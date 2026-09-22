EQS-News: TAKKT AG: Stépan Breedveld soll Vorsitz des Aufsichtsrats übernehmen

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TAKKT AG: Stépan Breedveld soll Vorsitz des Aufsichtsrats übernehmen



22.09.2026 / 08:30 CET/CEST

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TAKKT AG: Stépan Breedveld soll Vorsitz des Aufsichtsrats übernehmen

Stuttgart, 22. September 2026. Die TAKKT AG gibt einen Wechsel im Vorsitz ihres Aufsichtsrats bekannt: Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Hubertus Mühlhäuser scheidet aus dem Gremium aus. Herr Mühlhäuser hatte bereits auf der diesjährigen Hauptversammlung angekündigt, sein Mandat aus persönlichen Gründen vor der nächsten ordentlichen Hauptversammlung niederzulegen. Er blieb bis zur Entscheidung über seine Nachfolge im Amt und hat einen geordneten Übergang sichergestellt.



Der Vorstand der TAKKT AG beabsichtigt, beim zuständigen Gericht die Bestellung von Herrn Stépan Breedveld als neues Mitglied des Aufsichtsrats zu beantragen. Herr Breedveld verfügt über langjährige internationale Führungserfahrung in B2B-Handelsunternehmen und bringt umfangreiche Erfahrung in der Weiterentwicklung von Unternehmen in Transformations- und Wachstumsphasen mit. Als ehemaliger CEO von ERIKS N.V., einem international tätigen B2B Distributionsunternehmen, sowie durch seine heutigen Aufsichtsrats- und Beiratsmandate verfügt er über fundierte Markt- und Branchenerfahrung, um die strategische und operative Weiterentwicklung von TAKKT in den kommenden Jahren zu unterstützen.



Aufsichtsrat und Mehrheitsaktionärin Franz Haniel & Cie. GmbH unterstützen den Vorschlag. Der gerichtliche Beschluss soll bis zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2027 gelten. Für den Zeitraum danach wird sich Herr Breedveld auf der Hauptversammlung 2027 zur Wahl stellen. Nach seiner gerichtlichen Bestellung soll Herr Breedveld zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt werden. Bis zu dieser Wahl werden die Aufgaben des Vorsitzenden vom stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden Stefan Räbsamen wahrgenommen.



TAKKT-CEO Andreas Weishaar: „Ich danke Hubertus Mühlhäuser herzlich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und seine wertvollen Impulse als Vorsitzender unseres Aufsichtsrats. Er hat die Entwicklung unserer Strategie TAKKT Forward eng begleitet, aktiv mitgestaltet und ihre Umsetzung unterstützt sowie wichtige Impulse für die Weiterentwicklung unseres Unternehmens gesetzt. Mit Stépan Breedveld gewinnen wir eine erfahrene Persönlichkeit mit umfassender Expertise in internationalen B2B-Märkten und Transformationsprozessen. Seine Erfahrung in der Weiterentwicklung von Omnichannel-B2B-Unternehmen wird für die nächste Phase unseres Unternehmens sehr wertvoll sein. Gemeinsam werden wir die Umsetzung von TAKKT Forward konsequent fortsetzen und die nächsten Schritte in den Bereichen Focus, Growth und Performance vorantreiben.“



Stépan Breedveld erklärt: „TAKKT verfügt über eine starke Basis und hat mit der Forward-Strategie einen klaren Kurs für die Weiterentwicklung des Unternehmens eingeschlagen. Die in den vergangenen Jahren erzielten Fortschritte bilden eine gute Grundlage für die weitere Entwicklung. Meine Erfahrungen in internationalen B2B-Märkten haben mir gezeigt, dass nachhaltiger Erfolg aus einer klaren strategischen Ausrichtung, operativer Exzellenz und Konsequenz in der Umsetzung entsteht. Ich freue mich darauf, Vorstand und Aufsichtsrat dabei zu unterstützen, die Transformation erfolgreich fortzusetzen, das Portfolio fokussiert aufzustellen und TAKKTs profitables Wachstum zu stärken.“ Kurzprofil der TAKKT AG

Die TAKKT AG ist in Europa und Nordamerika der führende Omnichannel-Händler für Geschäftsausstattung. Die Gruppe ist mit den Divisions Industrial & Packaging, Office Furniture & Displays und Foodservices in mehr als 20 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über 400.000 Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Gastronomie- und Hotelmarkt sowie den Einzelhandel. Das Unternehmen ist im Prime Standard der Deutschen Börse vertreten. Ansprechpartner

Benjamin Bühler Tel. +49 711 3465-8223

E-Mail: investor@takkt.de

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