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23.06.2026 16:20:44

EQS-News: STRATEC-HAUPTVERSAMMLUNG BESCHLIESST DIVIDENDE UND STIMMT ALLEN BESCHLUSSVORSCHLÄGEN ZU

STRATEC
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EQS-News: STRATEC SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung
STRATEC-HAUPTVERSAMMLUNG BESCHLIESST Dividende UND STIMMT ALLEN BESCHLUSSVORSCHLÄGEN ZU

23.06.2026 / 16:20 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

STRATEC-HAUPTVERSAMMLUNG BESCHLIESST DIVIDENDE UND STIMMT ALLEN BESCHLUSSVORSCHLÄGEN ZU

Birkenfeld, 23. Juni 2026

Die Aktionärinnen und Aktionäre der STRATEC SE (Frankfurt: SBS; Prime Standard) haben auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung allen zur Beschlussfassung vorliegenden Tagesordnungspunkten mit deutlicher Mehrheit zugestimmt.

Wie vorgeschlagen, wird STRATEC ihre Aktionäre für das zurückliegende Geschäftsjahr 2025 mit einer Dividende von 0,60 € je Aktie am Unternehmenserfolg teilhaben lassen (Dividende Vorjahr: 0,60 € je Aktie). Die Ausschüttungssumme beträgt insgesamt 7,3 Mio. € und wird an die Aktionäre über die Depotbanken am 26. Juni 2026 ausbezahlt.

Ferner entlasteten die Aktionäre den Vorstand sowie den Aufsichtsrat und wählten die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC), Frankfurt am Main, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026. Darüber hinaus wurde der Vergütungsbericht gebilligt.

Insgesamt waren 70,1 Prozent des eingetragenen Grundkapitals auf der ordentlichen Hauptversammlung vertreten.

Weitere Informationen zur Hauptversammlung finden Sie unter www.stratec.com/hauptversammlung. Dort werden auch die detaillierten Abstimmungsergebnisse veröffentlicht.

ÜBER STRATEC
Die STRATEC SE (www.stratec.com) projektiert, entwickelt und produziert vollautomatische Analysensysteme für Partner aus der klinischen Diagnostik und Life Sciences. Darüber hinaus bietet das Unternehmen komplexe Verbrauchsmaterialien für diagnostische und medizinische Anwendungen an. Bei Analysensystemen sowie Verbrauchsmaterialien wird dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung über das Design und die Produktion bis zur Qualitätssicherung abgedeckt.

Die Partner vermarkten die Systeme, Software und Verbrauchsmaterialien weltweit als Systemlösungen, in der Regel gemeinsam mit ihren Reagenzien, an Laboratorien, Blutbanken und Forschungseinrichtungen. STRATEC entwickelt ihre Produkte auf Basis patentgeschützter Technologien.

Die Aktien der Gesellschaft (ISIN: DE000STRA555) werden im Marktsegment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI:
STRATEC SE
Jan Keppeler, CFA | Investor Relations, Sustainability & Corporate Communications
Telefon: +49 7082 7916-6515
ir@stratec.com
www.stratec.com


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: STRATEC SE
Gewerbestr. 37
75217 Birkenfeld
Deutschland
Telefon: +49 (0)7082 7916 0
Fax: +49 (0)7082 7916 999
E-Mail: info@stratec.com
Internet: www.stratec.com
ISIN: DE000STRA555
WKN: STRA55
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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