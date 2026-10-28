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28.10.2026 07:30:04

EQS-News: Symrise erzielt im dritten Quartal 2026 starkes, volumen-getriebenes organisches Umsatzwachstum und bestätigt Jahresprognose

Symrise
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EQS-News: Symrise AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Symrise erzielt im dritten Quartal 2026 starkes, volumen-getriebenes organisches Umsatzwachstum und bestätigt Jahresprognose

28.10.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Pressemitteilung

Holzminden, 28. Oktober 2026

Symrise erzielt im dritten Quartal 2026 starkes, volumen-getriebenes organisches Umsatzwachstum und bestätigt Jahresprognose
  • Anhaltende Dynamik sorgt im dritten Quartal 2026 für organisches Umsatzwachstum von 5,3 % (3,0 % in den ersten neun Monaten 2026)
  • Breites volumengetriebenes Wachstum in beiden Segmenten
  • Fortschritte in Portfoliostrategie und Initiativen der ONE SYM-Transformation
  • Prognose für das Gesamtjahr 2026 bestätigt

Die Symrise AG, ein weltweit führender Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen sowie kosmetischen und funktionalen Inhaltsstoffen, erzielte im dritten Quartal 2026 ein organisches Umsatzwachstum von 5,3 % und übertraf damit die Erwartungen. Das Volumenwachstum wurde durch solide Kundennachfrage sowie günstigere Vergleichszahlen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestützt. Beide Segmente trugen zur starken Geschäftsentwicklung bei. Pet Food sowie Care & Wellness kehrten zu positivem organischen Umsatzwachstum zurück. Regional verzeichnete Asien/Pazifik mit zweistelligem Wachstum die stärkste Dynamik, ergänzt von starkem Wachstum in Lateinamerika, solider Entwicklung in Nordamerika sowie moderatem Wachstum in Europa, Afrika und dem Nahen Osten.

Der Konzernumsatz erreichte im dritten Quartal 1.310 Mio. Euro gegenüber 1.222 Mio. Euro im Vorjahresquartal. In den ersten neun Monaten 2026 belief sich der Konzernumsatz auf 3.850 Mio. Euro gegenüber 3.776 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Das entspricht einem organischen Umsatzwachstum von 3,0 %.

Dr. Jean-Yves Parisot, Vorstandsvorsitzender der Symrise AG, sagte: „Unsere starke Entwicklung im dritten Quartal spiegelt die positive Dynamik unserer Geschäfte in widerstandsfähigen Märkten, die Stärke unserer Kundenbeziehungen sowie den Einsatz unserer Teams wider. Im aktuell dynamischen Marktumfeld schaffen und liefern wir unseren Kunden dank konsequenter Umsetzung weiter einen differenzierenden Mehrwert. Wir treiben unsere strategischen Prioritäten voran, indem wir unser Portfolio schärfen und unser ONE SYM-Transformation voranbringen. Dabei konzentrieren wir uns darauf, die operative Effizienz zu verbessern und in Innovation, kommerzielle Exzellenz und digitale Kompetenzen zu reinvestieren. Gemeinsam stärken diese Massnahmen unsere Wettbewerbsfähigkeit und unsere Fähigkeit, dauerhaft profitabel zu wachsen.“

Umsatzentwicklung der Segmente

Taste, Nutrition & Health

Das Segment Taste, Nutrition & Health erzielte im dritten Quartal 2026 ein organisches Umsatzwachstum von 5,2 %. Der berichtete Umsatz stieg auf 790 Mio. Euro gegenüber 736 Mio. Euro im Vorjahresquartal.

  • Die Division Food & Beverage erzielte erneut marktführendes organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, getragen von zweistelligem organischen Umsatzwachstum in Naturals, hohem einstelligen Umsatzwachstum für Sweet und mittlerem einstelligen prozentualen Wachstum für Savory. Beverages verzeichnete angesichts einer starken Vorjahres-Vergleichsbasis einen organischen Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Die positive Entwicklung wurde durch ein breit angelegtes Volumenwachstum, differenzierte technologische Lösungen und eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren Kunden getragen.
  • Die Division Pet Food kehrte mit einem organischen Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich zum Wachstum zurück. Unterstützend wirkte die positive, volumengetriebene Entwicklung bei Palatability und Pet Nutrition. Eine anhaltende Preisnormalisierung beeinflusste Pet Nutrition.

In den ersten neun Monaten 2026 erzielte Taste, Nutrition & Health ein organisches Umsatzwachstum von 3,9 %. Der berichtete Umsatz belief sich auf 2.320 Mio. Euro gegenüber 2.263 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.

Scent & Care

Das Segment Scent & Care erzielte im dritten Quartal 2026 ein organisches Umsatzwachstum von 5,6 %. Der berichtete Umsatz stieg auf 520 Mio. Euro gegenüber 487 Mio. Euro im Vorjahresquartal.

  • Die Division Fragrance erzielte ein organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich. Consumer Fragrance setzte seine starke Entwicklung mit einem organischen Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich fort. Fine Fragrance wuchs weiter im niedrigen einstelligen Prozentbereich, gestützt von anhaltend reger Projekttätigkeit.
  • Die Division Care & Wellness kehrte mit einem organischen Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich zum Wachstum zurück und verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresquartal weiter. Advanced Actives und Probiotics erzielten zweistelliges organisches Umsatzwachstum, während UV-Filter einen organischen Umsatzrückgang im zweistelligen Prozentbereich verzeichnete.
  • Die Division Aroma Molecules setzte ihre starke Dynamik bei günstiger Vergleichsbasis mit einem organischen Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich fort. Zurückführen lässt sich das hauptsächlich auf das zweistellige organische Umsatzwachstum bei Menthol und das organische Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich bei Specialty Fragrance Ingredients.

In den ersten neun Monaten 2026 erzielte Scent & Care ein organisches Umsatzwachstum von 1,8 %. Der berichtete Umsatz belief sich auf 1.530 Mio. Euro gegenüber 1.513 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.

Aktienrückkauf verläuft planmässig

Symrise setzte sein Aktienrückkaufprogramm im dritten Quartal fort. Bis Ende September 2026 kaufte das Unternehmen 4,3 Mio. Aktien zurück. Das Programm endet voraussichtlich am 30. Oktober 2026. Wie bereits angekündigt, ist vorgesehen, die zurückgekauften Aktien nach Abschluss des Programms einzuziehen. Das Programm ist Teil der disziplinierten Kapitalallokation von Symrise und unterstreicht den Fokus auf die Wertschaffung für die Aktionäre.

Umsetzung der ONE Symrise-Strategie und der ONE SYM-Transformation

Symrise trieb seine ONE Symrise-Strategie mit aktivem Portfoliomanagement und gezielten Wachstumsinvestitionen weiter voran. So schloss das Unternehmen den Verkauf seines Terpengeschäfts und die Übernahme von Floral Concept ab. Gemeinsam mit der Investition in Maison Lautier 1795 stärkt Floral Concept die Position von Symrise bei hochwertigen natürlichen Inhaltsstoffen. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in den organischen Kapazitätsausbau, unter anderem bei Aroma Molecules. Diese Massnahmen schärfen das Portfolio, konzentrieren Ressourcen auf wachstumsstärkere, innovationsgetriebene Geschäfte und tragen zu höherer Ergebnisqualität bei.

Parallel dazu geht die ONE SYM-Transformation von der organisatorischen Neuausrichtung in die Umsetzung über. Im Mittelpunkt stehen vier Prioritäten: kommerzielle Exzellenz, differenzierende Innovationen, Grössenvorteile und Digitalisierung. Mit standardisierten Prozessen, der Nutzung seiner weltweiten Präsenz und der konsequenteren Umsetzung will das Unternehmen Effizienzgewinne erzielen, die es gezielt in Wachstumschancen reinvestieren kann. Dieser Ansatz soll die Wettbewerbsfähigkeit der Kunden stärken und dauerhaftes, profitables Wachstum oberhalb des Marktniveaus unterstützen.

Ausblick für das Gesamtjahr 2026

Symrise bestätigt seine Prognose für das Gesamtjahr 2026:

  • Organisches Umsatzwachstum von 2 % bis 4 %
  • Bereinigte EBITDA-Marge von 21,5 % bis 22,5 %
  • Bereinigte Business-Free-Cashflow-Marge von über 14 %

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Symrise ein organisches Umsatzwachstum nahe am Mittelwert seines Zielkorridors. Im vierten Quartal dürfte sich das Wachstum gegenüber dem dritten Quartal angesichts einer höheren Vergleichsbasis im Vorjahr abschwächen. Die bereinigte EBITDA-Marge wird in der unteren Hälfte des Zielkorridors erwartet. Darin spiegeln sich disziplinierte Reinvestitionen in IT, Innovation und Mitarbeiter wider.

Der Ausblick stützt sich auf die beschleunigte Umsetzung der ONE SYM-Transformation, rege Projekttätigkeit mit wichtigen Kunden, eine solide Pipeline mit neuen Lösungen sowie die Widerstandsfähigkeit zentraler Kundenmärkte des Unternehmens.
 

Über Symrise

Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden zählen Hersteller von Parfüms, Kosmetik, Lebensmitteln und Getränken sowie die pharmazeutische Industrie und Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.

Mit einem Umsatz von rund 4,9 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2025 zählt das Unternehmen zu den weltweit führenden Anbietern. Der Konzern mit Hauptsitz in Holzminden, Deutschland, verfügt über mehr als 100 Standorte in Europa, Afrika und dem Nahen Osten, Asien, Nordamerika und Lateinamerika.

Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktreife Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise – always inspiring more...

www.symrise.com 

 
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Symrise AG
Mühlenfeldstrasse 1
37603 Holzminden
Deutschland
Telefon: +49 (0)5531 90 0
E-Mail: ir@symrise.com
Internet: www.symrise.com
ISIN: DE000SYM9999, DE000SYM7787, DE000SYM7704
WKN: SYM999
Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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2423280  28.10.2026 CET/CEST

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