STRATEC Aktie 29256738 / DE000STRA555
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23.06.2026 16:20:44
EQS-News: STRATEC-HAUPTVERSAMMLUNG BESCHLIESST DIVIDENDE UND STIMMT ALLEN BESCHLUSSVORSCHLÄGEN ZU
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EQS-News: STRATEC SE
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
STRATEC-HAUPTVERSAMMLUNG BESCHLIESST DIVIDENDE UND STIMMT ALLEN BESCHLUSSVORSCHLÄGEN ZU
Birkenfeld, 23. Juni 2026
Die Aktionärinnen und Aktionäre der STRATEC SE (Frankfurt: SBS; Prime Standard) haben auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung allen zur Beschlussfassung vorliegenden Tagesordnungspunkten mit deutlicher Mehrheit zugestimmt.
Wie vorgeschlagen, wird STRATEC ihre Aktionäre für das zurückliegende Geschäftsjahr 2025 mit einer Dividende von 0,60 € je Aktie am Unternehmenserfolg teilhaben lassen (Dividende Vorjahr: 0,60 € je Aktie). Die Ausschüttungssumme beträgt insgesamt 7,3 Mio. € und wird an die Aktionäre über die Depotbanken am 26. Juni 2026 ausbezahlt.
Ferner entlasteten die Aktionäre den Vorstand sowie den Aufsichtsrat und wählten die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC), Frankfurt am Main, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026. Darüber hinaus wurde der Vergütungsbericht gebilligt.
Insgesamt waren 70,1 Prozent des eingetragenen Grundkapitals auf der ordentlichen Hauptversammlung vertreten.
Weitere Informationen zur Hauptversammlung finden Sie unter www.stratec.com/hauptversammlung. Dort werden auch die detaillierten Abstimmungsergebnisse veröffentlicht.
ÜBER STRATEC
Die Partner vermarkten die Systeme, Software und Verbrauchsmaterialien weltweit als Systemlösungen, in der Regel gemeinsam mit ihren Reagenzien, an Laboratorien, Blutbanken und Forschungseinrichtungen. STRATEC entwickelt ihre Produkte auf Basis patentgeschützter Technologien.
Die Aktien der Gesellschaft (ISIN: DE000STRA555) werden im Marktsegment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.
WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI:
23.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|STRATEC SE
|Gewerbestr. 37
|75217 Birkenfeld
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)7082 7916 0
|Fax:
|+49 (0)7082 7916 999
|E-Mail:
|info@stratec.com
|Internet:
|www.stratec.com
|ISIN:
|DE000STRA555
|WKN:
|STRA55
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2352282
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2352282 23.06.2026 CET/CEST
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