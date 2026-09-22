TAKKT Aktie 800573 / DE0007446007
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22.09.2026 08:30:03
EQS-News: TAKKT AG: Stépan Breedveld to Take Over as Chairman of the Supervisory Board
|
EQS-News: TAKKT AG
/ Key word(s): Personnel
TAKKT AG: Stépan Breedveld to Take Over as Chairman of the Supervisory Board
About TAKKT AG
Contact
phone +49 711 3465-8223
22.09.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
|Language:
|English
|Company:
|TAKKT AG
|Presselstr. 12
|70191 Stuttgart
|Germany
|Phone:
|+49 (0)711 3465 80
|Fax:
|+49 (0)711 3465 8104
|E-mail:
|investor@takkt.de
|Internet:
|www.takkt.de
|ISIN:
|DE0007446007
|WKN:
|744600
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Tradegate BSX
|LEI Code:
|549300AZ0JTVTW3IZY37
|EQS News ID:
|2402710
|End of News
|EQS News Service
|
2402710 22.09.2026 CET/CEST
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