungsbedarf. ISIN (DE000A40ZVU2) und WKN (A40ZVU) bleiben unverändert. Die Namensänderung der



„Mit der Eintragung ist unsere Neuausrichtung auch formal abgeschlossen. Wir treten jetzt unter einem Namen auf, der sagt, was wir tun. Am Mittwoch stellen wir WAYDEAR auf der Münchner Kapitalmarkt Konferenz erstmals unter neuem Namen Investoren vor“, sagt Erik Nagel, Vorstand der WAYDEAR AG.

Die Präsentation findet am 11. November 2026 um 10:35 Uhr in Raum GBC II statt.



Über die WAYDEAR AG

Die WAYDEAR AG (vormals UMT United Mobility Technology AG), München, entwickelt agentenbasierte KI-Lösungen (Agentic AI), die dokumentenintensive und regulatorisch geprägte Geschäftsprozesse im Mittelstand automatisieren. Zwei Produktlinien sind im Markt: der Catchflow Agent für EU-Importprozesse (CATCH/TRACES) und UMS Vision AI für Transport und Logistik. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN DE000A40ZVU2, WKN A40ZVU) sind in den Freiverkehr (Basic Board) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.



Kontakt

WAYDEAR AG, Investor Relations

Brienner Strasse 7, 80333 München

Tel.: +49 89 20 500 680 | E-Mail: investor.relations@waydear.com

München, 9. November 2026 – Die UMT United Mobility Technology AG firmiert ab sofort als WAYDEAR AG. Die ausserordentliche Hauptversammlung hatte die Änderung der Firma am 21. Oktober 2026 ohne Gegenstimme beschlossen. Sie wurde am 03.11.2026 in das Handelsregister des Amtsgerichts München (HRB 167884) eingetragen und ist damit wirksam.Der neue Name bildet das Geschäft der Gesellschaft ab. WAYDEAR entwickelt und vertreibt agentenbasierte KI-Lösungen (Agentic AI), die dokumentenintensive und regulatorisch geprägte Geschäftsprozesse im Mittelstand automatisieren. Mit dem Catchflow Agent für EU-Importprozesse (CATCH/TRACES) und UMS Vision AI für Transport und Logistik sind zwei Produktlinien im Markt.Für die Aktionäre besteht kein Handlungsbedarf. ISIN (DE000A40ZVU2) und WKN (A40ZVU) bleiben unverändert. Die Namensänderung der Aktien ist in der Umsetzung. Das neue Börsenkürzel wird gesondert bekannt gegeben.„Mit der Eintragung ist unsere Neuausrichtung auch formal abgeschlossen. Wir treten jetzt unter einem Namen auf, der sagt, was wir tun. Am Mittwoch stellen wir WAYDEAR auf der Münchner Kapitalmarkt Konferenz erstmals unter neuem Namen Investoren vor“, sagt Erik Nagel, Vorstand der WAYDEAR AG.Die Präsentation findet am 11. November 2026 um 10:35 Uhr in Raum GBC II statt.Die WAYDEAR AG (vormals UMT United Mobility Technology AG), München, entwickelt agentenbasierte KI-Lösungen (Agentic AI), die dokumentenintensive und regulatorisch geprägte Geschäftsprozesse im Mittelstand automatisieren. Zwei Produktlinien sind im Markt: der Catchflow Agent für EU-Importprozesse (CATCH/TRACES) und UMS Vision AI für Transport und Logistik. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN DE000A40ZVU2, WKN A40ZVU) sind in den Freiverkehr (Basic Board) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.WAYDEAR AG, Investor RelationsBrienner Strasse 7, 80333 MünchenTel.: +49 89 20 500 680 | E-Mail: investor.relations@waydear.com

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