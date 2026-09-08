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08.09.2026 14:30:03

EQS-News: Tina Jürgens wird neue Vorständin Vermarktung der Bastei Lübbe AG

Bastei Lübbe
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EQS-News: Bastei Lübbe AG / Schlagwort(e): Personalie
Tina Jürgens wird neue Vorständin Vermarktung der Bastei Lübbe AG

08.09.2026 / 14:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Tina Jürgens wird neue Vorständin Vermarktung der Bastei Lübbe AG  

Köln, 8. September 2026 – Der Aufsichtsrat der im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten Bastei Lübbe AG hat Tina Jürgens zur neuen Vorständin Vermarktung berufen. Sie wird ihre Position zum 1. November 2026 antreten.

Tina Jürgens wechselt von der ZEBRALUTION-Gruppe, einem der führenden Digitalvertriebe für Buch- und Hörbuchverlage in Deutschland, zur Bastei Lübbe AG. Seit 2024 verantwortete sie dort als Co-CEO das operative Geschäft der Bereiche Digital Publishing und Podcasts sowie die Themen Technik, Finance und HR. Ihre Karriere bei ZEBRALUTION begann 2018 als Managing Director mit dem Aufbau des neuen Geschäftsbereichs zebra-audio.net (heute: ZEBRALUTION Podcast). 2022 wurde sie dann zum Chief Operating Officer berufen.

Zuvor war Jürgens in verschiedenen Funktionen bei führenden deutschen Medienunternehmen tätig. Nach ihrem Studium der Publizistik- und Kommunikationswissenschaften startete sie 2004 zunächst als Produktmanagerin bei der Süddeutschen Zeitung. Weitere Stationen führten sie in leitenden Positionen zu Axel Springer, zum Bayerischen Rundfunk und zu BRmedia. In dieser Zeit spezialisierte sie sich insbesondere auf die Vermarktung und Lizenzierung von Audio-Content sowie die Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle.

Carsten Dentler, Aufsichtsratsvorsitzender der Bastei Lübbe AG: „Mit Tina Jürgens gewinnen wir eine ausgewiesene Medienexpertin, die langjährige Erfahrung in der Vermarktung von Inhalten mit grosser digitaler Kompetenz und unternehmerischem Gestaltungswillen verbindet. Sie kennt das klassische Buch- und Mediengeschäft ebenso wie digitale Geschäftsmodelle und bringt damit beste Voraussetzungen mit, um die Vermarktung unserer Inhalte und Marken strategisch weiter voranzutreiben. Wir sind überzeugt, dass sie gemeinsam mit ihren Vorstandskollegen wichtige Impulse setzen und neue Potenziale für Bastei Lübbe erschliessen kann.“

Tina Jürgens folgt auf Sandra Dittert, die den Verlag mit Ende ihrer Bestellung im Juli 2026 nach sechs erfolgreichen Jahren im besten gegenseitigen Einvernehmen verlassen hat. „Der Aufsichtsrat dankt Sandra Dittert ausdrücklich für ihr Engagement und die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit. Sie hat die positive Entwicklung der Verlagsgruppe entscheidend mitgeprägt und so massgeblich zu deren profitablem Wachstum und Portfolioausbau beigetragen. Für ihren weiteren Weg wünschen wir ihr alles Gute“, ergänzt Carsten Dentler.
 

Über Bastei Lübbe AG:

Die Bastei Lübbe AG ist die führende unabhängige Verlagsgruppe in Deutschland. Das Unternehmen mit Sitz in Köln ist auf die Publikation von Büchern, Hörbüchern und eBooks mit hochwertiger populärer Unterhaltung fokussiert sowie auf periodisch erscheinende Romanhefte. Insgesamt gehören zum Unternehmen mehr als 14 Verlagsmarken. Bastei Lübbe versteht sich als Innovationstreiber der Branche und hat unter anderem mehrere stark wachsende community-getriebene Geschäftsmodelle erfolgreich aufgebaut. Im Bereich der Digitalmedien gehört die Bastei Lübbe AG ebenfalls zu den Vorreitern und produziert tausende Audio- und eBooks, die über alle digitalen Verwertungskanäle vertrieben werden. Der Konzern erzielt einen Jahresumsatz von über 118 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2025/2026). Seit 2013 sind die Aktien des Unternehmens im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN A1X3YY, ISIN DE000A1X3YY0). Weitere Informationen sind unter www.bastei-luebbe.de zu finden.

 

Kontakt Bastei Lübbe AG:

Julia Kikillis
Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: +49 (0)221 8200 2850
E-Mail: julia.kikillis@bastei-luebbe.de

 


08.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bastei Lübbe AG
Schanzenstrasse 6 – 20
51063 Köln
Deutschland
Telefon: 02 21 / 82 00 - 0
Fax: 02 21 / 82 00 - 1900
E-Mail: investorrelations@luebbe.de
Internet: www.bastei-luebbe.de
ISIN: DE000A1X3YY0
WKN: A1X3YY
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; BX
LEI Code: 529900F1RRY8J20M2I79
EQS News ID: 2395088

 
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2395088  08.09.2026 CET/CEST

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