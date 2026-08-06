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06.08.2026 08:45:04

EQS-News: The Platform Group übernimmt Möbelplattform

The Platform Group
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EQS-News: The Platform Group SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
The Platform Group übernimmt Möbelplattform

06.08.2026 / 08:45 CET/CEST
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The Platform Group übernimmt Möbelplattform

Düsseldorf, 6. August 2026. Der Vorstand der The Platform Group SE & Co. KGaA (ISIN DE000A40ZW88, WKN A40ZW8, „TPG“) verkündet den Ausbau des Segments „Freight Goods“ im Bereich Möbelplattformen. Bisher bestanden innerhalb der TPG drei Unternehmen im Bereich Möbelplattformen, die unter anderem die Plattformen Möbelfirst und 99Rooms betreiben. Gemäss dem seit heute gültigen Kaufvertrag erfolgt die Übertragung der Vermögenswerte der Plattform Cocoli.com als Asset Deal.

Über Cocoli sind derzeit über 100 Partner angebunden und verkaufen ihre Produkte auf der Plattform. Das Unternehmen wurde 2021 gegründet und hat den Sitz in Berlin. Es werden über 300.000 Produkte von den Partnern gelistet. Die stärksten Produktbereiche sind Polstermöbel, Sitzmöbel, Office sowie Beleuchtung. Wichtigste Marken sind unter anderem Vitra, Tempur, SOFACOMPANY sowie Hay.

„Ich freue mich darauf, COCOLI innerhalb der Platform Group gemeinsam mit den bestehenden Möbelplattformen weiterzuentwickeln und unseren Partnern durch die Bündelung unserer Stärken noch mehr Reichweite und zusätzliche Vertriebsmöglichkeiten zu eröffnen. Gemeinsam wollen wir das Angebot für unsere Markenpartner weiter ausbauen und unseren Kunden ein noch attraktiveres Sortiment bieten“, sagt Frank Stehle, bisheriger Geschäftsführer von COCOLI und künftiger Geschäftsführer der MöbelFirst.

The Platform Group SE & Co. KGaA:

The Platform Group SE & Co. KGaA ist ein europaweit tätiges Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 26 Branchen aktiv ist. Zum Partnernetzwerk der Gruppe zählen mehr als 16.600 Partner, die über die Plattformlösungen sowohl B2B- als auch B2C-Kunden adressieren. Zu den Branchen gehören unter anderem das Luxury-Portfolio, Optics & Hearing, Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik sowie Elektronik. Die Gruppe hat europaweit 19 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2025 wurde ein Umsatz von 728 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 55 Mio. Euro realisiert.

Kontakt:
Investor Relations
Nathalie Richert, Head of Investor Relations & HR
ir@the-platform-group.com
Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland
corporate.the-platform-group.com


06.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: The Platform Group SE & Co. KGaA
Schloss Elbroich, Am Falder 4
40589 Düsseldorf
Deutschland
E-Mail: ir@the-platform-group.com
Internet: https://the-platform-group.com/
ISIN: DE000A40ZW88
WKN: A40ZW8
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Oslo
LEI Code: 391200T7OHCG8YPRQW61
EQS News ID: 2378324

 
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2378324  06.08.2026 CET/CEST

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