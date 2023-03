EQS-News: Telekom Austria AG: A1 Gruppe erwirbt Frequenzspektren in Kroatien um EUR 109 Mio.

EQS-News: Telekom Austria AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Öffentliche Ausschreibung

Telekom Austria AG: A1 Gruppe erwirbt Frequenzspektren in Kroatien um EUR 109 Mio.



08.03.2023 / 15:23 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





A1 Gruppe erwirbt Frequenzspektren in Kroatien um EUR 109 Mio.

A1 Kroatien sicherte sich in einer öffentlichen Auktion Spektren in den Frequenzbändern 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz für einen Zeitraum von 15 Jahren. Diese um EUR 109 Mio. erworbenen langfristigen Ressourcen bilden die Basis für weiteres Wachstum und ermöglichen das beste Kundenerlebnis und maximale nationale Abdeckung in Kroatien.