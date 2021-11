EQS-News: Todos Medical annonce un accord exclusif de licence et de distribution avec T-Cell Protect Hellas S.A. pour les produits Tollovid(R) couvrant 30 pays en Europe

EQS Group-News: Todos Medical, Ltd / Mot-clé(s) : Accord

Todos Medical annonce un accord exclusif de licence et de distribution avec T-Cell Protect Hellas S.A. pour les produits Tollovid(R) couvrant 30 pays en Europe



- L'accord prévoit un minimum de 500 000 flacons vendus sur 18 mois

- T-Cell Protect va investir 1 million d'euros dans Todos pour soutenir le développement de Tollovir, le candidat médicament antiviral inhibiteur de protéase 3CL de la société



New York (NY), États-Unis d'Amérique et Tel Aviv, en ISRAËL - 22 novembre 2021 - Todos Medical, Ltd. (OTCQB : TOMDF), une société de diagnostic médical complet et de solutions connexes, ainsi que son partenaire dans la coentreprise NLC Pharma, Ltd, ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord européen exclusif de licence et de distribution avec T-Cell Protect Hellas S.A. (T-Cell Protect ou T-Cell) pour un produit basé sur son inhibiteur de protéase Tollovid(R) et Tollovid Daily(TM) 3CL et des compléments alimentaires pour renforcer le système immunitaire. Le produit sera commercialisé sous la marque T-Cell Protect dans 30 pays d'Europe. L'accord prévoit un minimum de 500 000 flacons vendus sur 18 mois. T-Cell a passé une commande initiale de 50 000 flacons du produit Tollovid Daily qui devrait répondre à la demande d'un déploiement initial dans un sous-groupe de 11 000 magasins situés en Grèce. Vous trouverez de plus amples informations sur le produit à l'adresse suivante www.tcellprotect.com. Selon les termes de l'accord, T-Cell Protect achètera des produits finis en gros à Todos jusqu'à ce que T-Cell Protect établisse des capacités de fabrication dans une installation qu'elle exploite actuellement en Grèce pour soutenir le marché européen. À ce moment-là, Todos recevra alors des redevances à deux chiffres sur les ventes du produit sous licence fabriqué par T-Cell Protect. La société prévoit que des revenus seront générés par cet accord à partir du trimestre en cours.

Parallèlement à cette annonce, T-Cell Protect a réalisé un investissement d'un million d'euros dans Todos Medical pour soutenir le développement clinique du Tollovir, le candidat médicament antiviral inhibiteur de la protéase 3CL de la société, et a également reçu les droits exclusifs de commercialisation du Tollovir en Grèce. T-Cell Protect a l'intention de lancer le processus d'autorisation conditionnelle d'utilisation d'urgence du Tollovir afin de répondre à la demande croissante de prévention et de traitement des coronavirus, dont celui de la COVID-19.

« Nous sommes très heureux de présenter et de lancer ce nouveau complément alimentaire quotidien sur le marché européen, basé sur les formules du complément alimentaire Tollovid pour les personnes à la recherche d'un renforcement du système immunitaire supplémentaire ciblé », a déclaré le docteur Themis Filippopoulos, président et directeur général de T-Cell Protect. « Il était clair pour nous que nous devions nous concentrer sur les compléments naturels parce que c'est un domaine qui nous correspond et dans lequel nous pensons pouvoir faire une réelle différence dans la vie des gens à travers le monde. Les consommateurs étant de plus en plus intéressés par les produits renforçant le système immunitaire qui utilisent des ingrédients naturels, nous pensons que les formulations utilisées dans les produits Tollovid positionneront idéalement nos nouveaux produits de complément T-Cell Protect pour pour conquérir une part de marché significative dans la catégorie croissante des inhibiteurs de protéase 3CL. Nous sommes également enthousiastes à l'idée d'investir dans le développement du Tollovir, surtout avec la récente augmentation significative de l'intérêt pour les produits antiviraux inhibiteurs de protéase 3CL. Nous avons l'intention de travailler diligemment avec l'équipe de Todos pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché le plus rapidement possible. »

M. Filippopoulos a poursuivi : « Nous nous attendons à une très forte demande en Grèce et sur le reste du marché européen, car les gens recherchent d'autres produits renforçant le système immunitaire l'hiver. À l'avenir, nous utiliserons cette période initiale pour le reste de l'année 2021 et le début de l'année 2022 pour préparer un déploiement européen plus important, d'abord dans les 8 plus grands pays d'Europe qui ont été également touchés par la pandémie de coronavirus, où nous avons notre plus forte présence au détail après la Grèce, puis dans le reste de l'Europe. Nous pensons que la famille de produits Tollovid commercialisés sous la marque T-Cell Protect sera extrêmement bien accueillie en Europe où les gens se concentrent sur des moyens plus naturels pour renforcer et maintenir une fonction immunitaire saine. Le potentiel de Tollovid et Tollovid Daily en Europe est assez important et nous sommes ravis de les mettre sur le marché. »

« Nous pensons que cet accord de distribution et cet investissement connexe valident notre approche commerciale pour nos produits Tollovid et Tollovid Daily », a déclaré Gerald E. Commissiong, président et PDG de Todos Medical. « Alors que nous continuons à faire des progrès significatifs avec nos programmes biologiques d'inhibition de la protéase Tollovir 3CL, nous pensons que ce traitement prometteur aura un impact significatif sur la santé humaine à l'avenir. »

« Nous sommes impatients de travailler avec T-Cell Protect pour mettre sur le marché notre produit thérapeutique candidat Tollovir, qui change la donne, afin de traiter les patients atteints de COVID-19 en Grèce », a déclaré le docteur Dorit Arad, fondateur et directeur scientifique de NLC Pharma, le partenaire de Todos dans la coentreprise 3CL dans le secteur de la biologie.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.todosmedical.com. Pour de plus amples informations sur le laboratoire certifié CLIA/CAP de la société, Provista Diagnostics, Inc., veuillez consulter le site www.provistadx.com.

À propos de Tollovid(R) et Tollovid Daily(TM)



Tollovid et Tollovid Daily sont des produits de complément alimentaire, fabriqués à partir d'ingrédients naturels, qui aident à renforcer et à maintenir une fonction immunitaire saine, et sont également des produits inhibiteurs de la protéase 3CL sur la base d'essais fonctionnels in vitro qui montrent l'inhibition de l'activité de la protéase 3CL. Les critères de libération de l'activité d'inhibition des protéases 3CL du Tollovid sont au moins deux fois plus stricts que ceux de Tollovid Daily. Tollovid a un schéma posologique de 5 jours, avec 4 doses de 3 pilules prises chaque jour, qui permet de renforcer le système immunitaire de manière optimale. Tollovid Daily est un produit de renforcement du système immunitaire biquotidien conçu pour fournir un soutien immunitaire quotidien continu aux personnes en déplacement.

À propos du Tollovir(R)



Le Tollovir(R) est un candidat thérapeutique inhibiteur de protéase 3CL et anti-cytokine pour le traitement de la sous-catégorie de coronavirus nidovirus qui comprend le SRAS-CoV-2, le COVID-19, le SRAS-CoV-1, le MERS et le 229E. Le Tollovir est fabriqué à partir de tous les ingrédients naturels qui sont qualifiés pour garantir une forte inhibition de la protéase 3CL in vitro, ainsi qu'une forte activité anti-cytokine. Le Tollovir fait actuellement l'objet d'un essai clinique de phase 2 en Israël pour le traitement des patients hospitalisés à cause du virus de la COVID-19. Le Tollovir sera développé pour le traitement du virus de la COVID-19 hospitalisé (sévère et critique), de celui modéré, long-courrier et potentiellement de sa forme pédiatrique.

À propos de T-Cell Protect Hellas S.A.

T-Cell Protect Hellas (www.tcellprotect.com), sise à Athènes, en Grèce, est un fabricant européen de produits nutraceutiques et un fournisseur de compléments alimentaires de renforcement du système immunitaire qui est dirigé par une équipe dirigeante de classe mondiale. L'entreprise compte 11 000 magasins dans toute la Grèce. M. Filippopoulos, le fondateur de la société, travaille dans le secteur des compléments naturels depuis plus de 35 ans et a lancé certains des produits les plus connus en Europe grâce à son vaste réseau de relations avec les détaillants. T-Cell Protect déploie la famille de produits Tollovid sous la marque T-Cell dans toute l'Europe.

À propôs de Todos Medical Ltd.



Fondée à Rehovot, en Israël, et disposant de bureaux à New York, Todos Medical Ltd. (OTCQB : TOMDF) met au point des solutions de diagnostic qui sauvent des vies et permettent la détection précoce de différents cancers. La technologie de pointe et brevetée de la société, Todos Biochemical Infrared Analyses (TBIA), est une technologie exclusive de dépistage du cancer utilisant l'analyse du sang périphérique qui déploie un examen approfondi de l'influence du cancer sur le système immunitaire, en cherchant des variations biochimiques dans les cellules mononucléaires du sang et le plasma. Les deux tests de dépistage du cancer développés en interne par Todos, TMB-1 et TMB-2, ont reçu le marquage CE en Europe. Todos a récemment acquis la société américaine de diagnostic médical Provista Diagnostics, Inc. pour obtenir les droits de son laboratoire certifié CLIA/CAP basé à Alpharetta, en Géorgie, qui effectue actuellement des tests PCR COVID et le test sanguin Videssa(R) pour le cancer du sein, propriété de Provista.

Todos développe également des tests sanguins pour la détection précoce de troubles neurodégénératifs, tels que la maladie d'Alzheimer. Le test de prolifération lymphocytaire (LymPro Test(TM)) est un test sanguin de diagnostic qui détermine la capacité des lymphocytes (PBL) et des monocytes du sang périphérique à résister à une stimulation mitogène exogène qui les incite à entrer dans le cycle cellulaire. On pense que certaines maladies, notamment la maladie d'Alzheimer, sont le résultat d'une machinerie cellulaire défectueuse qui entraîne une ré-admission aberrante des neurones dans le cycle cellulaire, qui conduit ensuite à l'apoptose. LymPro est unique dans l'utilisation des lymphocytes du sang périphérique comme substitut de la fonction des cellules neuronales, ce qui fait penser à une relation commune entre les PBL et les neurones du cerveau.

Todos a conclu des accords de distribution avec des entreprises pour distribuer certains kits de test du nouveau coronavirus (COVID-19). Les accords portent sur de multiples fournisseurs internationaux de kits de tests PCR et de matériels et fournitures connexes, ainsi que sur des kits de tests d'anticorps de multiples fabricants, après avoir achevé la validation desdits kits de tests et fournitures dans son laboratoire partenaire certifié CLIA/CAP aux États-Unis. En outre, Todos a créé une co-entreprise avec NLC Pharma pour poursuivre le développement de tests de diagnostic ciblant la protéase 3CL, ainsi que des inhibiteurs de la protéase 3CL qui ciblent un mécanisme de reproduction fondamental des coronavirus.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site https://www.todosmedical.com/ .

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent constituer des déclarations prévisionnelles. Par exemple, les déclarations prospectives sont utilisées lorsqu'il est question de nos programmes de développement clinique et de nos essais cliniques prévus. Ces déclarations prospectives ne sont basées que sur les attentes actuelles de la direction et sont soumises à des risques et incertitudes significatifs qui pourraient entraîner des différences importantes entre les résultats réels et ceux décrits dans les déclarations prospectives, y compris les risques et incertitudes liés à l'avancement, au calendrier, au coût et aux résultats des essais cliniques et des programmes de développement de produits ; les difficultés ou les retards dans l'obtention de l'approbation réglementaire ou de la protection des brevets pour les produits candidats ; la concurrence d'autres sociétés de biotechnologie ; et notre capacité à obtenir le financement supplémentaire nécessaire pour mener nos activités de recherche, de développement et de commercialisation. En outre, Les résultats réels pourraient être significativement différents de ces déclarations prospectives sous l'effet des facteurs suivants et différer sensiblement de ceux décrits dans les déclarations prospectives : des changements dans la technologie et les besoins du marché ; des retards ou des obstacles dans le lancement de nos essais cliniques ; des changements dans la législation ; l'incapacité de développer et d'introduire en temps opportun de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouvelles applications ; l'absence de validation de notre technologie au fur et à mesure de notre avancement et l'absence d'acceptation de nos méthodes par la communauté scientifique ; l'incapacité de retenir ou d'attirer des employés clés dont les connaissances sont essentielles au développement de nos produits ; des difficultés scientifiques imprévues qui peuvent se développer avec notre processus ; un coût du produit final plus élevé que prévu ; la perte de parts de marché et la pression sur les prix résultant de la concurrence ; et des résultats de laboratoire qui ne se traduisent pas par d'aussi bons résultats dans des situations réelles, les résultats ou les performances réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations prévisionnelles sous l'effet de ces différents facteurs. Sauf si la loi l'exige, Todos Medical ne s'engage pas à publier des révisions de ces déclarations prévisionnelles pour refléter des événements ou des circonstances après la date du présent document ou pour refléter la survenue d'événements imprévus. Pour une description plus détaillée des risques et incertitudes affectant Todos Medical, veuillez vous référer à ses rapports déposés de temps à autre auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et des changes.

