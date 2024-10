EQS-News: TRATON GROUP setzt sich ambitionierte Ziele

EQS-News: TRATON SE / Schlagwort(e): Kapitalmarkttag

IR-Mitteilung

TRATON GROUP setzt sich ambitionierte Ziele

Für das Jahr 2029 strebt die TRATON GROUP eine bereinigte Operative Rendite von 9 bis 11 % an

Im Zeitraum von 2024 bis 2029 soll der Umsatz um 20 bis 40 % zulegen

Die Nettoverschuldung soll im Zeitraum bis 2029 vollständig abgebaut werden

Dank steigendem Konzernergebnis soll bei einer konstanten Ausschüttungsquote von 30 bis 40 % des Nettoergebnisses die Rendite für Aktionäre steigen

München, 1. Oktober 2024 – Die TRATON GROUP zeigt sich anlässlich ihres Capital Markets Day 2024 in München ambitioniert für die mittelfristige Geschäftsentwicklung. Die bereinigte Operative Rendite soll im Jahr 2029 zwischen 9 und 11 % liegen. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 liegt die entsprechende Prognose zwischen 8 und 9 %. Im Zeitraum von 2024 bis 2029 soll der Umsatz der TRATON GROUP zwischen 20 und 40 % zulegen. TRATON will in diesem Zeitraum zudem die Nettoverschuldung des Industrial Business komplett abbauen.

Christian Levin, CEO der TRATON GROUP: „Die TRATON GROUP ist mit ihrer Strategie TRATON Way Forward sehr gut unterwegs. Wir haben mit Blick auf die enge Zusammenarbeit unserer Marken zuletzt einen echten Meilenstein erreicht. Signifikante Teile der Forschungs- und Entwicklungsabteilungen unserer Marken werden zu einer markenübergreifenden Organisation zusammengeführt. Unsere Marken haben ihr Produktportfolio zudem mit Investitionen in die Elektromobilität zukunftssicher ausgerichtet. Wir fühlen uns unserem Motto ‘Transforming Transportation Together. For a sustainable world‘ verpflichtet. Mit dem Blick auf die kommenden fünf Jahre haben wir für TRATON neben dem konventionellen Wachstum in unseren bisherigen Märkten weitere Wachstumstreiber ausgemacht. So werden wir vom Hochlauf der E-Mobilität und einem höheren Anteil batterieelektrischer Fahrzeuge am Gesamtabsatz profitieren. Zudem wollen wir unser Potenzial in Nordamerika noch besser ausschöpfen. Dass wir es damit ernst meinen, zeigt auch der mit dem heutigen Tag erfolgende Namenswechsel unserer US-Tochter von Navistar zu International Motors. Damit kehrt die Marke zu ihren Wurzeln zurück. Mit einem deutlich stärkeren Fokus auf Lösungen rund um das Produkt Lkw und Bus will International den Marktanteil in Nordamerika vergrößern. Zum umfassenden Lösungsportfolio von International werden auch Dienstleistungen wie Ersatzteile, Wartung, Finanzierung, Konnektivität und Ladeangebote gehören. Zudem steht mit dem S13-Antrieb auch den International-Kunden der Common Base Engine der TRATON GROUP zur Verfügung, der mit seiner Effizienz dafür sorgen wird, dass International Marktanteile zurückgewinnen kann. Dabei wird auch das große Handels- und Servicenetzwerk der Marke eine wichtige Stütze sein. Zum anderen werden wir mit unserer eigenen Produktion im chinesischen Rugao endlich die Chance bekommen, unsere Fahrzeuge aus lokaler Fertigung auch in China, dem größten Nutzfahrzeugmarkt der Welt, sowie weiteren asiatischen Märkten anzubieten. Mit diesem Schritt tragen wir mit sehr effizienten Lkw dort zur Minderung der CO2-Emissionen bei und erweitern unser Produktportfolio. Das Wachstum in Nordamerika und Asien wird wesentlich dazu beitragen, dass wir bis 2029 unsere Ambition einer Umsatzsteigerung um 20 bis 40 % erreichen können.“

Dr. Michael Jackstein, CFO und CHRO der TRATON GROUP: „Bei all unseren Marken zeigt sich, dass das Geschäft mit Services und Lösungen rund um das Nutzfahrzeug zunehmend an Bedeutung gewinnt. Wir sehen hier für die gesamte TRATON GROUP großes Potenzial und entsprechend ein weiteres Wachstumsfeld der kommenden Jahre. Dies gilt ebenso für unser Angebot an Finanzdienstleistungen unter dem Dach der TRATON Financial Services, das wir deutlich ausbauen werden. Bis 2029 soll hier die Bilanzsumme deutlich gesteigert werden. In 67 Ländern ist TRATON Financial Services über unsere Marken bereits aktiv. Die Finanzierung elektrischer Fahrzeuge und neue Geschäftsmodelle wie Vehicle-as-a-Service werden künftig an Bedeutung gewinnen. Beim Hochlauf der Elektromobilität wird auch unsere Rolle als Mobility Service Provider und Anbieter von Ladelösungen noch stärker zum Tragen kommen. Weiteres Wachstum sehen wir zudem in unseren attraktiven Schlüsselmärkten. Hier werden auch die anstehenden Produkteinführungen unserer Marken einen besseren Preis-Mix ermöglichen. Unsere Nettoverschuldung im Industrial Business werden wir kontinuierlich abbauen. Wir werden durch die Zusammenführung unserer Kompetenzen in einem gemeinsamen Bereich für Forschung und Entwicklung und dank unseres gruppenweiten Baukastens in Form des TRATON Modular System deutlich effizienter. Der Technologieaustausch unserer Marken auf Basis des TRATON Modular System wird ebenfalls dazu beitragen, im Jahr 2029 eine bereinigte Operative Rendite von 9 bis 11 % erreichen zu können.“

Eine aufgezeichnete Version des Webcast zum TRATON GROUP Capital Markets Day 2024 wird nach der Veranstaltung verfügbar sein unter: https://ir.traton.com/

