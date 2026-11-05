EQS-News: SUSS veröffentlicht Zahlen der ersten neun Monate 2026; Rekordauftragsbestand in Höhe von 601 Mio. € schafft hohe Visibilität

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SUSS veröffentlicht Zahlen der ersten neun Monate 2026; Rekordauftragsbestand in Höhe von 601 Mio. € schafft hohe Visibilität



05.11.2026 / 07:30 CET/CEST

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SUSS veröffentlicht Zahlen der ersten neun Monate 2026; Rekordauftragsbestand in Höhe von 601 Mio. € schafft hohe Visibilität

Starker Auftragseingang im dritten Quartal von 223,5 Mio. € sorgt für einen Rekord-Auftragsbestand von 600,6 Mio. € zum 30. September 2026

Grossteil des Orderbuchs entfällt auf Auslieferungen im Geschäftsjahr 2027 sowie 2028 und erhöht die Visibilität deutlich

Advanced Packaging-Anwendungen, insbesondere Coating-Lösungen für KI-Chipmodule, als grosser Wachstumstreiber

Produktionsnetzwerk und Supply Chain werden für erwartetes Wachstum optimiert; Verlagerung von Fertigungsaktivitäten von Garching nach Zhubei/Taiwan und Sternenfels

Erwartete Umsatzverschiebungen durch Lieferengpässe sowie Einmaleffekte auf EBIT-Marge aus der Produktionsverlagerung auf Basis aktueller Informationen in der Prognose berücksichtigt

Konzern-Umsatzerlöse in den ersten neun Monaten liegen bei 299,8 Mio. €; Bruttomarge mit 37,0 % am oberen Ende der Prognosespanne; EBIT-Marge bei 6,1%

Garching, 5. November 2026 – SUSS (MDAX/TecDAX: SMHN), ein führender Hersteller von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie, hat heute in seiner Quartalsmitteilung zum 30. September 2026 erneut starke Zahlen für den Auftragseingang und einen neuen Rekord beim Auftragsbestand präsentiert.



Auch im dritten Quartal setzte sich der starke Auftragseingang fort und lag mit 223,5 Mio. € weit über dem langjährigen Durchschnitt. Zusammen mit dem Auftragseingang der ersten sechs Monate des Jahres summiert sich der Wert aller verbindlichen Bestellungen nach neun Monaten auf 633,5 Mio. € – ein in der Unternehmensgeschichte von SUSS bisher einmaliger Wert.



Treiber dieser Entwicklung bleibt die anhaltend hohe Nachfrage nach Advanced-Packaging-Anwendungen, insbesondere nach Coating-Lösungen. Der bereits im zweiten Quartal gemeldete Grossauftrag wurde um zusätzliche Tools im Wert von rund 50 Mio. € erweitert. Ein weiterer OSAT-Kunde startete zudem mit grossen Coater-Bestellungen den Ausbau seiner Advanced-Packaging-Kapazitäten. Zusätzlich verzeichneten alle Produktlinien in den ersten neun Monaten deutlich steigende Auftragsvolumina.



Bei einem Book-to-Bill-Verhältnis von 2,1 erreichte der Auftragsbestand mit 600,6 Mio. € zum 30. September 2026 einen neuen Rekordwert.



„Der Rekordauftragsbestand spiegelt das hohe Vertrauen unserer Kunden, die Stärke unseres Technologieportfolios und unsere hervorragende Positionierung in attraktiven Wachstumsmärkten wider. Die anhaltend hohe Nachfrage nach unseren Lösungen bestätigt unsere strategische Ausrichtung und bildet eine starke Grundlage für nachhaltiges profitables Wachstum. Da ein wesentlicher Teil der Aufträge aufgrund der Projektlaufzeiten erst ab 2027 umsatzwirksam wird, verfügen wir bereits heute über eine sehr gute Ausgangsbasis für die kommenden Jahre", sagt Burkhardt Frick, CEO von SUSS.



Kurzfristige Lieferengpässe beeinflussen Umsatz im dritten Quartal; Bruttomarge bleibt unverändert hoch

Temporäre Verzögerungen in der Lieferkette haben die Fertigstellung einzelner Tools im dritten Quartal kurzfristig verlangsamt und führen zu einer zeitlichen Verschiebung von Umsätzen. Die betroffenen Kundenaufträge sind unverändert im Auftragsbestand enthalten und werden bis Ende des Geschäftsjahres 2026 sowie zu Beginn des Geschäftsjahres 2027 realisiert.



Parallel hat SUSS Massnahmen zur Absicherung kritischer Komponenten umgesetzt, darunter die Qualifizierung zusätzlicher Lieferanten, Second-Sourcing-Initiativen, eine frühere Beschaffung ausgewählter Langläufer-Komponenten sowie die Bevorratung von Engpassmaterialien.



Der Umsatz lag im dritten Quartal bei 97,0 Mio. € und summierte sich in den ersten neun Monaten auf insgesamt 299,8 Mio. € (Vorjahr*: 385,6 Mio. €). Die Bruttomarge zeigte sich weiterhin stabil: Im dritten Quartal belief sie sich auf 36,5 %, in den ersten neun Monaten lag sie mit 37,0 % leicht über dem Vorjahreswert von 36,8 %. Die EBIT-Marge lag nach neun Monaten bei 6,1 % (Vorjahr: 15,2 %) und wurde insbesondere durch die weiterhin planmässig hohen Ausgaben in Forschung und Entwicklung beeinflusst. Die Aufwendungen stiegen auf 38,0 Mio. € (Vorjahr: 34,2 Mio. €), da SUSS die Entwicklung neuer Produkte im Einklang mit seiner Strategie konsequent vorantreibt und sein Portfolio gezielt weiterentwickelt.



Mit dem GT200 wurde Anfang des vierten Quartals das erste Tool der neuen GreenTec-Produktlinie für die Wafer-Reinigung vorgestellt. Damit erschliesst SUSS einen attraktiven Wachstumsmarkt und stärkt seine Position in der fortschrittlichen Halbleiterfertigung durch innovative Reinigungslösungen, die hohe Leistung mit einem deutlich geringeren Chemikalienverbrauch und verbesserter Nachhaltigkeit verbinden.



Für das vierte Quartal sind zwei weitere Produktlaunches im Segment Photomask-Solutions vorgesehen: Mit dem ASC9500, dem Mid-End-Fotomasken-Reiniger, wird SUSS ein Update seiner etablierten Reinigungslösung im Bereich der Technologieknoten von 32 bis 90 Nanometern vorstellen. Zum Jahreswechsel folgt dann die neue Generation der High-End-Plattform MaskTrack SMART zur Reinigung von Fotomasken für die fortschrittlichsten High-NA EUV-Lithografieanforderungen.



Free Cashflow deutlich positiv, Visibilität für 2027 steigt

Der Free Cashflow betrug in den ersten neun Monaten +65,3 Mio. € und lag damit deutlich über dem Vorjahreswert von -28,1 Mio. €. Vor allem die erhaltenen Anzahlungen für Coater-Projekte liessen den Bestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten zum 30. September um 62,5 % auf insgesamt 160,4 Mio. € steigen (31. Dezember 2025: 98,7 Mio. €).



„Der Rekordauftragsbestand erhöht nicht nur unsere Visibilität, sondern ermöglicht uns auch eine deutlich vorausschauendere Kapazitäts- und Materialplanung als in früheren Wachstumsphasen. Den dafür erforderlichen Ausbau von Kapazitäten, Personalressourcen und Lieferketten haben wir bereits vor mehreren Monaten begonnen und treiben ihn konsequent voran“, kommentiert Dr. Cornelia Ballwiesser, CFO von SUSS.



Vorstand bereitet Produktionsnetzwerk auf anstehendes Wachstum vor – Einmaleffekte in angepasster Prognose berücksichtigt

Angesichts des starken Auftragseingangs und der damit verbundenen Visibilität stellt SUSS seine Produktion weiter effizienter und leistungsfähiger auf. Das Unternehmen konzentriert die Fertigung künftig auf seine beiden grössten Standorte in Sternenfels (Deutschland) und Zhubei (Taiwan).

Der Ausbau des vor einem Jahr eröffneten Standorts in Zhubei ist Teil der Umsetzung der operativen Strategie zur Vorbereitung auf das erwartete Wachstum der kommenden Jahre. So wurden bereits im Laufe des Jahres zusätzliche Produktions-, Lager- und Logistikkapazitäten geschaffen sowie weitere personelle Ressourcen aufgebaut.



Die Fertigung der Mask Aligner wird im Verlauf des Jahres 2027 schrittweise von Garching nach Zhubei verlagert. Die bislang in Garching angesiedelte Modulfertigung zieht nach Sternenfels um. Für die Optimierung des Produktionsnetzwerks rechnet SUSS mit Einmalaufwendungen von insgesamt rund 6,2 Mio. €. Davon fallen nach aktueller Planung rund 4,5 Mio. € im Geschäftsjahr 2026 an.



Mit diesen Massnahmen schafft SUSS die Voraussetzungen, um den bestehenden Rekordauftragsbestand sowie das erwartete Nachfragewachstum in den kommenden Jahren effizient bedienen zu können.



Die bereits per Ad-hoc-Mitteilung am 27. Oktober 2026 angepasste Prognose berücksichtigt zudem die auf Basis der aktuell verfügbaren Informationen und Einschätzungen erwarteten Auswirkungen der derzeit angespannten Liefersituation bei einzelnen Komponenten, die voraussichtlich zu Umsatzverschiebungen in das Geschäftsjahr 2027 führen wird.



Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Vorstand nun folgende Entwicklung:

Umsatz

Bruttomarge

EBIT-Marge 405 bis 425 Mio. €

35 bis 37%

5 bis 7 %

Die vollständige Quartalsmitteilung zum 30. September 2026 finden Sie auf der SUSS-Website unter Finanzberichte | SUSS.

Der Vorstand von SUSS wird am 5. November 2026 um 14:00 Uhr (MEZ) eine Telefonkonferenz (in englischer Sprache) für Analysten und Investoren durchführen. Die während der Telefonkonferenz gezeigte Präsentation steht nach Abschluss auf der Unternehmenswebsite zum Download zur Verfügung. Das Transkript wird auf der Webseite unter dem Link Finanzkalender und weitere Veranstaltungen | SUSS abrufbar sein.

* Die Vorjahreszahlen wurden aufgrund von im Rahmen der Konzernabschlusserstellung 2025 vorgenommenen Bilanzierungsänderungen entsprechend angepasst. Die Änderungen sind im Geschäftsbericht 2025 im Konzernanhang erläutert.

Hinweis zu alternativen Leistungskennzahlen (APM): Die Definitionen zu in dieser Meldung verwendeten alternativen Leistungskennzahlen sind auf der Internetseite https://www.suss.com/de/investor-relations/apm veröffentlicht.

Pressekontakt:

Sabrina Müller

Vice President Investor Relations & Communications

E-Mail: sabrina.mueller@suss.com

Tel.: +49 160 94989008



Über SUSS

SUSS ist ein weltweit führender Anbieter von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie. Mit einem klaren Fokus auf Spitzentechnologie und Präzision machen wir die Herstellung von Mikrochips und Halbleitern der nächsten Generation möglich und treiben die Digitalisierung kontinuierlich voran. Unsere Lösungen entstehen in enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Industriepartnern. Wir leisten einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung von Hochleistungsrechnern und künstlicher Intelligenz und prägen die Zukunft intelligenter Geräte und Anwendungen.

Unser Hauptsitz befindet sich in Garching bei München. SUSS beschäftigt weltweit rund 1.500 Mitarbeiter und hat zuletzt einen Umsatz von rund 500 Millionen Euro erwirtschaftet. Wir betreiben Produktionsstandorte in Deutschland und Taiwan sowie Forschungszentren in Europa, Asien und den USA. Hinzu kommt ein starkes Netzwerk aus kundennahen Vertriebs- und Serviceniederlassungen. Die SUSS MicroTec SE ist an der Deutschen Börse in Frankfurt im Prime Standard notiert (FWB: SMHN; ISIN DE000A1K0235) und gehört den Aktienindizes TecDax und MDAX an. Weitere Informationen finden Sie unter www.suss.com.





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