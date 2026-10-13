EQS-News: SUSS erweitert sein Innovations-Ökosystem durch eine strategische Partnerschaft mit Ignite Next

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SUSS erweitert sein Innovations-Ökosystem durch eine strategische Partnerschaft mit Ignite Next



13.10.2026 / 08:00 CET/CEST

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SUSS erweitert sein Innovations-Ökosystem durch eine strategische Partnerschaft mit Ignite Next

Zugang zu europäischer Start-up-Plattform und zu führenden Deep-Tech-Innovatoren

SUSS tritt der Plattform als Partner für Halbleiteranlagen und Prozesstechnologie bei

Frühzeitige Einblicke in Halbleitertechnologien der nächsten Generation und strategische Wachstumschancen über den Zeithorizont der Ambition 2030 hinaus



Garching, 13. Oktober 2026 – SUSS, ein führender Hersteller von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie, hat heute eine strategische Partnerschaft mit Ignite Next bekannt gegeben. Ignite Next ist eine europäische Deep-Tech-Plattform, die Branchenführer, Start-ups, Investoren und Forschungseinrichtungen vernetzt, um die Entwicklung und Kommerzialisierung zukunftsweisender Technologien zu beschleunigen.

Das Programm macht es sich zur Aufgabe, junge Deep-Tech-Unternehmen zu global wettbewerbsfähigen Scale-ups weiterzuentwickeln. Die unabhängige Struktur der Plattform ermöglicht eine enge Zusammenarbeit zwischen Technologieunternehmen und Gründern, mit Schwerpunkt auf Innovationen mit einem hohen Anteil an geistigem Eigentum in Bereichen wie Halbleitertechnologie, Physische KI und Advanced Computing. Durch die Zusammenarbeit mit führenden Technologieunternehmen, darunter Infineon, Intel und Synopsys, bringt das Programm Start-ups in Kontakt mit erstklassiger technischer und geschäftlicher Expertise und macht so aus bahnbrechenden Innovationen herausragende Erfolge.



Brückenschlag zwischen Branchenführern und aufstrebenden Innovatoren

Innovationen entstehen bei SUSS durch die enge Zusammenarbeit der globalen F&E-Organisation des Unternehmens mit Kunden und Forschungspartnern. Ignite Next erweitert dieses Fundament, indem es SUSS mit führenden Technologieunternehmen sowie mit einem breiten Netzwerk aus Deep-Tech-Start-ups und -Unternehmern verbindet. Als Partner für Halbleiteranlagen bringt SUSS seine Fertigungs- und Prozessexpertise ein und erhält im Gegenzug Einblick in sich abzeichnende Entwicklungen, welche die künftigen Anforderungen an die Halbleiterfertigung und das Advanced Packaging prägen könnten. Diese zusätzliche Perspektive erleichtert es, sich wandelnde Kundenbedürfnisse, neue Anwendungsbereiche und strategische Wachstumschancen frühzeitig zu erkennen.



Stärkung der langfristigen Wachstumsperspektiven von SUSS

„Unsere Kunden, Forschungspartner und F&E-Teams bleiben der Kern unserer Innovationsstrategie“, sagt Burkhardt Frick, CEO von SUSS.„Das Ökosystem Ignite Next ergänzt dieses Fundament, indem es uns mit führenden Start-ups, Technologieunternehmen und Investoren vernetzt. Als Partner für Halbleiteranlagen erhalten wir Einblicke in aufkommende Entwicklungen jenseits unserer traditionellen Netzwerke. So können wir künftige Marktanforderungen vorausahnen, neue Anwendungsfelder bewerten und unsere langfristige strategische Positionierung stärken.“

Im Rahmen der Zusammenarbeit beteiligt sich SUSS an Technologie-Scouting, Start-up-Bewertungen, Expertenaustausch und Innovationsprogrammen im gesamten Ignite-Next-Ökosystem. Diese Aktivitäten eröffnen die Möglichkeit, künftige Kooperationen zu prüfen, neue Anwendungsbereiche zu erkunden und aufkommende Geschäftschancen mit den langfristigen Zielen von SUSS abzugleichen.Gleichzeitig bringt SUSS seine Expertise in der Halbleiterfertigung und Prozesstechnik ein und unterstützt so die Industrialisierung und Kommerzialisierung vielversprechender neuer Lösungen.

„Jede bahnbrechende Innovation beginnt als Idee im Labor eines Gründers“, sagt Markus Bohl, Mitgründer und CEO von Ignite Next, „aber sie verändert die Welt erst, wenn sie in grossem Massstab gefertigt werden kann. Ignite Next – als Scale-up-Programm der boOst Startup Factory – bringt Gründer, Technologieführer und Investoren in einem Netzwerk zusammen, vom Chipdesign bis zur Fertigung. SUSS hilft unseren Gründern, den Sprung vom Labor in die Fabrik zu schaffen, und erhält im Gegenzug einen Platz in der ersten Reihe mit unverstelltem Blick auf die Technologien, die das nächste Jahrzehnt der Branche prägen werden. Gemeinsam machen wir aus Europas mutigsten Ideen das Silizium, das die Welt antreibt.“

Durch die zielgerichtete Anbindung an das globale Deep-Tech-Ökosystem schafft SUSS zusätzliche strategische Optionen über die aktuelle Wachstums-Roadmap hinaus. Die Partnerschaft erweitert die Perspektive des Unternehmens auf künftige Marktentwicklungen und stärkt seine Fähigkeit, Chancen zu erkennen, die über 2030 hinaus relevant werden könnten.

Kontakt:

Sabrina Müller

Vice President Investor Relations & Communications

E-Mail: sabrina.mueller@suss.com

Tel.: +49 160 94989008

Über SUSS

SUSS ist ein weltweit führender Anbieter von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie. Mit einem klaren Fokus auf Spitzentechnologie und Präzision machen wir die Herstellung von Mikrochips und Halbleitern der nächsten Generation möglich und treiben die Digitalisierung kontinuierlich voran. Unsere Lösungen entstehen in enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Industriepartnern. Wir leisten einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung von Hochleistungsrechnern und künstlicher Intelligenz und prägen die Zukunft intelligenter Geräte und Anwendungen.

Unser Hauptsitz befindet sich in Garching bei München. SUSS beschäftigt weltweit rund 1.500 Mitarbeiter und hat zuletzt einen Umsatz von rund 500 Millionen Euro erwirtschaftet. Wir betreiben Produktionsstandorte in Deutschland und Taiwan sowie Forschungszentren in Europa, Asien und den USA. Hinzu kommt ein starkes Netzwerk aus kundennahen Vertriebs- und Serviceniederlassungen. Die SUSS MicroTec SE ist an der Deutschen Börse in Frankfurt im Prime Standard notiert (FWB: SMHN; ISIN DE000A1K0235) und gehört den Aktienindizes TecDax und MDAX an. Weitere Informationen finden Sie unter www.suss.com.

Über Ignite Next

Ignite Next ist Europas Scale-up-Programm für Deep-Tech-Innovationen. Es wurde vom ehemaligen Intel-Ignite-Führungsteam gegründet und wird heute unabhängig betrieben. Das Programm ist ein Katalysator für junge Start-ups mit grossem Potenzial, die zukunftsweisende Technologien in den Bereichen Halbleitertechnologie, Physische KI, Advanced Computing und weiteren Zukunftsfeldern entwickeln. Ignite Next arbeitet nicht verwässernd und stellt die Gründer in den Mittelpunkt. Durch die Zusammenarbeit mit führenden Technologieunternehmen, darunter Infineon, Intel und Synopsys, bringt das Programm Start-ups in Kontakt mit erstklassiger technischer und geschäftlicher Expertise und macht so aus bahnbrechenden Innovationen herausragende Erfolge. Der Hauptsitz des Programms befindet sich in Dresden, im Herzen von Silicon Saxony.

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