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Thomas Saueressig wird Vorstandsvorsitzender der IONOS Group SE



17.11.2026 / 09:07 CET/CEST

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Karlsruhe / Berlin, 17. November 2026. Die IONOS Group SE bestellt Thomas Saueressig mit Wirkung zum 1. April 2027 zum neuen Vorstandsvorsitzenden der IONOS Group SE. Achim Weiss wird sein Amt zum 31. März 2027 niederlegen.

Herr Saueressig ist seit 2019 Mitglied des Vorstands der SAP SE und Chief Customer Officer. Er leitet den Vorstandsbereich Customer Value Group und verantwortet Kundenergebnisse, die Unternehmenstransformation sowie die Einführung von KI-Innovationen über die gesamte Customer Value Journey hinweg.

In früheren Funktionen war Thomas Saueressig bei SAP unter anderem als Vorstandsmitglied für die Bereiche Customer Services & Delivery sowie Product Engineering und als Chief Information Officer für die IT-Strategie und Cloud-Transformation verantwortlich.

Achim Weiss ist seit 2017 Vorstand der IONOS SE und seit 2018 Vorstandsvorsitzender der IONOS Group SE. Nach seinem Ausscheiden Ende März 2027 wird der IONOS-Mehrheitsgesellschafter United Internet AG der nächsten Hauptversammlung im Mai 2027 vorschlagen, Herrn Weiss in den Aufsichtsrat der IONOS Group SE zu wählen.

„Mit Thomas Saueressig gewinnen wir eine starke Führungspersönlichkeit mit umfangreicher Expertise in Customer Management, Produktentwicklung und Innovation. Ich freue mich sehr, dass wir mit ihm die Erfolgsgeschichte von IONOS fortsetzen werden, und heisse ihn herzlich willkommen“, sagt Ralph Dommermuth, Vorsitzender des Aufsichtsrats der IONOS Group SE. „Achim Weiss hat nicht nur IONOS erfolgreich an die Börse gebracht, sondern in den letzten Jahren die entscheidenden Weichen bei der Weiterentwicklung von IONOS zu einem wachstumsstarken und innovativen Unternehmen mit über 7 Mio. Kunden gestellt. Dafür danke ich ihm auch im Namen des gesamten Aufsichtsrats sehr.“

„Die vergangenen Jahre waren eine spannende Zeit: Wir haben IONOS zu einem starken Technologieunternehmen entwickelt, das für die Zukunft hervorragend aufgestellt ist. Ich bin dankbar, dass ich diese Entwicklung gestalten durfte“, sagt Achim Weiss, CEO der IONOS Group SE. „Mein Dank gilt meinen Vorstandskollegen, dem Aufsichtsrat, unseren Kunden, Partnern und Investoren und insbesondere dem gesamten IONOS-Team für ihr Vertrauen, ihren Einsatz und die enge Zusammenarbeit. Ich blicke mit Stolz auf das gemeinsam Erreichte und bin überzeugt, dass IONOS seinen erfolgreichen Weg fortsetzen wird.“



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