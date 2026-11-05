|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
05.11.2026 10:30:43
EQS-News: Tiefer, heisser, wirtschaftlicher: SBO-Technologie beschleunigt Next-Generation-Geothermie
|
EQS-News: SBO AG
/ Schlagwort(e): Bohrergebnis
Wien/Ternitz, 5. November 2026
Tiefer, heisser, wirtschaftlicher: SBO-Technologie beschleunigt Next-Generation-Geothermie
Mazama Energy hat bei seinem Superhot-Rock-Projekt Athena 3.150 m (10.350 ft) in nur 15 Tagen gebohrt. Das ist 80% weniger Zeit als bei der vergleichbaren Bohrung 2025. Das Projekt knüpft an Mazamas Rekord aus dem Jahr 2025 in Newberry an: Mit 331°C (629°F) entstand das weltweit heisseste Pilotprojekt für ein Enhanced Geothermal System (EGS).
Auch in Europa bestätigt sich die Technologie. Beim Geothermieprojekt Svinica-Durkov bei Košice in der Slowakei trug das Rotary Steerable-System OmniSteer von SBO zur Fertigstellung von drei Tiefenbohrungen mit einer Länge von knapp vier Kilometern bei und bohrte rund zwei Kilometer in einem Lauf. Die Bohrungen sind Teil eines geplanten Fernwärmeprojekts mit rund 90 bis 100 Megawatt thermisch (MWt).
Ganzes Produktportfolio im Einsatz
Klaus Mader, CEO von SBO, sagt: „Geothermie ist eine saubere, ständig verfügbare Grundlastquelle zur Strom- und Wärmeerzeugung, und es gilt: Tiefer bedeutet heisser, und heisser bedeutet wirtschaftlicher. Genau in diesen Extrembedingungen sind unsere Werkzeuge zu Hause. Wir kennen das aus der Öl- und Gasindustrie, wo wir seit Jahrzehnten Zyklen managen. Jetzt machen wir uns davon unabhängiger und setzen unsere Kernkompetenzen dort ein, wo neue Nachfrage entsteht. Die Ergebnisse in Oregon und in der Slowakei zeigen: Unsere Produkte halten, was die nächste Generation der Geothermie verlangt.“
SBO hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 einen Umsatz von MEUR 900 zu erreichen, davon MEUR 200 aus neuen Geschäftsfeldern. Neben Geothermie zählen dazu Lithium- und Heliumbohrungen, Carbon Capture & Storage, Flow Control und 3D-Metalldruck.
Über SBO
SBO AG ist führender Hersteller von hochlegierten, amagnetischen Stählen sowie hochpräzisen Komponenten und High-Tech-Equipment für den Energiesektor und andere Industrien. Der globale Hochpräzisions-Technologiekonzern mit Hauptsitz in Ternitz, Österreich, ist weltweit an mehr als 20 Niederlassungen mit rund 1.600 Mitarbeitern tätig. Die Gruppe liefert führende Technologien, die auf einem hochinnovativen Produktportfolio und starken Patenten basieren. Im Bereich Precision Technology ist SBO auf hochpräzise Metallkomponenten spezialisiert, die von komplexen Stahlteilen bis hin zu additiven Fertigungslösungen für Industrien reichen, die maximale Präzision und Leistung erfordern. In der Energy Equipment-Division bietet SBO High-Tech-Equipment für das Richtbohren und die Bohrlochkomplettierung inklusive hochpräziser Flow Control-Produkte an. Diese Lösungen sind für extreme Bedingungen ausgelegt und werden in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hohem Druck eingesetzt. Damit bedient SBO wichtige Industrien, darunter Öl und Gas, Energie und andere Sektoren. SBO notiert im prime market der Wiener Börse (ISIN AT0000946652).
Kontakt:
Judit Helenyi, Director Investor Relations, SBO AG
E-Mail: investor.relations@sbo.at
05.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SBO AG
|Hauptstrasse 2
|2630 Ternitz
|Österreich
|Telefon:
|+43 (0)2630/315110
|E-Mail:
|info@sbo.at
|Internet:
|http://www.sbo.at
|ISIN:
|AT0000946652
|Indizes:
|ATX
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|LEI Code:
|549300ZD9ED8GSG3JW36
|EQS News ID:
|2429124
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2429124 05.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Schoeller-Bleckmann
|
05.11.26
|EQS-News: Deeper, hotter, more economical: SBO technology accelerates next-generation geothermal energy (EQS Group)
|
05.11.26
|EQS-News: Tiefer, heisser, wirtschaftlicher: SBO-Technologie beschleunigt Next-Generation-Geothermie (EQS Group)
|
02.11.26
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Börse Wien: ATX Prime zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Montagshandel in Wien: Börsianer lassen ATX Prime am Mittag steigen (finanzen.ch)
|
02.11.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime legt zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Börse Wien: ATX Prime schliesst mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Zuversicht in Wien: ATX Prime am Donnerstagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Schoeller-Bleckmann
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen erholen sich am Freitag von ihrem Vortageskursrutsch. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.