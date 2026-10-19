The Naga Group Aktie 151594844 / DE000A41YCM0
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19.10.2026 11:00:03
EQS-News: The NAGA Group veröffentlicht am 22. Oktober 2026 die vorläufigen Ergebnisse für das 3. Quartal 2026 – Einladung zum Earnings Webcast/Call am selben Tag
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EQS-News: The Naga Group AG
/ Schlagwort(e): Konferenz/Quartalsergebnis
The NAGA Group veröffentlicht am 22. Oktober 2026 die vorläufigen Ergebnisse für das 3. Quartal 2026 – Einladung zum Earnings Webcast/Call am selben Tag
CEO Octavian Patrascu wird die vorläufigen Ergebnisse für das 3. Quartal 2026 im Rahmen einer Webcast-Präsentation erläutern. Der Webcast/Call wird in englischer Sprache abgehalten.
Bitte registrieren Sie sich rechtzeitig zur Teilnahme am Earnings Webcast/Call unter:
The NAGA Group – Earnings Call: Vorläufige Q3 2026 Ergebnisse.
NAGA ist eine börsennotierte deutsche Fintech-Gruppe und betreibt eine Multi-Asset-SuperApp, die Trading, Aktien- und ETF-Investments, Krypto, Social Trading und Neo-Banking auf einer Plattform vereint. Angetrieben durch proprietäre Technologie und fortschrittliche Social-Features einschliesslich Autocopy-Trading bedient NAGA eine globale Community von über 2,5 Millionen registrierten Nutzern in mehr als 100 Ländern, unterstützt durch 10 lokale Standorte und mehrere regulatorische Lizenzen. Die Plattform umfasst eine integrierte VISA-Karte mit Fiat- und Krypto-Konvertierung, dynamische Social Feeds sowie ein umfassendes Produktangebot mit dem Ziel, Finanzmärkte für alle zugänglich zu machen.
The NAGA Group AG
19.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|The NAGA Group AG
|Suhrenkamp 59
|22335 Hamburg
|Deutschland
|E-Mail:
|info@naga.com
|Internet:
|www.naga.com
|ISIN:
|DE000A41YCM0
|WKN:
|A41YCM
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900H6SZC36ZDAUU68
|EQS News ID:
|2417388
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2417388 19.10.2026 CET/CEST
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