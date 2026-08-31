swissnet Aktie 45112358 / CH0451123589
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31.08.2026 08:00:04
EQS-News: swissnet Group veröffentlicht testierten Konzernabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2025
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EQS-News: swissnet AG
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht
swissnet Group veröffentlicht testierten Konzernabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2025
Berg, Schweiz – 31. August 2026 – Die swissnet Group (ISIN: CH0451123589 – Ticker: MLBMD), ein führender Anbieter von ICT-Lösungen, hat die Veröffentlichung ihres geprüften Jahresabschlusses sowie des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2025 bekannt gegeben. Die swissnet Group hat konsolidierte IFRS-Abschlüsse erstellt und berichtet ihre wesentlichen Finanzkennzahlen in Schweizer Franken. Die Finanzzahlen für das Gesamtjahr 2025 umfassen die per Reverse Merger erworbene swissnet AG sowie die Gesellschaften swissnet ICT und Lokalee, deren Übernahme im November 2024 angekündigt wurde und die ab Januar 2025 vollzogen und konsolidiert wurden.
Der geprüfte Konzernabschluss und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2025 stehen aus Gründen der vollständigen Transparenz im Bereich Investor Relations auf der Website des Unternehmens zum Download bereit. https://swissnet.ch/en/investor-relations/
ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN FINANZDATEN (testierte IFRS-Zahlen; bereinigte Werte mit * gekennzeichnet)
swissnet Group (konsolidiert nach IFRS):
* enthält Anpassungen für nicht wiederkehrende Aufwendungen
Über die swissnet Group
Die swissnet Group ist ein führender Anbieter von standortbasierter Marketingsoftware (Location-Based Marketing, LBM), WLAN-Infrastruktursystemen und WLAN-Gastzugängen. Die Gruppe betreut Kunden aus dem Einzelhandel, dem Gastgewerbe, dem Gesundheitswesen und dem öffentlichen Sektor. Gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften verfügt die swissnet Group zudem über herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation und Software as a Service. Mit intelligenten, vollständig cloudbasierten Technologien unterstützt die swissnet Group Unternehmen bei ihren Omnichannel-Strategien und schafft messbaren Mehrwert und nachhaltigen Erfolg.
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.swissnet.ag.
31.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Swissnet AG
|Andhauserstrasse 62
|8572 Berg
|Schweiz
|Internet:
|http://www.swissnet.ag/
|ISIN:
|CH0451123589
|WKN:
|A2QN5W
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|894500DB5P9YR5T76656
|EQS News ID:
|2390704
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2390704 31.08.2026 CET/CEST
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