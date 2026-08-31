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31.08.2026 08:00:04

EQS-News: swissnet Group veröffentlicht testierten Konzernabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2025

swissnet
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EQS-News: swissnet AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht
swissnet Group veröffentlicht testierten Konzernabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2025

31.08.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

swissnet Group veröffentlicht testierten Konzernabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2025

Berg, Schweiz – 31. August 2026 – Die swissnet Group (ISIN: CH0451123589 – Ticker: MLBMD), ein führender Anbieter von ICT-Lösungen, hat die Veröffentlichung ihres geprüften Jahresabschlusses sowie des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2025 bekannt gegeben. Die swissnet Group hat konsolidierte IFRS-Abschlüsse erstellt und berichtet ihre wesentlichen Finanzkennzahlen in Schweizer Franken. Die Finanzzahlen für das Gesamtjahr 2025 umfassen die per Reverse Merger erworbene swissnet AG sowie die Gesellschaften swissnet ICT und Lokalee, deren Übernahme im November 2024 angekündigt wurde und die ab Januar 2025 vollzogen und konsolidiert wurden.

Der geprüfte Konzernabschluss und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2025 stehen aus Gründen der vollständigen Transparenz im Bereich Investor Relations auf der Website des Unternehmens zum Download bereit. https://swissnet.ch/en/investor-relations/

ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN FINANZDATEN (testierte IFRS-Zahlen; bereinigte Werte mit * gekennzeichnet)

swissnet Group (konsolidiert nach IFRS):

In TCHF GJ 2025 GJ 2024 Veränderung
Umsatz 21'003 13'066 61%
davon: Hardware 11'388 6'054 88%
davon: SaaS 9'615 7'012 37%
Bruttomarge % 59% 66% –7 Pp
Bereinigtes EBITDA * 3'722 2'504 49%
Bereinigtes Konzernergebnis * (4'222) 1'261 n.a.
Liquide Mittel 508 4'396 –88%
Eigenkapital 22'534 10'836 108%

* enthält Anpassungen für nicht wiederkehrende Aufwendungen

Über die swissnet Group

Die swissnet Group ist ein führender Anbieter von standortbasierter Marketingsoftware (Location-Based Marketing, LBM), WLAN-Infrastruktursystemen und WLAN-Gastzugängen. Die Gruppe betreut Kunden aus dem Einzelhandel, dem Gastgewerbe, dem Gesundheitswesen und dem öffentlichen Sektor. Gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften verfügt die swissnet Group zudem über herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation und Software as a Service. Mit intelligenten, vollständig cloudbasierten Technologien unterstützt die swissnet Group Unternehmen bei ihren Omnichannel-Strategien und schafft messbaren Mehrwert und nachhaltigen Erfolg.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.swissnet.ag.

 

Kontakt Unternehmen
swissnet Group, Berg (Schweiz)
info@swissnet.ch
Telefon: +41 78 307 45 06		 Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse
edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)
Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann
swissnet@edicto.de
Telefon: +49 69 905 505-53

 


31.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Swissnet AG
Andhauserstrasse 62
8572 Berg
Schweiz
Internet: http://www.swissnet.ag/
ISIN: CH0451123589
WKN: A2QN5W
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 894500DB5P9YR5T76656
EQS News ID: 2390704

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2390704  31.08.2026 CET/CEST

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