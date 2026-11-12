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12.11.2026 07:00:24

EQS-News: STRABAG SE Trading Statement 9M/2026: Dynamisches Wachstum setzte sich im 3. Quartal fort

STRABAG
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EQS-News: STRABAG SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
STRABAG SE Trading Statement 9M/2026: Dynamisches Wachstum setzte sich im 3. Quartal fort

12.11.2026 / 07:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

STRABAG SE Trading Statement 9M/2026: Dynamisches Wachstum setzte sich im 3. Quartal fort
  • Leistung in 9M/2026 um 14 % bzw. in Q3/2026 um 17 % über Vorjahr
  • Auftragsbestand mit € 35 Mrd. (+12 %) auf anhaltend hohem Niveau
  • Guidance 2026: Leistung nahe € 23 Mrd. bestätigt, EBIT-Marge auf 6 bis 6,5 % angehoben
 
STRABAG SE 9M/2026 9M/2025 ? %
Leistung 16.487,19 14.447,07 14
Auftragsbestand 34.973,10 31.362,00 12
Mitarbeiteranzahl (FTE) 81.695 79.863 2
       
NORD + WEST 9M/2026 9M/2025 ? %
Leistung 7.189,46 5.950,05 21
Auftragsbestand 14.593,90 13.817,71 6
Mitarbeiteranzahl (FTE) 24.104 22.963 5
       
SÜD + OST 9M/2026 9M/2025 ? %
Leistung 5.726,71 5.388,57 6
Auftragsbestand 8.444,89 8.439,31 0
Mitarbeiteranzahl (FTE) 25.794 25.996 -1
       
INTERNATIONAL + SONDERSPARTEN 9M/2026 9M/2025 ? %
Leistung 3.432,50 2.981,47 15
Auftragsbestand 11.910,16 9.087,55 31
Mitarbeiteranzahl (FTE) 23.489 22.920 2
       
SONSTIGES 9M/2026 9M/2025 ? %
Leistung 138,52 126,98 9
Auftragsbestand 24,15 17,43 39
Mitarbeiteranzahl (FTE) 8.308 7.984 4
       
Leistung / Auftragsbestand in Mio. €


Der börsenotierte europäische Technologiekonzern für Baudienstleistungen STRABAG SE hat heute Zahlen für die ersten neun Monate 2026 bekannt gegeben. „Unsere Strategie greift und zeigt sich in profitablem Wachstum. Auch im dritten Quartal sind wir zweistellig gewachsen. Deutschland blieb mit einem Plus von über 20 % unser wichtigster Wachstumsmotor, obwohl wir dort erst am Beginn eines längerfristigen Infrastrukturzyklus stehen. Nach neun Monaten und zwei operativ starken Quartalen haben wir einen besseren Blick auf das Gesamtjahr. Daher heben wir die Guidance für die EBIT-Marge auf 6 bis 6,5 % an und bestätigen unsere Leistungserwartung von nahe 23 Milliarden Euro“, erklärt Stefan Kratochwill, Vorstandsvorsitzender der STRABAG SE.

Leistung
Die STRABAG SE steigerte die Leistung in den ersten neun Monaten 2026 um 14 % auf € 16.487,19 Mio. Nach einem starken zweiten Quartal setzte sich die dynamische Leistungsentwicklung auch im dritten Quartal fort. Die Leistung lag dabei um 17 % über dem Vorjahresquartal. Den grössten Beitrag zum Wachstum leistete Deutschland, insbesondere die Bereiche Energie- und Bahninfrastruktur sowie der High-Tech-Industriebau. Im Vereinigten Königreich trugen sowohl die Abarbeitung von Grossprojekten als auch die Übernahme von Van Elle zum Leistungswachstum bei. Weitere deutliche Zuwächse verzeichneten die Kernmärkte Österreich, Tschechien und Kroatien.

Auftragsbestand
Der Auftragsbestand der STRABAG SE lag per 30.9.2026 bei € 34.973,10 Mio. und damit um 12 % bzw. € 3,6 Mrd. über dem Vorjahreswert. Die grössten Zuwächse gegenüber dem Vorjahr wurden in Deutschland sowie im internationalen Geschäft, unter anderem in der Region Americas und in Australien, verzeichnet. Dazu trugen unter anderem mehrere Vergabepakete für den Bau des Pfaffensteigtunnels in Deutschland, Mining-Aufträge in Chile mit einem Volumen von rund € 800 Mio. sowie Bahnbau-Grossaufträge in Australien im Wert von rund € 490 Mio. bei, die im ersten Halbjahr 2026 gewonnen wurden.

Zu den nennenswerten Auftragseingängen im dritten Quartal 2026 zählten unter anderem der Bau eines E-LKW-Schnellladenetzes und mehrere Industrie- und Gesundheitsbauten in Deutschland, der Ersatzneubau eines U-Bahn-Tunnels in Berlin sowie der Neubau eines zweiröhrigen Autobahntunnels an der A7 in Kroatien. In Österreich erhielt STRABAG sowohl den Auftrag für den Bau als auch für die technische Gebäudeausrüstung der Zentralen Notaufnahme der Klinik Favoriten. Darüber hinaus konnten weitere Strassenbauprojekte in Osteuropa, darunter der Ausbau der A2 in Polen, gewonnen werden.

Nach dem Quartalsstichtag wurde STRABAG als Teil eines Konsortiums zudem als bevorzugte Bieterin für das PPP-Projekt D35 in Tschechien bestätigt. Das Projekt hat über die Konzessionslaufzeit einen Gesamtwert von rund € 2,9 Mrd. und ist damit das bislang grösste Autobahn-PPP-Projekt des Landes.

Mitarbeiteranzahl
Die STRABAG SE beschäftigte durchschnittlich 81.695 Mitarbeitende (FTE) in den ersten neun Monaten 2026 und damit um 2 % mehr als in derselben Periode des Vorjahres. Die grössten Personalzuwächse wurden in Deutschland und im Vereinigten Königreich verzeichnet. Diese waren insbesondere auf einen Kapazitätsaufbau zur Abwicklung von Grossprojekten sowie auf die Übernahmen von Van Elle und der WTE Gruppe zurückzuführen. Rückläufig entwickelte sich der Mitarbeiterstand in der Region Americas aufgrund der Abarbeitung von Grossprojekten.

Ausblick Gesamtjahr 2026
Der Vorstand hält an seiner im August angehobenen Leistungsprognose für 2026 fest. Gestützt auf die Leistungsentwicklung im bisherigen Jahresverlauf und den anhaltend hohen Auftragsbestand wird eine Leistung von nahe € 23 Mrd. erwartet. Über den Erwartungen liegende Leistungsbeiträge aus Infrastruktur-Grossprojekten sowie eine Belebung der Nachfrage im Asphalteinbau im Segment Nord + West wirken sich positiv auf die Ertragslage aus. Vor diesem Hintergrund wird die EBIT-Marge für 2026 nunmehr in einer Bandbreite von 6 bis 6,5 % erwartet (zuvor: 5,5 bis 6 %). An der Prognose für die Netto-Investitionen (Cashflow aus der Investitionstätigkeit) von höchstens € 1,5 Mrd. wird festgehalten. Diese spiegeln neben dem Erwerb von Baumaschinen insbesondere Akquisitionen im Rahmen der Strategie 2030 wider.
STRABAG SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen, führend in Innovation und Kapitalstärke. Unser Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Wir schaffen Mehrwert für unsere Kund:innen, indem wir Bauwerke ganzheitlich, über den gesamten Lebenszyklus betrachten – von der Konzeption über die Planung und Errichtung, den Betrieb und das Facility Management bis hin zur Umnutzung oder zum Rückbau. Dabei übernehmen wir Verantwortung für Mensch und Umwelt: Wir arbeiten an der Zukunft des Bauens und investieren in unsere derzeit mehr als 250 Innovationsprojekte und 400 Nachhaltigkeitsprojekte. Durch das Engagement unserer rd. 89.000 Mitarbeiter:innen erwirtschaften wir jährlich eine Leistung von etwa € 20 Mrd.

Mit einem dichten Netz aus zahlreichen Tochtergesellschaften in vielen europäischen Ländern und auch auf anderen Kontinenten erweitern wir unser Einsatzgebiet weit über Österreichs und Deutschlands Grenzen hinaus. Wir verfolgen eine klare Nachhaltigkeitsstrategie und machen Planen, Bauen und Betreiben zukunftsfähig.

12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: STRABAG SE
Donau-City-Strasse 9
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 22422 - 1089
Fax: +43 1 22422 - 1177
E-Mail: investor.relations@strabag.com
Internet: www.strabag.com
ISIN: AT000000STR1
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code: 529900TYYSRJH2VJSP60
EQS News ID: 2431982

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2431982  12.11.2026 CET/CEST

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