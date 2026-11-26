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26.11.2026 11:15:03
EQS-News: technotrans erhält Rekordauftrag für High-End-Laserkühlungen
|
EQS-News: technotrans SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
technotrans erhält Rekordauftrag für High-End-Laserkühlungen
Sassenberg, 26. November 2026 – technotrans hat die bislang grösste Order zur Lieferung von in Serie gefertigten High-End-Laserkühlungen gewonnen. Das Auftragsvolumen liegt im hohen einstelligen Millionen-Euro-Bereich und wird voraussichtlich überwiegend im Geschäftsjahr 2027 umsatzwirksam. Der Rekordauftrag unterstreicht die technologische Leistungsfähigkeit von technotrans bei anspruchsvollen Thermomanagement-Anwendungen sowie die Kompetenz in der industriellen Serienfertigung. Mit diesem Erfolg stärkt technotrans seine Position in einem technologisch anspruchsvollen Wachstumsmarkt und treibt die Umsetzung der Konzernstrategie Ready for Growth konsequent voran.
„Dieser Rekordauftrag ist ein konkreter Beleg für unsere Technologiekompetenz und unsere Stärke in der industriellen Serienfertigung. Er zeigt, dass wir technologisches Know-how erfolgreich in skalierbares Seriengeschäft überführen können. Damit sichern wir uns zusätzliche Umsatzbeiträge und setzen einen weiteren wichtigen Baustein unserer Wachstumsstrategie Ready for Growth um“, sagt Michael Finger, Vorstandsvorsitzender der technotrans SE.
Hochpräzise Kühlung für High-End-Laser
Ready for Growth: Wachstumspfad weiter untermauert
Weitere Informationen unter: www.technotrans.de
Über die technotrans SE:
Hinweis
26.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|technotrans SE
|Robert-Linnemann-Str. 17
|48336 Sassenberg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)2583 - 301 - 1000
|Fax:
|+49 (0)2583 - 301 - 1030
|E-Mail:
|info@technotrans.de
|Internet:
|http://www.technotrans.de
|ISIN:
|DE000A0XYGA7
|WKN:
|A0XYGA
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|5299003IANGEF3R55G44
|EQS News ID:
|2442706
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2442706 26.11.2026 CET/CEST
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