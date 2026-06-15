TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504
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15.06.2026 18:45:03
EQS-News: TAG Immobilien AG: 25,6% der Aktionäre entscheiden sich für die Aktiendividende
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EQS-News: TAG Immobilien AG
/ Schlagwort(e): Dividende
PRESSEMITTEILUNG
Diese Unterlage ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Bezugsrechte und die hierin genannten Aktien sind nicht, und wer-den nicht, gemäss dem US Securities Act von 1933 registriert. In den Vereinigten Staaten von Amerika dürfen Wertpapiere mangels Registrierung bzw. einer Befreiung von Registrierung weder angeboten noch verkauft werden.
Weder die Neuen Aktien noch Bezugsrechte wurden oder werden im Vereinigten Königreich öffentlich angeboten, ausser dass die Neuen Aktien jederzeit im Vereinigten Königreich öffentlich angeboten werden dürfen an: (a) an qualifizierte Anleger wie in Paragraph 15 des Schedule 1 des POATR definiert und (b) an weniger als 150 Personen, die nicht qualifizierte Anleger wie in Paragraph 15 des Schedule 1 des POATR definiert sind. Für Zwecke dieser Bestimmung bedeutet "öffentlich angeboten" in Bezug auf die Neuen Aktien oder Bezugsrechte im Vereinigten Königreich jede Kommunikation an eine Person die ausreichend Informationen enthält zu (a) den Neuen Aktien oder Bezugsrechten, die angeboten werden, und (b) den Konditionen, zu denen diese angeboten werden, um einen Anleger in die Lage zu versetzen, über einen Kauf oder Bezug Neuer Aktien oder Kauf von Bezugsrechten zu entscheiden, und "POATR" meint die Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024.
NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OF AMERICA, THE UNITED KINGDOM (OTHER THAN TO QUALIFIED INVESTORS), AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN
TAG Immobilien AG: 25,6% der Aktionäre entscheiden sich für die Aktiendividende
Hamburg, 15. Juni 2026
Wie bereits im Vorjahr hatte die TAG Immobilien AG ihren Aktionären eine Aktiendividende angeboten. Die Hauptversammlung beschloss am 20. Mai 2026 mit 99,99% der Stimmen eine Dividende von EUR 0,40 je Aktie sowie die Wahlmöglichkeit zwischen Bar- und Aktiendividende. Die Bezugsfrist lief vom 21. Mai bis zum 8. Juni 2026.
TAG Immobilien AG
Marlon Holzberger
Investor & Public Relations
Telefon +49 (0) 40 380 32 145
15.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TAG Immobilien AG
|Steckelhörn 5
|20457 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|040 380 32 0
|Fax:
|040 380 32 388
|E-Mail:
|ir@tag-ag.com
|Internet:
|https://www.tag-ag.com
|ISIN:
|DE0008303504
|WKN:
|830350
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2346440
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2346440 15.06.2026 CET/CEST
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