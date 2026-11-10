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10.11.2026 07:00:03

EQS-News: technotrans steigert Umsatz im 3. Quartal deutlich und erzielt in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2026 eine EBIT-Marge von 7,2 %

technotrans
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EQS-News: technotrans SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
technotrans steigert Umsatz im 3. Quartal deutlich und erzielt in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2026 eine EBIT-Marge von 7,2 %

10.11.2026 / 07:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

technotrans steigert Umsatz im 3. Quartal deutlich und erzielt in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2026 eine EBIT-Marge von 7,2 %

  • Konzernumsatz erreicht im Neunmonatszeitraum 175,7 Mio. €
  • EBIT-Marge auf 7,2 % verbessert
  • Quartalsumsatz gegenüber dem Vorquartal auf 62,4 Mio. € gesteigert mit einer EBIT-Marge von 7,4 %
  • Basis für zukünftiges Wachstum: Auftragsbestand steigt mit 103 Mio. € auf ein Allzeithoch mit einem Book-to-Bill-Ratio von 1,2
  • Energy Management und Healthcare & Analytics bleiben Wachstumstreiber; Stabilisierung bei Print und Plastics
  • Free Cashflow erreicht nach neun Monaten 5,2 Mio. € durch positiven Beitrag im 3. Quartal von 5,7 Mio. €
  • Konzernumsatz 2026 im unteren Bereich der ursprünglichen Bandbreite zwischen 240 und 260 Mio. € erwartet; EBIT-Margen und Free-Cashflow-Ziele bestätigt

Sassenberg, 10. November 2026 – Der technotrans-Konzern hat Umsatz und Profitabilität im Jahresverlauf wie angekündigt schrittweise gesteigert. Im 3. Quartal stieg der Umsatz gegenüber dem Vorquartal von 58,4 Mio. € auf 62,4 Mio. €, während die EBIT-Marge von 7,1 % auf 7,4 % zulegte. Nach 9 Monaten lag der Konzernumsatz bei 175,7 Mio. € (Vorjahr: 183,5 Mio. €). Trotz eines Umsatzrückgangs von 4,2 % erhöhte sich die EBIT-Marge auf 7,2 % (Vorjahr: 7,0 %). Das EBIT blieb mit 12,6 Mio. € nahezu auf Vorjahresniveau von 12,8 Mio. €. Das Ergebnis je Aktie betrug 1,12 € (Vorjahr: 1,15 €). Der auf ein Allzeithoch von 103 Mio. € gestiegene Auftragsbestand und das Book-to-Bill-Ratio von 1,2 stützen die Wachstumsperspektive.

„Die zunehmende Quartalsprofitabilität zeigt, dass unsere strategischen Massnahmen greifen. Zugleich bringen uns die Grossaufträge für Datacenter-Flüssigkeitskühlungen und kompakte Temperiergeräte in Plastics bei der Umsetzung von Ready for Growth nachhaltig voran“, sagt Michael Finger, Vorstandsvorsitzender der technotrans SE. „Damit schaffen wir zusätzliche Umsatz- und Skalierungspotenziale.“

Auftragserfolge verbreitern die Wachstumsbasis
Der Fokusmarkt Energy Management wuchs im Neunmonatszeitraum um 7 % auf 49,0 Mio. €. Ohne das Standard-Lasergeschäft lag das Plus bei 19 %. Angesichts der steigenden Datacenter-Nachfrage erweiterte technotrans die Fertigung um eine vierte Produktionslinie für Coolant Distribution Units (CDUs). Der Datacenter-Umsatz übertraf das Vorjahr deutlich. Healthcare & Analytics steigerte den Umsatz um 6 % auf 25,1 Mio. €.

In Print und Plastics zeichnete sich die erwartete Stabilisierung ab. Die Umsätze lagen mit 56,6 Mio. € beziehungsweise 40,1 Mio. € noch um 8 % beziehungsweise 15 % unter dem Vorjahr. Im Fokusmarkt Plastics gewann technotrans einen langfristigen Grossserienauftrag für kompakte Temperiergeräte für Hightech-Anwendungen mit einem jährlichen Umsatzpotenzial im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Spürbare Umsatzbeiträge hieraus werden ab dem Geschäftsjahr 2027 erwartet.

EBIT des Segments Technology steigt trotz Umsatzrückgang
Technology erzielte bei 131,1 Mio. € Umsatz ein EBIT von 6,1 Mio. € (Vorjahr: 5,8 Mio. €). Produktmix und Effizienzsteigerungen erhöhten die Segmentmarge auf 4,6 % (Vorjahr: 4,2 %). Services trug mit nahezu stabilem Umsatz von 44,6 Mio. € und einer EBIT-Marge von 14,7 % (Vorjahr: 15,5 %) zur Ergebnisstabilität bei.

Positiver Cashflow und solide Kapitalstruktur
Der Free Cashflow erreichte nach 9 Monaten 5,2 Mio. € (Vorjahr: 8,0 Mio. €). Allein das 3. Quartal steuerte 5,7 Mio. € bei. Der Vorjahresvergleich war insbesondere durch den auftragsbedingten Working-Capital-Aufbau belastet. Mit einer Eigenkapitalquote von 63,1 %, liquiden Mitteln von 16,7 Mio. € und freien Kreditlinien von 20,7 Mio. € verfügt technotrans über eine solide Finanzierungsbasis.

Umsatzprognose präzisiert; Margen- und Cashflow-Ziele bestätigt
Ein im Oktober gewonnener CDU-Anschlussauftrag für Asien im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich wird noch 2026 vollständig umsatzwirksam. Im Datacenter-Geschäft erwartet technotrans für das Gesamtjahr eine Verdreifachung des Umsatzes gegenüber 2025. Die Stabilisierung in Print und Plastics dürfte die Umsatzrückgänge gegenüber dem Vorjahr indes nicht vollständig ausgleichen.

Angesichts des bisherigen Geschäftsverlaufs und der weiterhin anspruchsvollen Marktbedingungen konkretisiert der Vorstand die Umsatzprognose für 2026 auf den unteren Bereich der ursprünglichen Bandbreite von 240 bis 260 Mio. €. Unverändert erwartet technotrans eine EBIT-Marge von 6,5 % bis 8,5 % sowie einen Free Cashflow von leicht über 10 Mio. €.

„Unsere Auftragserfolge erweitern die Perspektiven für künftiges Wachstum. Mit Ready for Growth wollen wir dieses Potenzial nutzen und somit bei zunehmendem Konzernumsatz unsere Ertragskraft nachhaltig steigern“, betont Michael Finger.

 

Weitere Informationen unter: www.technotrans.de

Über die technotrans SE:

Die technotrans SE ist ein global agierender Technologie- und Dienstleistungskonzern. Die Kernkompetenz des Unternehmens sind anwendungsspezifische Lösungen aus dem Bereich des Thermomanagements. Als integraler Bestandteil der Kundensysteme dienen diese der energetischen Optimierung und Steuerung des Temperaturhaushalts anspruchsvoller technologischer Anwendungen. Mit 17 Standorten ist der Konzern auf allen wichtigen Märkten weltweit präsent. Auf Basis der Strategie Ready for Growth hat technotrans die 4 Fokusmärkte Energy Management (inklusive Elektromobilität, High-Power-Ladestationen und Datacenter), Healthcare & Analytics, Plastics und Print definiert. Zusätzlich bietet technotrans seinen Kunden ein breites Portfolio an Serviceleistungen, welches unter anderem Installationen, Wartungen, Reparaturen, die 24/7-Ersatzteilbereitstellung und Technische Dokumentationen umfasst. Der Konzern verfügt über 6 Produktionsstandorte in Deutschland sowie jeweils einen Produktionsstandort in China und den USA. Die technotrans SE ist im Prime Standard gelistet (ISIN: DE000A0XYGA7 / WKN: A0XYGA) und beschäftigt weltweit rund 1.440 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte der Konzern einen Umsatz in Höhe von 244,0 Mio. €.

 

Hinweis
Die vorliegende Mitteilung enthält Aussagen zur zukünftigen Entwicklung des technotrans-Konzerns. Sie spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements der technotrans SE wider und basieren auf entsprechenden Plänen, Einschätzungen und Erwartungen. Wir weisen darauf hin, dass die Aussagen gewisse Risiken und Unsicherheitsfaktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen.

 

Kontakt für Journalisten: Investor Relations:
 
Lukas Schenk
Sputnik GmbH
Agentur für strategische Kommunikation
Hafenweg 9
48155 Münster
+49 (0) 2 51 / 62 55 61-131
schenk@sputnik-agentur.de
https://www.sputnik-agentur.de
 		 Frank Dernesch
Vice President Group Communications
technotrans SE
Robert-Linnemann-Strasse 17
48336 Sassenberg
+49 (0) 25 83 / 3 01-18 68
investor-relations@technotrans.de
https://www.technotrans.de

 


10.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: technotrans SE
Robert-Linnemann-Str. 17
48336 Sassenberg
Deutschland
Telefon: +49 (0)2583 - 301 - 1000
Fax: +49 (0)2583 - 301 - 1030
E-Mail: info@technotrans.de
Internet: http://www.technotrans.de
ISIN: DE000A0XYGA7
WKN: A0XYGA
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 5299003IANGEF3R55G44
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2431044  10.11.2026 CET/CEST

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