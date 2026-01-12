EQS-News: Symrise AG kündigt Aktienrückkaufprogramm an

EQS-News: Symrise AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

Symrise AG kündigt Aktienrückkaufprogramm an



12.01.2026 / 20:31 CET/CEST

Pressemitteilung

–

Holzminden, 12. Januar 2026

Symrise AG kündigt Aktienrückkaufprogramm an Aufsichtsrat genehmigt Rückkauf von Aktien im Wert von 400 Mio. Euro

Programm hat eine Laufzeit vom 1. Februar bis zum 31. Oktober 2026

Angesichts des starken freien Cashflows und erwarteter Erlöse aus Portfoliomassnahmen haben Vorstand und Aufsichtsrat der Symrise AG ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 400 Millionen Euro beschlossen. Das Programm hat eine Laufzeit vom 1. Februar bis zum 31. Oktober 2026. Das Aktienrückkaufprogramm hat den Zweck der Einziehung von Aktien mit entsprechender Herabsetzung des Grundkapitals.

Jean-Yves Parisot, Vorstandsvorsitzender der Symrise AG, kommentierte: "Die heutige Ankündigung, unseren ersten Aktienrückkauf einzuleiten, ist ein wichtiger Schritt, um Unternehmenswerte freizusetzen. Das zeigt Vertrauen in unsere Zukunft. Beschleunigt setzen wir die ONE Symrise Strategie um, die durch die eingeleitete ONE SYM Transformation ermöglicht wird. Mit einer starken Bilanz, hohem freien Cashflow und zunehmender finanzieller Flexibilität durch unsere proaktiven Portfoliomassnahmen sind wir in einer hervorragenden Position, um in unsere strategischen Prioritäten zu investieren und unsere Aktionäre am Erfolg zu beteiligen.

Die aktuelle Bewertung der Unternehmensaktien bietet uns eine attraktive und risikoarme Möglichkeit des Aktienrückkaufs. Dieser Rückkauf soll unsere langfristigen Ambitionen unterstützen, den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern.

Symrise ist sehr solide aufgestellt; das Portfolio ist widerstandsfähig, und unsere Teams sind in der Lage, das Geschäft weiter profitabel auszubauen um schneller als der Markt zu wachsen. Wir sind zuversichtlich, nachhaltige, hohe Gewinne zu erzielen und langfristig Wert für alle Stakeholder zu schaffen. Das Programm spiegelt darüber hinaus unser Verständnis für einen wertsteigernden Kapitaleinsatz wider.“

Neben der attraktiven Dividendenpolitik von Symrise soll das neu gestartete Rückkaufprogramm als zusätzliches Instrument zur Steigerung der Aktionärsrendite dienen. Strategische Prioritäten wie Investitionen in organisches Wachstum, strategische Übernahmen und eine starke Bilanz, bleiben die Eckpfeiler der Kapitalallokation.

Die finanzielle Stärke von Symrise wird durch die Investment-Grade-Bewertungen von S&P Global (BBB+) und Moody's (Baa1) unterstrichen, beide mit „stabilen“ Aussichten, was die solide finanzielle Grundlage und das umsichtige Kapitalmanagement des Unternehmens bestätigten.

Der Aktienrückkauf wird über die Börse und von einem unabhängigen Kreditinstitut im Einklang mit den Safe-Harbor-Regeln gemäss Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 (Marktmissbrauchsverordnung) in Verbindung mit den Bestimmungen der Delegiertenverordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 durchgeführt.

Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, das Aktienrückkaufprogramm auszusetzen oder zu beenden. Die Gesellschaft hält derzeit keine eigenen Aktien.

Die weiteren Einzelheiten zum Aktienrückkaufprogramm werden vor dessen Beginn bekanntgegeben.

Über Symrise:

Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung. Mit einem Umsatz von rund 5 Mrd. € im Geschäftsjahr 2024 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, Nord- sowie in Lateinamerika vertreten. Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise – always inspiring more…