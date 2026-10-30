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30.10.2026 07:30:03

EQS-News: SURTECO GROUP SE: Konzernumsatz liegt am Ende des dritten Quartals bei 623,1 Mio. € und EBITDA adjusted bei 76,2 Mio. €; Verbesserung des EBITDA adjusted in allen Geschäftsbereichen

SURTECO GROUP
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EQS-News: SURTECO GROUP SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
SURTECO GROUP SE: Konzernumsatz liegt am Ende des dritten Quartals bei 623,1 Mio. € und EBITDA adjusted bei 76,2 Mio. €; Verbesserung des EBITDA adjusted in allen Geschäftsbereichen

30.10.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Pressemitteilung
    
SURTECO GROUP SE: Konzernumsatz liegt am Ende des dritten Quartals bei 623,1 Mio. € und EBITDA adjusted bei 76,2 Mio. €; Verbesserung des EBITDA adjusted in allen Geschäftsbereichen

Buttenwiesen, 30. Oktober 2026 – In den ersten neun Monaten 2026 lag der Umsatz der SURTECO Gruppe aufgrund anhaltend schwacher Nachfrage und den fehlenden Umsätzen aus dem aufgegebenen Geschäftsbereich mit Imprägnaten im Mai 2025 mit 623,1 Mio. € um -3 % unter dem Vorjahreswert von 639,8 Mio. €. Die gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich gestiegenen Einkaufspreise der wichtigsten Rohstoffe konnten nur durch interne Effizienzprogramme sowie einer teilweisen Weitergabe an die Kunden kompensiert werden. Das bereinigte Ergebnis vor Abschreibungen, Finanzergebnis und Steuern (EBITDA adjusted) stieg um +4 % auf 76,2 Mio. € (Vorjahr: 73,2 Mio. €). Diese positive Entwicklung wurde von allen Segmenten des Konzerns getragen. Auf Konzernebene stieg das EBITDA adjusted im Verhältnis zum Umsatz auf 12,2 % nach 11,4 % im Vorjahr. Das EBITDA reported stieg um +1 % auf 66,8 Mio. € (Vorjahr: 66,0 Mio.  €) und die entsprechende Marge auf 10,7 % nach 10,3 % im Vorjahr.

Bedingt durch höhere Abschreibungen aus der Ausbuchung einer Kaufoption für gemietete Gebäude sank das Ergebnis vor Finanzergebnis (EBIT) auf 15,2 Mio. € (Vorjahr: 22,3 Mio. €) und das Vorsteuerergebnis (EBT) auf 0,2 Mio. € nach 4,1 Mio. € im Vorjahr. Abzüglich der Steuern verblieb ein Konzernfehlbetrag von -5,8 Mio. € nach -5,2 Mio. € in den ersten drei Quartalen 2025.

Für das Gesamtjahr 2026 bestätigt und konkretisiert der Konzern die Prognosen mit einem erwarteten Umsatz zwischen 790 und 820 Mio. € und mit einem EBITDA adjusted zwischen 80 und 90 Mio. €.

„Die Ergebnisse der ersten neun Monate 2026 verdeutlichen die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells. Obwohl der Umsatz konjunkturbedingt leicht unter dem Vorjahresniveau lag, konnten wir unser bereinigtes EBITDA steigern und die Profitabilität in allen Segmenten verbessern. Dies bestätigt den Erfolg unserer konsequenten Effizienz- und Ergebnisverbesserungsmassnahmen“, so Wolfgang Moyses, Vorstandsvorsitzender der SURTECO GROUP SE.

Den Bericht zu den ersten drei Quartalen 2026 sowie weitere Informationen über die SURTECO GROUP SE finden Sie unter www.surteco.com.

 Kontakt:

SURTECO GROUP SE  
 
Martin Miller
Investor Relations
T: +49 8274 9988-508		  
 
www.surteco.com
ir@surteco.com
 
 		  

 Über SURTECO

Die SURTECO GROUP SE mit Sitz in Buttenwiesen ist ein mittelständisches, international tätiges börsennotiertes Unternehmen. Das Unternehmen vereint führende nationale und internationale Marken der Oberflächentechnologie unter einem Dach. Das umfangreiche Produktportfolio umfasst neben bedruckten Dekorpapieren, Trennpapieren, dekorativen Flächenfolien und Kantenbändern auf Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen auch Sockelleisten aus Kunststoff, technische Profile für die Industrie und Rolladensysteme. Der Konzern erwirtschaftete mit über 3.500 Mitarbeiter-/innen an weltweit 24 Produktionsstandorten einen Jahresumsatz von rund 821 Mio. €. Die Kunden der SURTECO Gruppe stammen überwiegend aus der Holzwerkstoff-, Fussboden- und Möbelindustrie sowie aus dem Innenausbau. Mehr Informationen zum Unternehmen unter: www.surteco.com

Die Aktien der SURTECO GROUP SE sind im amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter und Münchner Börse unter dem Kürzel SUR und der ISIN DE0005176903 notiert und werden auch an den Börsen in Berlin, Düsseldorf und Stuttgart gehandelt.

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen

Soweit in dieser Pressemitteilung Prognosen oder Erwartungen geäussert oder die Zukunft betreffende Aussagen enthalten sind, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Dadurch besteht keine Garantie für die geäusserten Aussagen und Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die Zukunftsaussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Wichtige Kennzahlen SURTECO GROUP SE (in Mio. €)

  Q1-3 2025 Q1-3 2026 Veränderung
Konzernumsatz 639,8 623,1 -3
      - davon Surfaces* 203,4 186,7 -8
      - davon Edgebands* 133,9 136,8 +2
      - davon Profiles 103,8 102,9 -1
      - davon North America 198,7 196,8 -1
EBITDA adjusted1) 2) 73,2 76,2 +4
      - davon Surfaces* 16,0 16,4 +3
      - davon Edgebands* 22,5 25,4 +13
      - davon Profiles 14,7 15,6 +5
      - davon North America 23,4 23,7 +1
EBT 4,1 0,2 -94
Konzerngewinn / -verlust -5,2 -5,8 -13
Ergebnis je Aktie in € 3 -0,33 -0,38 -13

*Pro-Forma = Umsatz des Segments 2025 inklusive der Umsätze aus den zugeordneten Tochtergesellschaften des aufgelösten Segments Asia / Pacific.

  1. Bereinigt um ausserordentliche Erträge, Transaktions-, Beratungs- und Restrukturierungskosten sowie Materialabwertungen aus der Einstellung des Geschäftsbereichs der Imprägnate.
  2. Differenz zu Saldo der Segmentergebnisse aufgrund interner Verrechnungen und Zentralkosten
  3. Bezogen auf eine Aktienzahl von je 15.505.731

30.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SURTECO GROUP SE
Johan-Viktor-Bausch-Str. 2
86647 Buttenwiesen
Deutschland
Telefon: +49 (0)8274 99 88-0
E-Mail: ir@surteco.com
Internet: www.surteco.com
ISIN: DE0005176903
WKN: 517 690
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 52990096XE56IELO5P09
EQS News ID: 2422946

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2422946  30.10.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Long 14’169.97 19.16 SLBXRU
Long 13’860.54 13.79 SNASBU
Long 13’282.09 9.00 S2BJ7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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