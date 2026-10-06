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The Platform Group Aktie 152032491 / DE000A40ZW88

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06.10.2026 09:05:33

EQS-News: The Platform Group veräussert Beteiligung an Plattform für Getränkemaschinen

The Platform Group
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EQS-News: The Platform Group SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Verkauf
The Platform Group veräussert Beteiligung an Plattform für Getränkemaschinen

06.10.2026 / 09:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

The Platform Group veräussert Beteiligung an Plattform für Getränkemaschinen

Düsseldorf, 6. Oktober 2026. Der Vorstand der The Platform Group SE & Co. KGaA (ISIN DE000A40ZW88, WKN A40ZW8, „TPG“) hat am 05.10.2026 einen Vertrag zur Veräusserung der Mehrheitsbeteiligung an der BEVMAQ GmbH mit Sitz in Menslage unterzeichnet. Mit einem Closing wird im Q4 2026 gerechnet. Gegenstand der BEVMAQ GmbH ist der Betrieb einer Plattform für Getränkemaschinen mit weltweiten Abnehmern und Anbietern.

Die Beteiligung an BEVMAQ wurde im Jahr 2022 vorgenommen und hat sich seitdem deutlich positiv in Bezug auf Umsatz, EBITDA und Ergebnis entwickelt. Der Bestand an Maschinen hat sich seit dem Einstieg der TPG mehr als verachtfacht. Käufer der Mehrheitsbeteiligung ist eine Käufergruppe aus Deutschland. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

The Platform Group SE & Co. KGaA:

The Platform Group SE & Co. KGaA ist ein europaweit tätiges Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 26 Branchen aktiv ist. Zum Partnernetzwerk der Gruppe zählen mehr als 16.600 Partner, die über die Plattformlösungen sowohl B2B- als auch B2C-Kunden adressieren. Zu den Branchen gehören unter anderem das Luxury-Portfolio, Optics & Hearing, Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik sowie Elektronik. Die Gruppe hat europaweit 19 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2025 wurde ein Umsatz von 728 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 55 Mio. Euro realisiert.

Kontakt:

Investor Relations
Nathalie Richert, Head of Investor Relations & HR
ir@the-platform-group.com
Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland
corporate.the-platform-group.com


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: The Platform Group SE & Co. KGaA
Schloss Elbroich, Am Falder 4
40589 Düsseldorf
Deutschland
E-Mail: ir@the-platform-group.com
Internet: https://the-platform-group.com/
ISIN: DE000A40ZW88
WKN: A40ZW8
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Oslo
LEI Code: 391200T7OHCG8YPRQW61
EQS News ID: 2410804

 
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2410804  06.10.2026 CET/CEST

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