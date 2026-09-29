Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’996 0.4%  SPI 19’821 0.3%  Dow 51’482 -0.7%  DAX 25’418 0.2%  Euro 0.9462 0.0%  EStoxx50 6’334 0.5%  Gold 4’141 0.6%  Bitcoin 70’074 0.9%  Dollar 0.8338 0.2%  Öl 105.6 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
Buy für Volkswagen (VW) vz-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse
Deutsche Bank AG: BMW-Aktie erhält Buy
Shell-Aktie verliert trotzdem: Ölriese fährt Produktion bei LNG Canada deutlich hoch
AMD-Aktie mit Aufschlägen: NVIDIA-Rivale übernimmt KI-Start-up für 8,2 Milliarden Dollar
Suche...

thyssenkrupp nucera Aktie 121805981 / DE000NCA0001

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.09.2026 09:50:43

EQS-News: thyssenkrupp nucera erhält neuen Chlor-Alkali-Auftrag von Hongniu Lanzhou in China

thyssenkrupp nucera
7.82 CHF -1.26%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Auftragseingänge
thyssenkrupp nucera erhält neuen Chlor-Alkali-Auftrag von Hongniu Lanzhou in China

29.09.2026 / 09:50 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

thyssenkrupp nucera erhält neuen Chlor-Alkali-Auftrag von Hongniu Lanzhou in China

 

  • Auftragsumfang umfasst Lizenz, Engineering, Beschaffungsdienstleistungen, die Lieferung von Schlüsselkomponenten sowie Unterstützung bei der Inbetriebnahme
  • Hongniu Lanzhou setzt bei neuem Chlor-Alkali-Projekt in Nordwestchina auf die bewährte e-BiTAC v7-Technologie von thyssenkrupp nucera
  • Neuer Auftrag stärkt die installierte Elektrolysekapazität und Marktposition von thyssenkrupp nucera in China

Dortmund, 29. September 2026 – thyssenkrupp nucera hat in China einen weiteren Auftrag für Chlor-Alkali-Technologie im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erhalten. Der Auftrag stärkt die Marktposition des Unternehmens und erweitert seine installierte Elektrolysekapazität in Nordwestchina, einer wichtigen Region für die Chlor-Alkali-Produktion im industriellen Massstab. Hongniu Lanzhou Environmental Protection Technology hat thyssenkrupp nucera mit der Lizenzierung und dem Engineering sowie mit Beschaffungsdienstleistungen, der Lieferung von Schlüsselkomponenten und der Unterstützung bei der Inbetriebnahme einer neuen Chlor-Alkali-Anlage beauftragt.

„Dieser Auftrag zeigt das Vertrauen, das Kunden wie Hongniu Lanzhou in unsere Technologie und unsere Erfahrung bei der Umsetzung von Chlor-Alkali-Projekten setzen. Mit unserer e-BiTAC v7-Technologie bieten wir eine bewährte und energieeffiziente Lösung für die Chlor-Alkali-Produktion im industriellen Massstab“, sagt Keisho Cho, CEO von thyssenkrupp nucera China und Japan.

Hongniu Lanzhou hat sich aufgrund der bewährten Technologie, umfangreicher Betriebsreferenzen, der hohen Kompetenz bei der Projektabwicklung sowie der umfassenden Unterstützung über den gesamten Lebenszyklus hinweg für thyssenkrupp nucera entschieden. Für das Projekt kommt die e-BiTAC v7-Technologie der neuesten Generation zum Einsatz. Sie erreicht einen Stromverbrauch von weniger als 1.960 kWh pro Tonne NaOH bei einer Stromdichte von 6 kA/m². Aufbauend auf der bewährten BiTAC-Technologieplattform unterstützt e-BiTAC v7 Kunden dabei, Leistung, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit ihrer Anlagen über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu verbessern.

„Mit diesem Projekt erschliessen wir für unser Unternehmen den Chlor-Alkali-Markt. Dafür benötigen wir einen erfahrenen und verlässlichen Technologiepartner. Die energieeffiziente und bewährte Technologie sowie die internationale Chlor-Alkali-Erfahrung von thyssenkrupp nucera waren für unsere Entscheidung ausschlaggebend“, sagt Wang Zhaomin, General Manager der Hongniu Group.

Hongniu Lanzhou ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Jiangsu Hongniu und fungiert als strategische Projektplattform des Unternehmens in Nordwestchina. Zu den Geschäftsfeldern gehören das Recycling und die Verwertung industrieller Salzabfälle, die Herstellung und der Vertrieb chemischer Produkte, die Forschung und Entwicklung von Umwelttechnologien sowie technische Beratungs- und Ingenieurdienstleistungen.

Der neue Auftrag ist der erste Vertrag zwischen Hongniu Lanzhou und thyssenkrupp nucera. Da das Unternehmen mit diesem Projekt in den Chlor-Alkali-Markt eintritt, kommt der Wahl einer bewährten Elektrolysetechnologie und eines erfahrenen Projektpartners besondere Bedeutung zu.

Der Auftrag steht im Einklang mit der Strategie von thyssenkrupp nucera, seine führende Position im lokalen und globalen Chlor-Alkali-Geschäft weiter auszubauen und die installierte Basis in wichtigen Wachstumsmärkten zu erweitern. China bleibt für den Elektrolyse-Spezialisten ein bedeutender Chlor-Alkali-Markt, der von einer hohen industriellen Nachfrage, Kapazitätserweiterungen, Modernisierungsinvestitionen sowie steigenden Anforderungen an Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit geprägt ist.

 

Medienanfragen:  

Evelin Veit
Senior Director Corporate Communications, ESG & Public Affairs
Phone: +49 1520 435 1097
Email: evelin.veit@thyssenkrupp-nucera.com
 
Investorenanfragen:

Dr. Hendrik Finger
Leiter Investor Relations
Telefon: +49 231 229 724 347
E-Mail: hendrik.finger@thyssenkrupp-nucera.com

 

Über thyssenkrupp nucera:

thyssenkrupp nucera bietet weltweit führende Technologien für hocheffiziente Elektrolyseanlagen. Das Unternehmen verfügt über umfangreiches Know-how in Planung, Beschaffung und Bau von elektrochemischen Anlagen. Die Erfolgsbilanz umfasst mehr als 600 erfolgreich installierte Projekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 10 GW. Mit der Wasserelektrolyse-Technologie zur Erzeugung von grünem Wasserstoff schafft thyssenkrupp nucera innovative Lösungen im industriellen Massstab für grüne Wertschöpfungsketten und eine dekarbonisierte Industrie – ein grosser Schritt in Richtung Klimaneutralität. thyssenkrupp nucera hat im Juli 2023 erfolgreich einen Börsengang durchgeführt. Die Aktien werden an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

www.thyssenkrupp-nucera.com


29.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
Freie-Vogel-Str. 385 a
44269 Dortmund
Deutschland
Telefon: +49 231-22972-7100
E-Mail: info@thyssenkrupp-nucera.com
Internet: www.thyssenkrupp-nucera.com
ISIN: DE000NCA0001
WKN: NCA000
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 549300T0K3CI2C25SC77
EQS News ID: 2406918

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2406918  29.09.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
25.08.26 thyssenkrupp nucera Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.06.26 thyssenkrupp nucera Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11.05.26 thyssenkrupp nucera Outperform RBC Capital Markets
20.03.26 thyssenkrupp nucera Neutral Goldman Sachs Group Inc.
19.03.26 thyssenkrupp nucera Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

Inside Trading & Investment

10:13 Pharma entdeckt das Gewicht
10:10 SMI schlägt sich wacker
09:31 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
09:11 SG-Marktüberblick: 29.09.2026
28.09.26 Logo WHS BASF will Evonik: Beginnt jetzt der große Chemie-Umbau?
28.09.26 KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch
24.09.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’555.58 19.64 S6BWWU
Short 14’844.39 13.95 SXBVXU
Short 15’404.91 8.91 S7BCUU
SMI-Kurs: 13’996.13 29.09.2026 10:16:39
Long 13’402.63 19.24 SJBMDU
Long 13’107.07 13.74 S5BOUU
Long 12’556.74 8.94 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
Newron-Aktie rutscht kräftig ab: US-Rekrutierungsstopp für Evenamide-Studie bleibt
UBS-Aktie verliert: Finanzministerin Keller-Sutter sieht keine Wegzugsgefahr
Cathie Wood setzt weiter auf Solana: Der Blick ins ARK-Depot birgt eine Überraschung
ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lenzing-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bitcoin rutscht ab: Zwei Risiken drücken Kurs unter 83'000 Dollar
NVIDIA beschliesst Aktienrückkäufe über weitere 150 Milliarden Dollar - Aktie im Plus
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 3 Jahren eingefahren
Burckhardt-Aktie stabil: Konzern liefert Kompressoren für Gasturbinen-Prüfstand

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.