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10.11.2026 17:45:03
EQS-News: Telefónica Deutschland und freenet legen neuen Grundstein für weitere zehn Jahre Partnerschaft
|
EQS-News: freenet AG
/ Schlagwort(e): Vereinbarung
Telefónica Deutschland und freenet legen neuen Grundstein für weitere zehn Jahre Partnerschaft
Büdelsdorf, 10. November 2026 – Die freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] und Telefónica Deutschland haben heute ein detailliertes Term Sheet für eine neue langfristige Zusammenarbeit unterzeichnet. Die darin vereinbarten Eckpunkte sollen die erfolgreiche Partnerschaft beider Unternehmen für weitere zehn Jahre fortsetzen und die Grundlage für gemeinsames Wachstum im deutschen Mobilfunkmarkt schaffen.
Nach intensiven und konstruktiven Verhandlungen haben sich beide Unternehmen damit auf die wesentlichen kommerziellen und strategischen Eckpunkte der künftigen Zusammenarbeit verständigt. Ziel ist es, die Partnerschaft weiterzuentwickeln und die jeweiligen Stärken von Telefónica Deutschland und freenet noch erfolgreicher miteinander zu verbinden.
„Wir freuen uns sehr, dass wir nach vielen Monaten intensiver Verhandlungen zu verbesserten Rahmenbedingungen für beide Seiten gekommen sind. Das ist ein echtes langfristiges Win-win und stellt die Weichen für eine nachhaltige gemeinsame Zukunft. Das Netz von Telefónica Deutschland wird kontinuierlich besser und bietet uns eine sehr gute Basis für eine wirkungsvolle Vermarktung. Wir sehen deshalb erhebliches Potenzial, gemeinsam zu wachsen und unsere Partnerschaft in den kommenden Jahren weiter auszubauen“, kommentiert Robin Harries, CEO der freenet AG.
Mit der Unterzeichnung des detaillierten Term Sheets haben Telefónica Deutschland und freenet einen wichtigen Meilenstein für die Fortsetzung ihrer langjährigen Partnerschaft erreicht.
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Bildmaterial zur redaktionellen Verwendung steht im Media Center der freenet AG zur Verfügung.
10.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|freenet AG
|Hollerstrasse 126
|24782 Büdelsdorf
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@freenet.ag
|Internet:
|www.freenet.ag
|ISIN:
|DE000A0Z2ZZ5, DE000A1KQXU0
|WKN:
|A0Z2ZZ , A1KQXU
|Indizes:
|MDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
|LEI Code:
|5299003GLDODCVP8DO20
|EQS News ID:
|2432058
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2432058 10.11.2026 CET/CEST
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