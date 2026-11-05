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05.11.2026 10:30:43

EQS-News: Tiefer, heisser, wirtschaftlicher: SBO-Technologie beschleunigt Next-Generation-Geothermie

Schoeller-Bleckmann
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EQS-News: SBO AG / Schlagwort(e): Bohrergebnis
Tiefer, heisser, wirtschaftlicher: SBO-Technologie beschleunigt Next-Generation-Geothermie

05.11.2026 / 10:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

Wien/Ternitz, 5. November 2026

 

Tiefer, heisser, wirtschaftlicher: SBO-Technologie beschleunigt Next-Generation-Geothermie

 

  • Oregon (USA): 3.150 m in 15 Bohrtagen, 80% schneller als 2025
  • Košice (Slowakei): Rotary Steerable-System von SBO bohrt 2 km in einem Lauf
  • Diversifizierungsstrategie: Geothermie ist ein Markt, in dem SBO Bohr- und Komplettierungstechnologie aus dem gesamten Produktportfolio einsetzen kann


15 Bohrtage statt rund 75: Im Newberry Crater in Oregon hat SBO-Technologie gezeigt, wie effizient Next-Generation-Geothermiebohrungen sein können. Damit belegt SBO, dass sich ihre Bohrsysteme aus der Öl- und Gasindustrie auf die Next-Generation-Geothermie übertragen lassen.

Mazama Energy hat bei seinem Superhot-Rock-Projekt Athena 3.150 m (10.350 ft) in nur 15 Tagen gebohrt. Das ist 80% weniger Zeit als bei der vergleichbaren Bohrung 2025. Das Projekt knüpft an Mazamas Rekord aus dem Jahr 2025 in Newberry an: Mit 331°C (629°F) entstand das weltweit heisseste Pilotprojekt für ein Enhanced Geothermal System (EGS).

Im Projekt Athena kombinierte SBO ihre Steam-Motor-Produktlinie mit ihrem Booster Tool. Die Bohrgeschwindigkeit lag dauerhaft über 40 m pro Stunde (130 ft/h). Der Meissel legte rund 1.100 m (3.578 ft) in einem Lauf zurück, Bohrmotoren und Richtbohrsystem waren durchgehend zuverlässig im Einsatz. Weitere Einsätze sind geplant.

Auch in Europa bestätigt sich die Technologie. Beim Geothermieprojekt Svinica-Durkov bei Košice in der Slowakei trug das Rotary Steerable-System OmniSteer von SBO zur Fertigstellung von drei Tiefenbohrungen mit einer Länge von knapp vier Kilometern bei und bohrte rund zwei Kilometer in einem Lauf. Die Bohrungen sind Teil eines geplanten Fernwärmeprojekts mit rund 90 bis 100 Megawatt thermisch (MWt).
 

Ganzes Produktportfolio im Einsatz
Die Geothermie ist für SBO ein wichtiger Teil ihrer Diversifizierungsstrategie. Bohrmotoren, Zirkulationswerkzeuge, Rotary Steerable-Systeme, Komplettierungs-lösungen wie Hochtemperatur-Plugs und Hochpräzisionskomponenten sind in der Geothermie einsetzbar. Die Branche wächst mit dem Strombedarf von Rechenzentren und KI-Infrastruktur. Dazu kommen die Elektrifizierung von Industrie und Gebäuden sowie der Bedarf an rund um die Uhr verfügbarer, sauberer Energie und Wärme. Next-Generation-Geothermie macht Tiefen von 7.000 Metern bei 400°C realistisch.

 

Klaus Mader, CEO von SBO, sagt: „Geothermie ist eine saubere, ständig verfügbare Grundlastquelle zur Strom- und Wärmeerzeugung, und es gilt: Tiefer bedeutet heisser, und heisser bedeutet wirtschaftlicher. Genau in diesen Extrembedingungen sind unsere Werkzeuge zu Hause. Wir kennen das aus der Öl- und Gasindustrie, wo wir seit Jahrzehnten Zyklen managen. Jetzt machen wir uns davon unabhängiger und setzen unsere Kernkompetenzen dort ein, wo neue Nachfrage entsteht. Die Ergebnisse in Oregon und in der Slowakei zeigen: Unsere Produkte halten, was die nächste Generation der Geothermie verlangt.“

SBO hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 einen Umsatz von MEUR 900 zu erreichen, davon MEUR 200 aus neuen Geschäftsfeldern. Neben Geothermie zählen dazu Lithium- und Heliumbohrungen, Carbon Capture & Storage, Flow Control und 3D-Metalldruck.

 

Über SBO

SBO AG ist führender Hersteller von hochlegierten, amagnetischen Stählen sowie hochpräzisen Komponenten und High-Tech-Equipment für den Energiesektor und andere Industrien. Der globale Hochpräzisions-Technologiekonzern mit Hauptsitz in Ternitz, Österreich, ist weltweit an mehr als 20 Niederlassungen mit rund 1.600 Mitarbeitern tätig. Die Gruppe liefert führende Technologien, die auf einem hochinnovativen Produktportfolio und starken Patenten basieren. Im Bereich Precision Technology ist SBO auf hochpräzise Metallkomponenten spezialisiert, die von komplexen Stahlteilen bis hin zu additiven Fertigungslösungen für Industrien reichen, die maximale Präzision und Leistung erfordern. In der Energy Equipment-Division bietet SBO High-Tech-Equipment für das Richtbohren und die Bohrlochkomplettierung inklusive hochpräziser Flow Control-Produkte an. Diese Lösungen sind für extreme Bedingungen ausgelegt und werden in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hohem Druck eingesetzt. Damit bedient SBO wichtige Industrien, darunter Öl und Gas, Energie und andere Sektoren. SBO notiert im prime market der Wiener Börse (ISIN AT0000946652).
Weitere Informationen: www.sbo.at 

 

Kontakt:

Judit Helenyi, Director Investor Relations, SBO AG
Tel. +43 2630 315 253

E-Mail: investor.relations@sbo.at 
            media.relations@sbo.at

 

 

 


05.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SBO AG
Hauptstrasse 2
2630 Ternitz
Österreich
Telefon: +43 (0)2630/315110
E-Mail: info@sbo.at
Internet: http://www.sbo.at
ISIN: AT0000946652
Indizes: ATX
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code: 549300ZD9ED8GSG3JW36
EQS News ID: 2429124

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2429124  05.11.2026 CET/CEST

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