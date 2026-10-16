Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’391 0.3%  SPI 20’289 0.2%  Dow 52’002 -0.3%  DAX 25’623 1.0%  Euro 0.9253 -0.3%  EStoxx50 6’204 0.6%  Gold 4’165 -0.2%  Bitcoin 67’244 -1.1%  Dollar 0.8245 0.0%  Öl 109.7 3.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Amrize143013422Swiss Re12688156Logitech2575132Helvetia Baloise46664220
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Gehaltserhöhung abgelehnt? So sollten Arbeitnehmer reagieren
10 Regeln für Investoren von Bob Farrell: Das ist heute noch relevant
Krypto-Aktien im Fokus: Was Anleger von Coinbase, Strategy, Robinhood und Block im dritten Quartal erwarten können
Aktien von Meta und Microsoft: Jim Cramer erklärt, warum er im KI-Rennen auf die Grossen baut
Goldpreis: Droht ein Rücksetzer? Die UBS sieht darin eine Kaufchance mit Ziel 5'400 US-Dollar
Suche...

Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.10.2026 07:30:04

EQS-News: Steyr Motors und Drohnenspezialist Avilus kooperieren bei der Energieversorgung des unbemannten Luftfahrtsystems Grille

Steyr Motors
30.30 EUR 5.94%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Steyr Motors AG / Schlagwort(e): Kooperation
Steyr Motors und Drohnenspezialist Avilus kooperieren bei der Energieversorgung des unbemannten Luftfahrtsystems Grille

16.10.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Steyr Motors und Drohnenspezialist Avilus kooperieren bei der Energieversorgung des unbemannten Luftfahrtsystems Grille

  • Neu entwickelter Power Generator M12 Power Unit von Steyr Motors ermöglicht paralleles Laden von Akkupacks während des Flugbetriebs
  • Grosses Anwendungspotenzial des Power Generators unter anderem in den Bereichen Drohnensysteme und Drohnenabwehr
  • Hohe Leistungsdichte und modulare Erweiterbarkeit für eine flexible Energieversorgung unter anspruchsvollen militärischen Einsatzbedingungen
  • Erfolgreicher Feldeinsatz bei Flugversuchen und Bundeswehrübungen, u. a. bei der ExpS Land mit Demonstration vor dem deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius

Steyr, Österreich, 16. Oktober 2026 – Die Steyr Motors AG (ISIN AT0000A3FW25), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich massgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, und der deutsche Drohnenspezialist Avilus kooperieren bei der Energieversorgung des unbemannten Luftfahrtsystems Grille. Im Rahmen der Kooperation sind die leistungsstarken Generatoren der M12 Power Unit (M12PU) von Steyr Motors integraler Bestandteil der bodengebundenen Energieversorgung des Drohnensystems und ermöglichen einen effizienten, auf hohe Einsatzverfügbarkeit ausgelegten Flugbetrieb.

Die von Avilus entwickelte Grille 9X ist ein vollelektrisches, autonomes Luftfahrtsystem, das insbesondere für die Evakuierung Verwundeter sowie für Nachschub- und Logistikmissionen unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen konzipiert wurde. Mit einer maximalen Nutzlast von 175 kg, einer Reichweite von 51 km und einer Reisegeschwindigkeit von 86 km/h ist das System für den Transport von Patienten und kritischen Versorgungsgütern ausgelegt. Dank redundanter Antriebssysteme, störungsresistenter Navigation und eines integrierten Rettungssystems ist Grille auf eine hohe Einsatzsicherheit ausgelegt. Das System kann von zwei Personen innerhalb von weniger als 15 Minuten einsatzbereit gemacht werden. Ein besonderes Merkmal ist das austauschbare Batteriesystem, das einen Akkuwechsel innerhalb von nur einer Minute ermöglicht.

Kooperation für leistungsfähige Energieversorgung im Missionsbetrieb

Im Mittelpunkt der Kooperation steht eine leistungsfähige und flexibel einsetzbare Energielösung für den militärischen Feldbetrieb. Während sich die Grille im Flugeinsatz befindet, wird mithilfe der M12PU parallel ein zweiter Akkusatz geladen. Nach der Landung können die Akkus unmittelbar ausgetauscht werden, sodass das Drohnensystem innerhalb kurzer Zeit erneut einsatzbereit ist. Der Dieselverbrauch liegt bei rund 15 Litern pro Flug.

Ein wesentliches Merkmal der M12PU ist ihre hohe Leistungsdichte. Die Energieversorgung lässt sich vollständig in einen 20-Fuss-ISO-Container integrieren und kann abhängig vom jeweiligen Energiebedarf modular erweitert werden. Damit bietet die M12PU eine flexible Lösung für unterschiedliche militärische Einsatzszenarien.

Erfolgreiche Erprobung unter realitätsnahen Einsatzbedingungen

Die Generatoren von Steyr Motors werden bereits intensiv im Rahmen von Flugversuchen sowie bei Übungen der Bundeswehr eingesetzt. Ein jüngster Meilenstein war der erfolgreiche Abschluss der ExpS Land, bei der das Grille-System im Rahmen einer Demonstration auch dem deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius vorgestellt wurde.

Der praktische Einsatz unterstreicht die Bedeutung einer zuverlässigen und leistungsfähigen Energieversorgung für unbemannte Luftfahrtsysteme. Die M12PU übernimmt dabei eine zentrale Funktion innerhalb des Gesamtsystems Grille: Sie stellt die Energie für das Laden der Akkupacks am Boden bereit und unterstützt damit die schnelle Wiederaufnahme des Flugbetriebs.

Steyr Motors stärkt Positionierung im Bereich militärischer Energieversorgung

Die Zusammenarbeit mit Avilus verdeutlicht die Einsatzmöglichkeiten der Generatorentechnologie von Steyr Motors über klassische Antriebsanwendungen hinaus. Insbesondere bei modernen militärischen Systemen gewinnen kompakte Generatorlösungen mit hoher Leistungsdichte zunehmend an Bedeutung. Mit der Integration der M12PU in das Grille-System zeigt Steyr Motors zugleich das Potenzial seiner Technologie in einem anspruchsvollen militärischen Anwendungsfeld.

Julian Cassutti, CEO der Steyr Motors AG, kommentiert: „Die Kooperation mit Avilus zeigt beispielhaft, wie sich unsere Kompetenzen in der Entwicklung leistungsstarker und zuverlässiger Energielösungen mit innovativer Drohnentechnologie verbinden lassen. Gemeinsam schaffen wir eine flexible Lösung, die den besonderen Anforderungen militärischer Einsätze gerecht wird und die Einsatzfähigkeit des Grille-Systems massgeblich unterstützt. Die erfolgreiche Erprobung bei der Bundeswehr bestätigt das Potenzial unserer Partnerschaft und eröffnet interessante Perspektiven für die weitere Zusammenarbeit im Bereich unbemannter Systeme. Darüber hinaus sehen wir für unseren neu entwickelten Power Generator grosses Potenzial in weiteren Anwendungen, unter anderem im Bereich Drohnensysteme und Drohnenabwehr.“

Niclas Bähr, CEO von Avilus, ergänzt: „Für den operativen Einsatz unserer Grille ist eine leistungsfähige Energieversorgung am Boden von entscheidender Bedeutung. Im Rahmen der Kooperation können wir mit den Generatoren von Steyr Motors bereits während laufender Missionen die Akkus für den nächsten Flug laden und damit eine weitgehend unterbrechungsfreie Einsatzbereitschaft unseres Systems gewährleisten. Die hohe Leistungsdichte und die modulare Integration bieten uns dabei die erforderliche Flexibilität für unterschiedliche Einsatzanforderungen.“

Unternehmensprofil der Steyr Motors AG
Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate („APU“) für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt.

Über Avilus
Avilus ist ein deutsches Luftfahrtunternehmen, das unbemannte Luftfahrzeuge für Critical Air Support entwickelt und betreibt. Mit Sitz in Ismaning bei München entwickelt Avilus Luftfahrzeuge und Systeme für medizinische Evakuierung, Logistik, operative Unterstützung sowie weitreichende Aufklärungsmissionen.

Das Portfolio umfasst Grille, einen elektrisch angetriebenen Multicopter für medizinische Evakuierung und taktische Versorgung; Wespe, einen vielseitig einsetzbaren unbemannten Hubschrauber für Logistik und operative Unterstützung; sowie Bussard, ein weitreichendes Flächenflugzeug für ISR-Missionen. Alle Plattformen basieren auf RasCore, der gemeinsamen Avilus-Architektur für Missionsplanung, Fluggerätüberwachung, Navigation, Kommunikation und operative Integration.

Avilus verfolgt dabei nicht das Ziel, bestehende Mittel der Critical Air Support zu ersetzen, sondern zusätzliche, skalierbare Kapazitäten dort bereitzustellen, wo und wann sie benötigt werden.

Rescue. Protect. Provide.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Steyr Motors AG
Investor Relations
Tel.: +43 676 6222367
E-Mail: ir@steyr-motors.com
www.steyr-motors.com

Pressekontakt
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Tel.: +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

Kontakt Avilus
Roberta Walser
Partnerships Lead
Tel: +49 89 24889 269 151
E-Mail: roberta.walser@avilus.com
www.avilus.com


16.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Steyr Motors AG
Im Stadtgut B1
4407 Steyr
Österreich
Telefon: +43 7252 2220
E-Mail: office@steyr-motors.com
Internet: https://www.steyr-motors.com/de/
ISIN: AT0000A3FW25
WKN: A40TC4
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale); Wiener Börse (Vienna MTF)
LEI Code: 529900I7M6Z1HG0L8440
EQS News ID: 2415912

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2415912  16.10.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Steyr Motors

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Steyr Motors

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.

Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

Inside Trading & Investment

16.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 20.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adobe, Oracle, Salesforce.com
16.10.26 Logo WHS Nasdaq im freien Fall – doch plötzlich dreht der Markt nach oben!
16.10.26 SG-Marktüberblick: 16.10.2026
16.10.26 SMI stürmt weiter nach oben
16.10.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Erholung nach dem Rücksetzer
15.10.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (62.5%) auf ABB Ltd, Logitech International SA, Nestle SA
15.10.26 Geduldiges Kapital, ungeduldige Anleger: Private Equity auf dem Prüfstand
14.10.26 ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 16’716.21 6.24 S2BZ5U
SMI-Kurs: 14’391.31 16.10.2026 17:31:41
Long 13’050.05 10.11 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
UBS-Aktie fester: Grossbritannien wittert offenbar Chance im Streit um verschärfte Kapitalvorschriften
Starker Wochentag in New York: Dow Jones schlussendlich mit Gewinnen
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall steigt am Freitagnachmittag stark
Rüstungsaktien beflügelt: Was hinter dem Kurssprung von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS steckt
NVIDIA-Aktie tiefer: Deutsche Regierung erwägt offenbar Kooperation mit US-Chiphersteller
Aktien von VW, BMW und Mercedex ziehen kräftig an: Deutschland und Frankreich legen Auto-Vorschläge vor
SMI-Papier Sika-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sika-Investment von vor einem Jahr verdient
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 42/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.