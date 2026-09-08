Bastei Lübbe Aktie 22363546 / DE000A1X3YY0
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08.09.2026 14:30:03
EQS-News: Tina Jürgens wird neue Vorständin Vermarktung der Bastei Lübbe AG
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EQS-News: Bastei Lübbe AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Tina Jürgens wird neue Vorständin Vermarktung der Bastei Lübbe AG
Köln, 8. September 2026 – Der Aufsichtsrat der im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten Bastei Lübbe AG hat Tina Jürgens zur neuen Vorständin Vermarktung berufen. Sie wird ihre Position zum 1. November 2026 antreten.
Über Bastei Lübbe AG:
Die Bastei Lübbe AG ist die führende unabhängige Verlagsgruppe in Deutschland. Das Unternehmen mit Sitz in Köln ist auf die Publikation von Büchern, Hörbüchern und eBooks mit hochwertiger populärer Unterhaltung fokussiert sowie auf periodisch erscheinende Romanhefte. Insgesamt gehören zum Unternehmen mehr als 14 Verlagsmarken. Bastei Lübbe versteht sich als Innovationstreiber der Branche und hat unter anderem mehrere stark wachsende community-getriebene Geschäftsmodelle erfolgreich aufgebaut. Im Bereich der Digitalmedien gehört die Bastei Lübbe AG ebenfalls zu den Vorreitern und produziert tausende Audio- und eBooks, die über alle digitalen Verwertungskanäle vertrieben werden. Der Konzern erzielt einen Jahresumsatz von über 118 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2025/2026). Seit 2013 sind die Aktien des Unternehmens im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN A1X3YY, ISIN DE000A1X3YY0). Weitere Informationen sind unter www.bastei-luebbe.de zu finden.
Kontakt Bastei Lübbe AG:
Julia Kikillis
08.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bastei Lübbe AG
|Schanzenstrasse 6 – 20
|51063 Köln
|Deutschland
|Telefon:
|02 21 / 82 00 - 0
|Fax:
|02 21 / 82 00 - 1900
|E-Mail:
|investorrelations@luebbe.de
|Internet:
|www.bastei-luebbe.de
|ISIN:
|DE000A1X3YY0
|WKN:
|A1X3YY
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; BX
|LEI Code:
|529900F1RRY8J20M2I79
|EQS News ID:
|2395088
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2395088 08.09.2026 CET/CEST
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