EQS-News: thyssenkrupp nucera erhält neuen Chlor-Alkali-Auftrag von Hongniu Lanzhou in China

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thyssenkrupp nucera erhält neuen Chlor-Alkali-Auftrag von Hongniu Lanzhou in China



29.09.2026 / 09:50 CET/CEST

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thyssenkrupp nucera erhält neuen Chlor-Alkali-Auftrag von Hongniu Lanzhou in China

Auftragsumfang umfasst Lizenz, Engineering, Beschaffungsdienstleistungen, die Lieferung von Schlüsselkomponenten sowie Unterstützung bei der Inbetriebnahme

Hongniu Lanzhou setzt bei neuem Chlor-Alkali-Projekt in Nordwestchina auf die bewährte e-BiTAC v7-Technologie von thyssenkrupp nucera

Neuer Auftrag stärkt die installierte Elektrolysekapazität und Marktposition von thyssenkrupp nucera in China

Dortmund, 29. September 2026 – thyssenkrupp nucera hat in China einen weiteren Auftrag für Chlor-Alkali-Technologie im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erhalten. Der Auftrag stärkt die Marktposition des Unternehmens und erweitert seine installierte Elektrolysekapazität in Nordwestchina, einer wichtigen Region für die Chlor-Alkali-Produktion im industriellen Massstab. Hongniu Lanzhou Environmental Protection Technology hat thyssenkrupp nucera mit der Lizenzierung und dem Engineering sowie mit Beschaffungsdienstleistungen, der Lieferung von Schlüsselkomponenten und der Unterstützung bei der Inbetriebnahme einer neuen Chlor-Alkali-Anlage beauftragt.

„Dieser Auftrag zeigt das Vertrauen, das Kunden wie Hongniu Lanzhou in unsere Technologie und unsere Erfahrung bei der Umsetzung von Chlor-Alkali-Projekten setzen. Mit unserer e-BiTAC v7-Technologie bieten wir eine bewährte und energieeffiziente Lösung für die Chlor-Alkali-Produktion im industriellen Massstab“, sagt Keisho Cho, CEO von thyssenkrupp nucera China und Japan.

Hongniu Lanzhou hat sich aufgrund der bewährten Technologie, umfangreicher Betriebsreferenzen, der hohen Kompetenz bei der Projektabwicklung sowie der umfassenden Unterstützung über den gesamten Lebenszyklus hinweg für thyssenkrupp nucera entschieden. Für das Projekt kommt die e-BiTAC v7-Technologie der neuesten Generation zum Einsatz. Sie erreicht einen Stromverbrauch von weniger als 1.960 kWh pro Tonne NaOH bei einer Stromdichte von 6 kA/m². Aufbauend auf der bewährten BiTAC-Technologieplattform unterstützt e-BiTAC v7 Kunden dabei, Leistung, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit ihrer Anlagen über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu verbessern.

„Mit diesem Projekt erschliessen wir für unser Unternehmen den Chlor-Alkali-Markt. Dafür benötigen wir einen erfahrenen und verlässlichen Technologiepartner. Die energieeffiziente und bewährte Technologie sowie die internationale Chlor-Alkali-Erfahrung von thyssenkrupp nucera waren für unsere Entscheidung ausschlaggebend“, sagt Wang Zhaomin, General Manager der Hongniu Group.

Hongniu Lanzhou ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Jiangsu Hongniu und fungiert als strategische Projektplattform des Unternehmens in Nordwestchina. Zu den Geschäftsfeldern gehören das Recycling und die Verwertung industrieller Salzabfälle, die Herstellung und der Vertrieb chemischer Produkte, die Forschung und Entwicklung von Umwelttechnologien sowie technische Beratungs- und Ingenieurdienstleistungen.

Der neue Auftrag ist der erste Vertrag zwischen Hongniu Lanzhou und thyssenkrupp nucera. Da das Unternehmen mit diesem Projekt in den Chlor-Alkali-Markt eintritt, kommt der Wahl einer bewährten Elektrolysetechnologie und eines erfahrenen Projektpartners besondere Bedeutung zu.

Der Auftrag steht im Einklang mit der Strategie von thyssenkrupp nucera, seine führende Position im lokalen und globalen Chlor-Alkali-Geschäft weiter auszubauen und die installierte Basis in wichtigen Wachstumsmärkten zu erweitern. China bleibt für den Elektrolyse-Spezialisten ein bedeutender Chlor-Alkali-Markt, der von einer hohen industriellen Nachfrage, Kapazitätserweiterungen, Modernisierungsinvestitionen sowie steigenden Anforderungen an Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit geprägt ist.

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Über thyssenkrupp nucera:

thyssenkrupp nucera bietet weltweit führende Technologien für hocheffiziente Elektrolyseanlagen. Das Unternehmen verfügt über umfangreiches Know-how in Planung, Beschaffung und Bau von elektrochemischen Anlagen. Die Erfolgsbilanz umfasst mehr als 600 erfolgreich installierte Projekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 10 GW. Mit der Wasserelektrolyse-Technologie zur Erzeugung von grünem Wasserstoff schafft thyssenkrupp nucera innovative Lösungen im industriellen Massstab für grüne Wertschöpfungsketten und eine dekarbonisierte Industrie – ein grosser Schritt in Richtung Klimaneutralität. thyssenkrupp nucera hat im Juli 2023 erfolgreich einen Börsengang durchgeführt. Die Aktien werden an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

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