EQS-News: Tina Jürgens wird neue Vorständin Vermarktung der Bastei Lübbe AG

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Tina Jürgens wird neue Vorständin Vermarktung der Bastei Lübbe AG



08.09.2026 / 14:30 CET/CEST

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Tina Jürgens wird neue Vorständin Vermarktung der Bastei Lübbe AG Köln, 8. September 2026 – Der Aufsichtsrat der im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten Bastei Lübbe AG hat Tina Jürgens zur neuen Vorständin Vermarktung berufen. Sie wird ihre Position zum 1. November 2026 antreten.



Tina Jürgens wechselt von der ZEBRALUTION-Gruppe, einem der führenden Digitalvertriebe für Buch- und Hörbuchverlage in Deutschland, zur Bastei Lübbe AG. Seit 2024 verantwortete sie dort als Co-CEO das operative Geschäft der Bereiche Digital Publishing und Podcasts sowie die Themen Technik, Finance und HR. Ihre Karriere bei ZEBRALUTION begann 2018 als Managing Director mit dem Aufbau des neuen Geschäftsbereichs zebra-audio.net (heute: ZEBRALUTION Podcast). 2022 wurde sie dann zum Chief Operating Officer berufen.



Zuvor war Jürgens in verschiedenen Funktionen bei führenden deutschen Medienunternehmen tätig. Nach ihrem Studium der Publizistik- und Kommunikationswissenschaften startete sie 2004 zunächst als Produktmanagerin bei der Süddeutschen Zeitung. Weitere Stationen führten sie in leitenden Positionen zu Axel Springer, zum Bayerischen Rundfunk und zu BRmedia. In dieser Zeit spezialisierte sie sich insbesondere auf die Vermarktung und Lizenzierung von Audio-Content sowie die Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle.



Carsten Dentler, Aufsichtsratsvorsitzender der Bastei Lübbe AG: „Mit Tina Jürgens gewinnen wir eine ausgewiesene Medienexpertin, die langjährige Erfahrung in der Vermarktung von Inhalten mit grosser digitaler Kompetenz und unternehmerischem Gestaltungswillen verbindet. Sie kennt das klassische Buch- und Mediengeschäft ebenso wie digitale Geschäftsmodelle und bringt damit beste Voraussetzungen mit, um die Vermarktung unserer Inhalte und Marken strategisch weiter voranzutreiben. Wir sind überzeugt, dass sie gemeinsam mit ihren Vorstandskollegen wichtige Impulse setzen und neue Potenziale für Bastei Lübbe erschliessen kann.“



Tina Jürgens folgt auf Sandra Dittert, die den Verlag mit Ende ihrer Bestellung im Juli 2026 nach sechs erfolgreichen Jahren im besten gegenseitigen Einvernehmen verlassen hat. „Der Aufsichtsrat dankt Sandra Dittert ausdrücklich für ihr Engagement und die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit. Sie hat die positive Entwicklung der Verlagsgruppe entscheidend mitgeprägt und so massgeblich zu deren profitablem Wachstum und Portfolioausbau beigetragen. Für ihren weiteren Weg wünschen wir ihr alles Gute“, ergänzt Carsten Dentler.

Über Bastei Lübbe AG: Die Bastei Lübbe AG ist die führende unabhängige Verlagsgruppe in Deutschland. Das Unternehmen mit Sitz in Köln ist auf die Publikation von Büchern, Hörbüchern und eBooks mit hochwertiger populärer Unterhaltung fokussiert sowie auf periodisch erscheinende Romanhefte. Insgesamt gehören zum Unternehmen mehr als 14 Verlagsmarken. Bastei Lübbe versteht sich als Innovationstreiber der Branche und hat unter anderem mehrere stark wachsende community-getriebene Geschäftsmodelle erfolgreich aufgebaut. Im Bereich der Digitalmedien gehört die Bastei Lübbe AG ebenfalls zu den Vorreitern und produziert tausende Audio- und eBooks, die über alle digitalen Verwertungskanäle vertrieben werden. Der Konzern erzielt einen Jahresumsatz von über 118 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2025/2026). Seit 2013 sind die Aktien des Unternehmens im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN A1X3YY, ISIN DE000A1X3YY0). Weitere Informationen sind unter www.bastei-luebbe.de zu finden. Kontakt Bastei Lübbe AG: Julia Kikillis

Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +49 (0)221 8200 2850

E-Mail: julia.kikillis@bastei-luebbe.de

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