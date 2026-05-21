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21.05.2026 16:45:03

EQS-News: tonies SE - Einladung zum Kapitalmarkttag 2026 (18. Juni, London)

tonies
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EQS-News: tonies SE / Schlagwort(e): Kapitalmarkttag
tonies SE - Einladung zum Kapitalmarkttag 2026 (18. Juni, London)

21.05.2026 / 16:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

tonies SE - Einladung zum Kapitalmarkttag 2026
Sehr geehrte Analysten und Investoren,

mit der Einführung von Toniebox 2, Tonieplay und einer weiterhin starken Produktpipeline tritt tonies in seine nächste, hochdynamische Wachstumsphase ein. Vor diesem Hintergrund, freuen wir uns sehr, Sie zu unserem Kapitalmarkttag am 18. Juni 2026 einzuladen – persönlich in London oder virtuell – bei dem wir unsere Vision für dieses nächste spannende Kapitel mit Ihnen teilen werden.

Die Veranstaltung widmet sich unserer Entwicklung vom Begründer einer neuen Kategorie hin zu einer echten globalen Ikone. Unser Vorstand wird einen tiefgreifenden Einblick in die operativen Themen geben, die unser nächstes Kapitel vorantreiben. Wir werden veranschaulichen, was die Freude und Begeisterung der „tonies experience“ ausmacht, wie wir das Engagement unserer Nutzer stärken, unsere Pläne für internationales, profitables Wachstum darlegen und Belege für die Resilienz unseres Geschäftsmodells liefern, während wir unser Unternehmen mit grossen Ambitionen und nach dem Prinzip „ears first“ weiterentwickeln. Zudem wird eine aktualisierte Mittelfrist-Guidance vorgestellt.

Eine detaillierte Agenda wird zeitnah auf unserer IR-Website veröffentlicht. Wir freuen uns darauf, Sie begrüssen zu dürfen und mit Ihnen in den Dialog zu treten.

Veranstaltungsdetails

Datum: Donnerstag, 18. Juni 2026

Beginn: 10:00 Uhr BST; 11:00 Uhr CEST

Ende: ca. 15:00 Uhr BST; 16:00 Uhr CEST (Präsentationen bis 14:00 Uhr BST, danach interaktive Produktvorführungen)

Ort

Persönlich: The Smith Centre (Teil des Science Museum London), Imperial College Rd, South Kensington, London SW7 2BX (Link zum Veranstaltungsort)

Virtuell: Über den untenstehenden Webcast-Link

Anmeldung

Bitte registrieren Sie sich hier, wenn Sie persönlich teilnehmen möchten.

Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Ihre Anmeldung aufgrund begrenzter Kapazitäten erst nach einer expliziten Zusage verbindlich ist. Eine automatische Eingangsbestätigung („RSVP Confirmation“) direkt nach der Registrierung gilt noch nicht als finale Bestätigung.

Link zum Webcast

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte jederzeit an ir@tonies.com.
 

Mit freundlichen Grüssen

tonies IR-Team

 

Investor Relations Kontakt 
Moritz Verleger
Head of Investor Relations
Telefon: +49 151 5784 6012
E-Mail: ir@tonies.com 
Kontakt für Medien
Christian Steinhof
Head of Global Corporate Communications
Telefon: +49 171 121 0279
E-Mail: christian.steinhof@tonies.com
 

21.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: tonies SE
9 rue de Bitbourg
1273 Luxembourg
Luxemburg
ISIN: LU2333563281, LU2333564099,
WKN: A3CM2W, A3GRR1,
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2331632

 
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2331632  21.05.2026 CET/CEST

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