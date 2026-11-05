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05.11.2026 09:15:03
EQS-News: The Platform Group: Neunmonatszeitraum 2026 mit profitablem Wachstum und Reduktion von Verschuldung, Prognose bestätigt
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EQS-News: The Platform Group SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
The Platform Group: Neunmonatszeitraum 2026 mit profitablem Wachstum und Reduktion von Verschuldung, Prognose bestätigt
Düsseldorf, 5. November 2026. The Platform Group SE & Co. KGaA (ISIN DE000A40ZW88, WKN A40ZW8, „TPG“), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung im Neunmonatszeitraum 2026 verzeichnet. Dabei erzielte die TPG ein Bruttowarenvolumen (GMV) von EUR 1.076,9 Mio. (9M 2025: EUR 902,1 Mio.) und erwirtschaftete einen Umsatz von EUR 622,7 Mio. (9M 2025: EUR 531,6 Mio.). Besonders herauszustellen ist in diesem herausfordernden Marktumfeld das organische Wachstum, was die Schlagkraft des softwarebasierten Plattform-Modells in 26 Branchen unterstreicht.
Grundlage für das Wachstum bildete zum einen das Wachstum der angebundenen Partner auf 17.873 (9M 2025: 15.931), zum anderen das Wachstum in vier von fünf Segmenten. Ebenfalls wurde im Zuge der neuen Konzernorganisation sowie der AI-Initiative die Anzahl der Mitarbeiter reduziert. Analog zum Wachstum im GMV und Umsatz erhöhte sich die Anzahl der aktiven Kunden (LTM) gegenüber dem Vorjahr auf über 8,6 Mio. (9M 2025: 6,7 Mio.), dies bei einem durchschnittlichen Bestellwert von EUR 129 (9M 2025: EUR 125). Das bereinigte EBITDA stieg im Neunmonatszeitraum 2026 auf EUR 53,3 Mio. (9M 2025: EUR 45,8 Mio.), was einer Steigerung von 16 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das berichtete EBITDA erreichte EUR 57,5 Mio. (9M 2025: EUR 59,4 Mio.), das Konzernergebnis erreichte EUR 44,4 Mio. (9M 2025: EUR 41,7 Mio.). Dies entspricht einem Ergebnis je Aktie von EUR 1,69 (9M 2025: EUR 2,03 je Aktie).
Dr. Dominik Benner, CEO der The Platform Group SE & Co. KGaA: „Wir konnten im dritten Quartal nahezu ausschliesslich durch organisches Wachstum unser Wachstumsziel erreichen, und dies profitabel. Gleichzeitig haben wir begonnen, durch unsere neue Konzernstruktur Kosten zu senken, die Mitarbeiterzahl zu reduzieren und die Verschuldung zu senken. Diesen Weg werden wir auch im vierten Quartal fortsetzen und dabei Chancen im Markt nutzen. Unsere Prognose für 2026 bestätigen wir.“
Kennzahlen
Prognose 2026
Angesichts der bisherigen Geschäftsentwicklung im Neunmonatszeitraum 2026, der bisherigen Akquisitionen im Jahr 2026, des positiven organischen Wachstums sowie der gestiegenen Partnerzahl bestätigt der Vorstand der The Platform Group die bereits veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Der Vorstand der The Platform Group SE & Co. KGaA erwartet für das Geschäftsjahr 2026 ein Bruttowarenvolumen (GMV) von EUR 1,7 Mrd., einen Umsatz von mind. EUR 1,0 Mrd. sowie ein bereinigtes EBITDA zwischen EUR 70 Mio. und EUR 80 Mio. erreichen zu können.
Webcast/Telefonkonferenz
Der Vorstand wird heute, 5. November 2026, um 15.30 Uhr, in einer Webcast-Präsentation die ungeprüften Ergebnisse des Neunmonatszeitraums 2026 erläutern. Die Präsentation wird in englischer Sprache abgehalten. Bitte registrieren Sie sich rechtzeitig für die Teilnahme unter: Airtime Platform
The Platform Group SE & Co. KGaA:
The Platform Group SE & Co. KGaA ist ein europaweit tätiges Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 26 Branchen aktiv ist. Zum Partnernetzwerk der Gruppe zählen mehr als 17.800 Partner, die über die Plattformlösungen sowohl B2B- als auch B2C-Kunden adressieren. Zu den Branchen gehören unter anderem das Luxury-Portfolio, Optics & Hearing, Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik sowie Elektronik. Die Gruppe hat europaweit 19 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2025 wurde ein Umsatz von 728 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 55 Mio. Euro realisiert.
Kontakt:
05.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|The Platform Group SE & Co. KGaA
|Schloss Elbroich, Am Falder 4
|40589 Düsseldorf
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@the-platform-group.com
|Internet:
|https://the-platform-group.com/
|ISIN:
|DE000A40ZW88
|WKN:
|A40ZW8
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Oslo
|LEI Code:
|391200T7OHCG8YPRQW61
|EQS News ID:
|2428850
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2428850 05.11.2026 CET/CEST
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